Kabinet akkoord met CO2-heffing

Op vier terreinen (elektriciteit, industrie, landbouw en woningbouw) is het kabinet eruit, alleen op het gebied van mobiliteit moeten de laatste knopen worden doorgehakt, bevestigen bronnen in Den Haag.

Meest opvallend is de CO 2 -heffing, die de afgelopen maanden veel politieke en maatschappelijke discussie veroorzaakte. Vanaf 2021 moeten bedrijven en industrie belasting betalen voor elke uitgestoten ton CO 2 , boven een vastgelegde grens. Dat begint met 30 euro per ton in 2021 en loopt op tot 150 euro in 2030. In dat jaar wil het kabinet dat de CO 2 -uitstoot met 49 procent is gedaald. De heffing moet daar een fikse bijdrage aan leveren.

Een deel van de heffing vloeit terug naar de industrie, zodat bedrijven maatregelen kunnen treffen om te vergroenen. Ook komt een deel ten goede aan huishoudens. Het kabinet lijkt zo een middenweg te zoeken tussen de wensen van GroenLinks en PvdA en de industrie. De linkse oppositie, waarvan het kabinet straks in de Eerste Kamer steun nodig heeft voor de klimaatplannen, wil het liefst een CO 2 -heffing over alle uitstoot. De industrie en werkgeversorganisatie VNO-NCW waarschuwden de afgelopen maanden steeds dat een hoge belasting op uitstoot ertoe kan leiden dat bedrijven uit Nederland wegtrekken.

Energiebelasting

Voor huishoudens gaat er ook het een en ander veranderen als het Klimaatakkoord er is. De energiebelasting op gas gaat omhoog, met tien cent per kuub, de belasting op elektriciteit gaat met 5 cent per kilowattuur omlaag. Zo wil het kabinet mensen er toe aanzetten hun huis te isoleren en van het gas af te gaan.

Daarnaast maakt het kabinet 60 miljoen euro vrij om varkensboeren uit te kopen. Het kabinet wil dat de veestapel inkrimpt. Nu zijn er twaalf miljoen varkens in Nederland, dat moeten er zo’n anderhalf miljoen minder worden. Ook trekt het kabinet tientallen miljoenen subsidie uit om de intensieve landbouw te verduurzamen.

Morgen wacht de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie nog een overleg over het akkoord. Daar hopen de partijen ook overeenstemming te vinden over de mobiliteitsmaatregelen. De ‘tafel mobiliteit’, die het afgelopen jaar overlegde over vergroening van transport, was voorstander van rekeningrijden. De VVD was hier altijd mordicus tegen. Totdat VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff onlangs zei dat in de toekomst een vorm van rekeningrijden noodzakelijk wordt, als er door elektrisch rijden minder brandstofaccijns binnenkomen. Mogelijk zoekt de coalitie een compromis, bijvoorbeeld door een onderzoek aan te kondigen naar een kilometerheffing.

