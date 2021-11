Jongeren met vuurwerk veroorzaken onrust op meerdere plaatsen

Zo zorgen enkele tientallen jongeren voor overlast in de Roermondse wijk De Kemp. Ze gooien zwaar vuurwerk naar de politie, die in grote getale aanwezig is. De politie probeert de relschoppers uiteen te jagen en achtervolgt ze door de wijk. Ook in de Limburgse plaats Stein treedt de politie op na diverse meldingen van overlast.

In Den Haag is zaterdagavond de ME ingezet om “de openbare orde te herstellen”, meldde de politie. Dat gebeurde in de omgeving van de Vaillantlaan in de Schilderswijk.

Daar werd door relschoppers met zwaar vuurwerk gegooid en werden verkeerslichten vernield. Ook gooide iemand een steen door de ruit van een passerende ambulance die een patiënt vervoerde, aldus de politie.

Eerder zaterdagavond werd al een noodbevel gegeven voor de Schilderswijk en Transvaal. “Personen die weigeren gehoor te geven aan het noodbevel, worden aangehouden”, meldde de gemeente daarover.

Het was zaterdagavond op meerdere plaatsen in het land onrustig door verzamelde relschoppers die vuurwerk naar de politie gooiden en vernielingen aanrichtten.

In Amsterdam en in Rotterdam was zaterdag extra veel politie op straat. Ook in Urk is het onrustig. Daar wordt met zwaar vuurwerk gegooid richting de politie. Daarom heeft de officier van justitie daar bepaald dat preventief fouilleren mogelijk is. Ook in Katwijk aan Zee zou vuurwerk zijn afgestoken.

Zaterdag, een dag na de rellen in Rotterdam, circuleerden er oproepen om naar diverse plaatsen in Nederland te komen om vuurwerk af te steken. Zo zou het ook onrustig zijn geweest in het Utrechtse Bunschoten en ook in Eindhoven worden de berichten op sociale media “scherp in de gaten gehouden, omdat we niet willen dat het uit de hand gaat lopen”, aldus een politiewoordvoerster.

Eredivisiewedstrijden stilgelegd wegens onrust

Ook rondom voetbalwedstrijden is het zaterdagavond onrustig. Zo werd het eredivisieduel tussen Heracles Almelo en Fortuna Sittard kort na aanvang stilgelegd door de arbitrage. Vanuit een hoek van het stadion werd er brandend vuurwerk richting het veld gegooid en drongen ook verscheidene fans het complex binnen.

Daarop besloot scheidsrechter Danny Makkelie de wedstrijd te onderbreken. Beide ploegen zochten de kleedkamer op, in afwachting van verdere ontwikkelingen. Inmiddels is de wedstrijd hervat.

Eerder op de avond werd ook het duel tussen AZ en NEC in de Eredivisie stilgelegd. Bij die wedstrijd drong ook een groepje supporters het stadion binnen. Enkele indringers liepen zelfs even op het veld in Alkmaar.

Vanwege de laatste coronamaatregelen zijn fans voorlopig niet welkom in de stadions. Buiten het stadion van AZ waren in de beginfase tegen NEC grote vuurwerkknallen te horen. Even later kwamen de supporters het stadion in. Ze bedachten zich vrij snel en gingen vrij rap weer naar buiten. Het duel werd na enkele minuten weer hervat.

Lees ook:

Hoe kon het zo uit de hand lopen in Rotterdam? ‘Dit geweld lijkt een stap verder te zijn gegaan’

De gemeente en de politie wisten dat er een demonstratie aan zat te komen vrijdagavond. Maar dat de vlam zo snel in de pan sloeg, leek een totale verrassing. Hoe kan dat?

Supportersgeweld neemt fors toe in het voetbal. ‘Ik voel me niet meer veilig’

Door vuurwerk op het veld, ingrijpen van de ME en onrust op de tribunes werd MVV-Roda JC gestaakt. De kans op het weren van uitsupporters neemt toe, maar niet per direct.