Kaag wil beloning zien in formatie. ‘Geloofwaardigheid behouden we alleen als we resultaten kunnen boeken’

D66 stapt alleen in een nieuwe coalitie met VVD, CDA en ChristenUnie als de partij genoeg resultaten kan boeken met ambitieus klimaatbeleid, meer geld voor onderwijs en bestrijding van kansenongelijkheid. Zo niet, dan stapt D66 niet in een nieuwe coalitie, verzekert D66-fractievoorzitter Sigrid Kaag de achterban van haar partij.

“We doen het goed of we doen het niet”, aldus Kaag zaterdag op het online congres van D66, woorden die een letterlijke herhaling zijn van haar belofte aan de D66-achterban bij de start van de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Kaag klonk zaterdag voorzichtig over de voortgang van de gesprekken met VVD, CDA en ChristenUnie. “We doen dit naar ons beste vermogen. Of we slagen? Dat weten we niet.” Ze herhaalde dat D66 ‘teleurgesteld’ is dat een kabinet met de linkse partijen niet mogelijk is. De inzet is nu dat er in elk geval een ‘progressief’ regeerakkoord komt.

In de achterban van D66 leven zorgen of D66 genoeg binnen gaat halen bij de formatie. Die zorgen had Sigrid Kaag in een bomvolle zaal willen bespreken op een congres waar drieduizend leden zich voor hadden aangemeld. Vanwege corona moest het evenement alleen op het laatste moment worden afgelast. Kaag gaf een online toespraak vanuit een hoekje van de lege congreshal in Den Bosch.

De geloofwaardigheid van de partij is in de formatie in het geding, aldus Kaag. D66 won 24 zetels bij de verkiezingen en moet de nieuwe kiezers zichtbaar maken hoe die verkiezingswinst verzilverd gaan worden. “Geloofwaardigheid behouden we alleen als we resultaten kunnen boeken”. Tegelijkertijd tempert ze de verwachtingen bij de achterban. Met 24 zetels heeft D66 maar een beperkte invloed: “er zijn 126 zetels niet van ons”. Vanwege het landsbelang heeft D66 als eerste een concessie willen doen, herhaalde ze eveneens. Die opmerking klonk als een herinnering voor VVD, CDA en ChristenUnie, om D66 navenant te belonen voor het mogelijk maken van een coalitie.

Kaag heeft echter vooral te stellen met haar eigen partij, waar bijvoorbeeld de jongerenafdeling haar aanspoort om met het mes tussen de tanden te onderhandelen over klimaat. “D66 zit toch weer aan tafel met die conservatieve wolk. Gaat er nu wél echt iets veranderen?”, sprak voorzitter Joris Hetterscheid op het congres zijn zorgen uit. Bij de formatie willen de jongeren een radicale inzet zien over klimaat. Nederland moet al vanaf 2030 volledig klimaatneutraal zijn. Die eis gaat veel verder dan de inzet van Kaag en mede-onderhandelaar Rob Jetten bij de formatie. Op het congres zei Jetten dat de inzet is dat Nederland “in de top tien van landen” moet komen.

Kaag wordt door de leden daarnaast onder druk gezet om bij de kabinetsformatie op belangrijke D66-onderwerpen als klimaat en voltooid leven geen concessies te doen. Over voltooid leven onderstreepte het congres nog eens het belang van de D66-initiatiefwet die voorstelt om levensbeëindiging mogelijk te maken voor mensen boven de 75 jaar die niet lichamelijk ziek zijn. D66 heeft steeds gezegd dat die wet de kans moet krijgen om deze kabinetsperiode in de Tweede Kamer behandeld te worden, als een vrije kwestie. De leden zetten dat nog wat sterker aan: voltooid leven moet ‘zwaar wegen’, aldus een motie die 95 procent steun verkreeg. Met zo’n duidelijke aanmaning van de leden in de achterzak, heeft Sigrid Kaag weinig speelruimte om concessies te doen op precies dit gevoelige punt, de komende cruciale weken in de formatie.

