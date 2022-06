Johnny Depp wint zaak tegen Amber Heard en krijgt miljoenen aan schadevergoeding

Zes weken lang hebben acteurs Johnny Depp (58) en zijn ex-vrouw Amber Heard (36) elkaar van huiselijk geweld beschuldigd. Op woensdag kwam het dan uiteindelijk tot een oordeel van de jury: Amber Heard is schuldig bevonden aan laster aan het adres van Depp.

Depp eiste een schadevergoeding van 50 miljoen dollar vanwege een door Heard geschreven opiniestuk in The Washington Post waarin ze suggereert dat hij haar mishandelde. De jury kwam tot aan unaniem oordeel dat het opiniestuk de reputatie van Depp had geschaad. Amber Heard heeft op haar beurt recht op 2 miljoen dollar.

Hoewel Depp niet bij naam werd genoemd, zou het volgens de 58-jarige acteur voor lezers overduidelijk zijn dat het over hem ging. En hoewel Heard de afgelopen weken onder ede verklaard heeft niet de schrijver te zijn van het betreffende stuk, verklaarde ze later juist wel de auteur van het artikel te zijn, “om mensen te laten zien hoe invloedrijk mannen als Johnny Depp zijn”.

Geen slachtoffer maar dader

Heard had in de zaak op haar beurt 100 miljoen dollar geëist vanwege mishandeling door Depp. Die ontkende dat hij ooit fysiek gewelddadig tegen haar is geweest. “Mevrouw Heard is geen slachtoffer van huiselijk geweld, ze is een dader”, verklaarde zijn juridische team.

In het spraakmakende proces van de afgelopen weken kwamen veel gewelddadige details voorbij. In sms’jes, e-mails en audio-opnames schold Depp Heard uit en vertelde hij aan anderen wat hij haar allemaal zou willen aandoen. Volgens Heard heeft hij haar ook daadwerkelijk geslagen, misbruikt en geschopt.

Maar Depp beweerde dat Heard zélf gewelddadig was. “Soms begon het met een klap, soms met een duw, soms met het gooien van een afstandsbediening naar mijn hoofd, of een glas wijn in mijn gezicht", aldus Depp.

Heard en Depp ontmoetten elkaar in 2009. In 2015 trouwden ze. Het huwelijk was echter van korte duur; in 2016 vroeg het stel een scheiding aan.