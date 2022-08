John Jansen van Galen, de uitvinder van het ik-tijdperk: ‘Het was een bevrijding, maar had ook een keerzijde’

Het was 1979 en eindelijk mocht iedereen ‘gewoon zichzelf zijn’. Journalist John Jansen van Galen beschreef toen als eerste het ik-tijdperk en blikt hier in een boek op terug. ‘Het eigenbelang kwam wel heel centraal te staan.’

Tijdperken en generaties komen en gaan, dat is logisch, maar er is één uitzondering. Het ik-tijdperk, dat aan de vooravond van de jaren tachtig op de kaart werd gezet, keert steeds weer terug. Ook toen het in het begin van de corona-epidemie definitief dood werd verklaard, vanwege alle gemeenschapszin, bleek dat voorbarig. Dit tijdperk laat zich niet zomaar begraven. Het was journalist John Jansen van Galen die in 1979, in de kerstspecial van de Haagse Post, het ik-tijdperk als begrip introduceerde – wat insloeg als een bom. In de losse verkoop ging het weekblad 70.000 keer over de toonbank, en later verscheen het stuk ook nog eens in boekvorm.

En nu ligt er, meer dan veertig jaar later, het boek Wij en het Ik-tijdperk, waarin historicus Jouke Turpijn en Jansen van Galen zelf terugblikken op de ontvangst van het oorspronkelijke essay en waarin zij ook de vraag opwerpen of de huidige tijd qua ikkerigheid zoveel verschilt van die van toen. Jansen van Galen, die indertijd tot zijn schrik weleens werd gezien als een heraut van het ik-tijdperk, ziet overeenkomsten. Maar hij vraagt zich ook af of de diagnose van toen wel helemaal juist was.

Leven we nu juist niet in een wij-tijdperk, waarin mensen op zoek zijn naar hun identiteit in groepsverband? Platteland-stad, hoogopgeleid-laagopgeleid, allochtoon-autochtoon, hetero-lhbti+, enzovoorts.

“Een wij-tijdperk, zeg je, maar dan toch in steeds kleinere identitaire groepen. Neem de versplintering in gender-identiteiten, het kan almaar verder worden uitgesplitst, totdat je uiteindelijk misschien weer bij je ­eigen persoon terechtkomt. Een aantal dingen van het ik-tijdperk zijn nooit overgegaan, en die zijn heel sterk. Neem de psychologisering van je eigen leven en je eigen taal. Toen werd gezegd dat dat iets was van de grachtengordel en de elite, maar het is toch erg doorgedrongen in het hele land. De neiging om alles op jezelf te betrekken en jezelf naar voren te schuiven.

“Als je bij mij in de buurt – Amsterdam-Noord – een bejaardencursus bezoekt, dan begint dat met een rondje. En in dat rondje word je niet geacht te zeggen wat je beroep was, maar wat je allemaal hebt meegemaakt en beleefd, je lief en je leed, je rouw en ellende. Dat doet men graag. Ik heb meegemaakt dat ze bij zo’n cursus allemaal een boekje gingen maken, dat boekje ging over je eigen leven. Dus ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik denk dat er wel een grote behoefte is aan identiteit, maar dan in kleine verbanden.”

John Jansen van Galen (1940) studeerde politicologie en werkte als journalist voor onder meer Algemeen Handelsblad, Haagse Post, VPRO en NOS. Hij publiceerde verschillende boeken over Nederlandse koloniën, politiek en wandelen.

Ook behoefte aan gemeenschap?

“Ja, wat mij altijd frappeert is hoezeer mensen er behoefte aan blijken te hebben, anders dan het ik-tijdperk veronderstelde, om zich voor elkaar en voor de gemeenschap in te zetten. Dat vind ik echt ongelofelijk: 5,7 miljoen mensen die vrijwilligerswerk doen of mantelzorg verlenen. Ik woon naast een voetbalclub, nou, daar zijn toch zeker zo’n honderd vrijwilligers in touw.

“Het frappantste voorbeeld van dat gemeenschaps­gevoel vind ik dit: in Amsterdam heb je een programma waarbij alle mensen boven de tachtig eens in de twee jaar bezoek krijgen. Een mooi plan, maar daar zijn natuurlijk geen mensen voor, dus het wordt uitgevoerd door vrijwilligers, onder wie een goede kennis. Dan denk je dat het in zo’n stad zal wemelen van de eenzaamheid en behoefte aan zorg, maar ik sta ervan versteld hoe weinig dat het geval is. De een heeft steun van de buren, de ander van een zoon uit Alkmaar die elke week komt of een dochter uit Almere die de boodschappen doet. Er is een veel groter reservoir aan wederzijds hulpbetoon dan je zou veronderstellen op grond van het begrip ik-tijdperk.”

Was dat hulpbetoon er niet evenzeer in de jaren tachtig – de jaren van het ik-tijdperk?

“Dat denk ik wel. Ik heb ook weleens gezegd dat ik me in zekere zin heb vergist. We hadden een thema neergezet, met een titel die aansloeg: het Ik-tijdperk. Wat daar niet in paste bleef buiten beschouwing. De aantrekkelijkheid van een journalistiek concept is ook de eenzijdigheid ervan.”

Toch herkenden mensen zich meteen in die titel – hij trof doel.

“Ja, het ‘gewoon jezelf zijn’ was niet van de lucht, iedereen zag het, en nu kreeg het een naam. Wat niet wil zeggen dat mensen de nadelen niet zagen. In het boek haal ik professor Bert Duijker aan, die zei: wat ontplooit zich nu zelf? Een eik. En in het ontplooien zal die eik vier, vijf andere verdrukken, die komen in de schaduw te staan en leggen het loodje. Maar waarom was het ik zo’n ontdekking? Omdat het een contrapunt was, of een weerspreking, van de overheersende ideologie die eraan vooraf ging: de verzuiling, met name kerkelijk. Daarin ben ik zelf ook opgegroeid, zij het dan in de vrijzinnige variant, dat was een en al naastenliefde. Je moest je dienstbaar maken aan de samenleving, en misschien drukte dat op ons vrijzinnigen nog wel zwaarder dan op anderen, omdat wij zelf verantwoordelijk waren voor onze goede daden. God zit in je hartje, zei mijn moeder altijd. Dat heeft mij wel bedrukt.

“Wij hadden een jeugdvereniging met als slogan: ‘Wij willen rein zijn in gedachten, woord en daad’. Ga er maar aan staan als je 14 bent. Er zat ook een zekere beklemming in al die dienstbaarheid: je mocht een brief nooit met ‘ik’ beginnen, je mocht de aandacht niet op jezelf vestigen, niet zeuren over ziekte en tegenslag. In die zin was het ik-tijdperk een doorbraak, een soort bevrijding. Mijn moeder zei: je moet jezelf wegcijferen. Daarvan is het ik-tijdperk precies het tegenovergestelde.”

Gold dit ook in uw eigen professie, de journalistiek?

“Jazeker, het allereerste gebod was: gij zult in de krant nooit de ik-vorm hanteren. De eerste die dat doorbrak, voor zover ik heb kunnen vinden, was een schuchtere en beschaafde verslaggever, Marius Aalders, die in de Haagse Post zijn eigen sterilisatie beschreef. Onder de goed gevonden kop ‘Baas in eigen zak’.”

In zijn stuk noemde Jansen van Galen deze bevrijding ‘het saldo van ’66’ – het jaar van de protesten tegen het huwelijk van Claus en Beatrix, het bouwvakkersoproer, de acties bij Het Lieverdje.

Waren de jaren zestig niet zelf al de jaren van bevrijding?

“In de jaren zestig ging het nog echt om de maatschappij, niet om het ik. Ik was in die jaren korte tijd landelijk voorzitter van de Demokratisch-Socialistische studentenvereniging Politeia, en toen kwam een student ons vertellen over zijn ervaringen in Frankrijk. Hij veegde ons de mantel uit, want wij spanden ons wel in voor allerlei trotskistische struikrovers in Chili en wat voor verre landen nog meer, maar wat deden we aan onze eigen situatie op de universiteit? Werden we niet gekoeioneerd en geterroriseerd door potentaten? Die omkering was voor ons een eyeopener: je mocht ook iets doen aan je eigen lot! Maar dat was nog altijd een politiek-sociale strijd, pas later kwam de volgende stap: moet ik niet eerst mijzelf leren kennen, voor ik de maatschappij leer kennen?”

John Jansen van Galen: het ik-denken is een zegetocht geweest van het neoliberalisme. Beeld Patrick Post

Politiek gezien kreeg het ik-tijdperk zijn vertaling in het neoliberalisme – de overheid trad terug, zelfredzaamheid werd het slagwoord.

“De koning zelf zette in de Troonrede de verzorgingsstaat op de mestvaalt en verving die door de participatiesamenleving, wat betekent dat iedereen mee moet doen, maar vooral ook eerst zijn eigen boontjes moet doppen. Daar zie je dat het ik-denken ideologisch sterk heeft doorgewerkt. In de hele breedte van de politiek. Onder Paars bleek dat het sterkst, daar kozen de drie dominante stromingen – liberalisme, sociaaldemocratie en christendemocratie – gezamenlijk voor wat in wezen de afbraak was van de verzorgingsstaat.”

PvdA-leider Joop den Uyl hield na het verschijnen van het essay in de Haagse Post nog een rede waarin hij het ik-tijdperk als een schrikbeeld afschilderde, maar Jansen van Galen signaleert dat de Rooie Vrouwen als leuze hanteerden ‘Kom op voor jezelf’, in plaats van ‘Kom op voor elkaar’, en dat PvdA-minister Van Kemenade sprak over ‘zelfontplooiing, zelfverwerkelijking en zelfbepaling’.

Lag de nadruk ook bij links te veel op het ik?

“Dat vond ik wel. Je kunt het ik-tijdperk zien als een bevrijding, maar het had ook een keerzijde: het eigen­belang kwam wel heel centraal te staan. Het is een zegetocht geweest van het neoliberalisme, omdat het een heel sterke culturele omwenteling was. De PvdA is daarin meegegaan en het CDA heeft zich er niet tegen verzet, om het zacht uit te drukken. Het gemeenschapsdenken is eigenlijk weggesneden uit het hart van de ­Nederlandse politiek. En dat is moeilijk te herstellen.”

Intussen wilde ook de VVD niet graag geassocieerd worden met het ik-tijdperk. Rudolf de Korte keerde zich daar al tegen, Ed Nijpels deed hetzelfde, en ook Mark Rutte hekelde het ‘dikke ik’. Waren ze bang om kleur te bekennen?

“Ze wilden liever niet het beeld bevestigen dat het neoliberalisme gewoon het najagen van eigenbelang was. De leuze ‘Gewoon jezelf zijn’ was puur VVD, maar ze waren er toch niet echt trots op. Een alternatief ontwikkelden ze echter ook niet, net zomin als de andere middenpartijen. Dat is waar we nu tegen aanlopen. Daar komt bij dat de mensen die zoeken naar zo’n alternatief, naar een gemeenschappelijke moraal, zich politiek buitengewoon weinig manifesteren. Als je vroeger iets wilde, werd je actief binnen een partij. Maar de partijen zijn zo goed als afgeschreven, ze bestaan alleen nog als car­rièrekanaal.”

Maar waarschijnlijk hoorde geen partij zo bij het ik-tijdperk als D66.

“Natuurlijk, daar was dat denken heel pregnant. Van Mierlo had het over de gespleten mens, waar hij tegen was. Voor hem moest de politicus samenvallen met de mens, hij vond dat je een politicus moest kiezen zoals je een vriend kiest. Dus niet omdat hij bepaalde opvattingen heeft, maar om wie hij is als persoon. Later zagen we dat terug bij Diederik Samsom, die in een tv-spotje zijn gehandicapte kind ten tonele voerde – je kiest hem niet omdat hij socialist is, maar omdat hij zo lief met dat kind omgaat. Het is een verloren strijd en dat vind ik jammer. De politiek had toch van oorsprong de missie om plannen voor te leggen ter verbetering van de samenleving, pas daarna werd er iemand bij gezocht om dat te verwoorden.”

In 1979 besloot u uw stuk met een citaat van feministe Joke Smit: ‘Als iedereen voor zichzelf opkomt, wie komt er dan nog op voor ons allen?’ Zijn dat profetische woorden gebleken?

“Het is nog steeds de hamvraag. Als we ongeremd voor onszelf opkomen, dan moet er iemand zijn – iemand met gezag en uitstraling – die het gemeenschappelijk belang vertegenwoordigt, zeker in de huidige klimaatcrisis. De aarde moet kunnen voortbestaan en daarvoor moet een kader van verplichtingen worden geschapen. Maar het ontbreekt aan politieke leiders die dat geloofwaardig, overtuigend en met effect voor het voetlicht kunnen brengen.”

John Jansen van Galen en Jouke Turpijn

Wij en het Ik-tijdperk,

Wereldbibliotheek, € 20

