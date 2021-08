Jetze Plat verandert de triatlonsport op eigen houtje, en is weer paralympisch kampioen

Hij wist dat hij bijna niet kon verliezen, maar toch was Jetze Plat weer zenuwachtig geweest. Had hij gedacht dat hij zijn tegenstanders niet kon inhalen, en dat er iets aan zijn materiaal niet goed was. Maar Plat had al zijn twijfels al snel ingehaald. De man met het imposante bovenlijf, die al sinds 2016 ongeslagen is, zwom, bikete en wheelde aan de voet van de beroemde Rainbow Bridge in Tokio onbedreigd naar triatlongoud.

Eigenlijk kon Plat, die is geboren met een verkort linkerbeen en geen been rechts, niet verliezen. Sinds 2016 is hij ongeslagen op het onderdeel dat voor de tweede keer op de Spelen stond. Plat zet de standaard in de triatlon, zegt ook bondscoach Bas de Bruin, die maar kort de tijd heeft omdat hij Margret Ydema (zesde bij de vrouwen) moet helpen. “Jetze is in zijn hele doen en laten topsporter. Elk moment van de dag, ook naast zijn sport. Daarmee verandert hij de triatlonsport.”

Zijn dominantie is al jaren zo groot, dat hij zelfs de tijd heeft om anderen te helpen. Afgelopen juni bij een wereldbeker in Leeds was een Mexicaanse deelneemster in de stress omdat een wiel niet was meegekomen in het vliegtuig. Geen probleem voor Plat, die na zijn eigen wedstrijd zijn wiel uitleende. Hij was toch al gefinisht. En iemand anders helpen, dat is niet minder dan normaal, vond hij.

Die eenzame hoogte heeft Plat zelf gecreëerd, zegt De Bruin. “Het wordt tijd dat een jonge generatie, die de tijd heeft, er ook zo voltijd voor gaat trainen als Jetze. Voor heel veel atleten zijn nog minuten te winnen. Voor Jetze misschien enkele tientallen seconden. De nummer twee van vandaag, een Oostenrijker, heeft er nog een baan naast. En de nummer drie is een dekselse Italiaan van vijftig jaar oud, met een eigen gezin.”

Het deed aan de prestatie van Plat in Tokio niets af. In de vroege ochtend, waar de zon nog niet was doorgebroken, liet Plat zich om 06.30 uur zakken in het ‘bubbelbad’, zoals hij het Japanse water van dertig graden omschreef. Om 2.45 uur ging zijn wekker, om optimaal wakker te zijn op het moment van de wedstrijd. Plat, de andere atleten Geert Schipper (uiteindelijk vierde) en Ydema en de staf waren de hele week al om 04.00 uur opgestaan om te wennen aan dat tijdstip.

Het was die professionaliteit die Plat zover bracht. Op elke mogelijke manier wil hij beter worden. Zijn lichaamsgewicht, zeventig kilo, bestaat voor een groot gedeelte uit spieren. Zijn bovenlijf is imposant. Hij traint het maximaal, ook omdat een mens ‘niet gemaakt is om met armen te fietsen, dus daar moet je wat aan doen’. Inmiddels heeft hij ook het werelduurrecord in het handbiken (44.749 meter) en is hij de eerste para-atleet die de Ironman van Hawaii voltooide. De 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer handbiken en een marathon in een racerolstoel, allemaal in acht uur en 41 minuten.

Het gevolg is dat hij in Tokio ook een uur lang kan ‘rammen’ op de olympische triatlon. Ook op het warme water had hij zich op voorbereid: hij mocht trainen in een warm 25-meterbad in Aalsmeer. In Sittard, het topsportcentrum voor de Nederlandse triatlonners, werd voor hem de ideale fitnessroute uitgevoerd.

Een blessure aan zijn nekwervel was verleden tijd. Vorig jaar ging hij op zijn crossmotor onderuit. Een stomme fout, noemt hij het zelf. Plat brak een nekwervel en moest zes weken met een brace lopen. Het leidde hem niet af voor Tokio. Sterker: het gaf hem motivatie die hem door de afgelasting van Tokio vorig jaar door corona toch was wat ontglipt.

Zondag in Tokio was hij zijn ouderwetse zelf. Vanwege zijn minder zware beperking moest hij 3.08 minuut na de eerste groep starten. Na het zwemmen was van die achterstand nog 52 seconden over. In de tweede van de vier ronden handbiken had hij de toen nog leidende Italiaan Giovanni Achenza te pakken. Voor liefhebbers: ruim boven de 250 watt trok hij ‘makkelijk’, naar eigen zeggen, zelfs met vermoeide armen na 750 meter in tien minuten beuken in het water. Professionele wielrenners rijden tussen de 350 en 400, en dat met hun benen.

Na afloop belde hij gelijk met het thuisfront. Het was hem gelukt, de tong ging uit de mond. Even genieten, maar ook weer niet te lang. In Japan is hij voorlopig niet klaar. Twee uur na zijn huldiging zat hij weer in de auto, om enkele uren te rijden naar het dorp buiten Tokio waar de wielrenners slapen. Zijn materiaal was er al: Plat had meerdere fietsen meegenomen. Om zo niets aan toeval over te laten.

Dinsdag en woensdag rijdt hij er de wegkoersen. Nooit eerder deed hij zulke inspanningen in zulke korte tijd. Maar zondag hoefde hij in ieder geval zichzelf niet forceren. “Ik heb druk gehouden, heb niet vol in het rood gereden. Meer was vandaag niet nodig. Het wordt nog steeds lastig, maar ik had het me hier onmogelijk kunnen maken.”

