Kaag: Dit is geen koopkrachtpakket met een strik eromheen

“Niet alles kan en dat is een hard gelag”, benadrukte de vice-premier vrijdag na afloop van de ministerraad. Toch is het een verrassing dat het kabinet nog pakweg 2,8 miljard euro kan uittrekken om iets aan het leed te doen van de plotseling gestegen prijzen van energie, benzine en levensmiddelen. Volgens het CPB maakt Nederland voor het eerst in 40 jaar zo’n forse koopkrachtdaling mee, als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

De accijns op benzine gaat al vanaf april omlaag. Dat betekent een prijsdaling voor loodvrije benzine van 17,3 cent per liter, en voor diesel 11,1 cent per liter. Vanaf juli daalt ook de btw op energie van 21 naar het lage tarief 9 procent. Beide maatregelen zijn in principe tot einde van het jaar. In juni hoopt het kabinet met plannen te komen voor het jaar 2023.

De pijn wat dempen

Er is speciaal aandacht voor de lage inkomens, omdat die het meest lijden onder de prijsstijgingen en snel in forse schulden terecht kunnen komen. Zo verhoogt het kabinet de eerder al aangekondigde energietoeslag voor lage inkomens. Die was al 200 euro en dat bedrag gaat nu naar 800 euro voor huishoudens tot 120 procent van het sociaal minimum. Gemeenten moeten dat gaan uitkeren.

Het pakket is in allerijl in elkaar gezet, na grote druk deze week van de voltallige Tweede Kamer. “Dit doen we voor de gezinnen, middeninkomens en kleine ondernemers”, zei minister Karien van Gennip (sociale zaken en werkgelegenheid). Haar collega Carola Schouten (armoede­bestrijding) benadrukt dat de regering hiermee vooral de “pijn van de prijsstijgingen iets kan dempen”. Naast de 800 euro energietoeslag, zal de lagere btw voor lage inkomens ook nog eens 140 tot 150 euro opleveren. “Dat is bijna evenveel als de 1000 euro die de gemeenten voor minima voorstelden”, aldus Schouten.

‘Ongericht en onvoldoende’

Ook voor de huishoudens die hoge energierekeningen krijgen omdat ze in slecht geïsoleerde huurwoningen zitten, trekt het kabinet versneld extra geld uit. Er is nu 300 miljoen euro, oftewel twee keer zoveel geld uitgetrokken om komend jaar al energiebesparende maatregelen voor deze huishoudens te nemen.

Gert-Jan Segers van de ChristenUnie is blij dat het kabinet met het pakket recht doet aan de belofte in het regeerakkoord om ‘om te zien naar elkaar’. De PvdA is echter kritisch. Kamerlid Henk Nijboer noemt het pakket “totaal ongericht, onvoldoende en het komt voor veel mensen te laat.” De oppositiepartij vindt huurverlaging en bevriezing van de prijzen effectiever.

Het kabinet heeft echter nadrukkelijk niet besloten om de huurtoeslag te verhogen, zegt minister Schouten. “Omdat hierdoor ook weer huishoudens buiten de boot vallen, zoals ouderen die alleen van hun AOW moeten leven, maar wel een koophuis hebben.”

De beschikbaar gestelde 2,8 miljard euro komt uit een speciaal ­Brexit-potje dat nog niet was benut, en de extra gasinkomsten die de overheid zelf binnenkrijgt door de hoge gasprijs. Het zijn volgens Kaag de enige knoppen waaraan het kabinet in dit lopende belastingjaar nog kon draaien.

Wat als de crisis voortduurt?

Volgens staatssecretaris Van Rij van financiën wilde het kabinet ook niet de belastingen verhogen om dit koopkrachtpakket te financieren, of de staatsschuld laten oplopen. Wel worden de strenge begrotingsregels eenmalig opzij gezet, door inkomsten voor uitgaven te gebruiken. “Dit is een extreem uitzonderlijke situatie, die ook eenmalig om uitzonderlijke maatregelen vraagt”, benadrukte Kaag. Vanaf nu zal het kabinet de begrotingsregels weer stipt gaan volgen, zei de minister van financiën.

Hoe het kabinet in 2023 de koopkracht gaat stutten als de crisis voortduurt, daar is het kabinet nog niet uit. De overheid heeft immers niet meer de miljarden reserves die het bij het begin van de coronacrisis had.

Het kabinet breekt met het besluit de accijnzen te verlagen overigens met een ander voornemen: er zouden alleen nog groene en gezonde gewoonten fiscaal worden gestimuleerd, en vervuilende keuzes juist duurder gemaakt. Van Rij vindt dat logisch, omdat er nu “mensen zijn die niet eens hun auto kúnnen gebruiken, omdat de benzineprijs aan de pomp gewoon veel te duur is.”

