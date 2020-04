Justitieminister Brazilië stapt op: ‘Bolsonaro mengde zich in politieonderzoek’

De Braziliaanse minister van justitie Sergio Moro heeft vrijdag ontslag genomen nadat, tegen zijn zin, de commandant van de militaire politie uit zijn functie was gezet door president Bolsonaro. Volgens Braziliaanse media is de politie misdrijven van twee zoons van Bolsonaro op het spoor zijn en wil de president zijn kinderen beschermen. In een verklaring voor zijn terugtreden beklaagde Sérgio Moro zich erover dat Bolsonaro zich met de onderzoeken van de politie wilde bemoeien, iets wat de president vrijdag later op de dag ontkende. Na de toespraak van Moro en Bolsonaro’s reactie daarop brak in meerdere steden een luid potten-en-pannenprotest los.

Ex-minister Moro is populair bij de aanhang van de regering Bolsonaro. Hij is als anti-corruptie-kopstuk binnengehaald. Moro was de rechter die de linkse oud-president Lula da Silva veroordeelde wegens corruptie, tot genoegen van de Bolsonaro-aanhang. Gezien zijn reputatie en populariteit kan Moro's aftreden president Bolsonaro in de problemen brengen.

De regering-Bolsonaro had al onenigheid met ex-minister van volksgezondheid Mandetta en met gouverneurs van deelstaten over de strategie tegen het coronavirus. De minister en de gouverneurs willen een lockdown, maar Bolsonaro is daar fel op tegen omdat het de economie schaadt. Mandetta werd op 17 april uit zijn functie gezet. Hij werd opgevolgd door Nelson Teich, die zich meer aan de wensen van Bolsonaro aanpast en streeft naar een geleidelijke versoepeling van de lockdown. Op dit moment zijn in Brazilië een kleine 53.000 besmettingen met covid-19 geregistreerd, 3670 Brazilianen zijn er volgens de officiële cijfers aan overleden.

Militaire interventie

De problemen van de regering bereikten een climax toen Bolsonaro zich op zondag 19 april in de hoofdstad Brasília mengde in een protest van mensen die willen dat er een militaire interventie komt en dat het congres en het Hooggerechtshof worden afgezet. Maar militairen in de regering zeiden dat dit voor hen niet aan de orde is en dat er aan de democratie in Brazilië niet kan worden getornd. In Brazilië heerste een rechtse militaire dictatuur van 1964 tot en met 1985.

De militairen hebben door de ontwikkelingen wel aan macht gewonnen in de regering. Het zijn volgens politicoloog Oliver Stuenkel vooral gematigde, technocratische ministers die het onderspit delven. Een crisisteam onder leiding van stafchef generaal Walter Braga Netto heeft de teugels in handen genomen.

Impeachment

Braga Netto presenteerde donderdag een herstelplan ter waarde van circa vijf miljard euro dat een miljoen banen moet opleveren in het door hoge werkloosheid – circa 12 procent - geplaagde Brazilië. Minister van economie Paulo Guedes was niet bij de presentatie, iemand van wie het bedrijfsleven hoge verwachtingen had om de kwakkelende economie weer op gang te krijgen. Volgens waarnemers is hij de volgende technocraat die zal vertrekken.

Bij de oppositie in het congres klinkt nu opnieuw de roep om een afzettingsprocedure tegen president Bolsonaro, omdat hij wilde ingrijpen in het onderzoek van de politie. Er hangt hem ook een parlementair onderzoek boven het hoofd. “De president is zijn graf aan het graven”, verklaarde oud-president Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) op Twitter. “Dat hij maar opstapt voordat hij wordt weggestuurd. Moge ons bespaard blijven dat we naast een corona-virus ook nog een lang impeachmentproces hebben.”

