Jesse Klaver ziet af van lijsttrekkerschap samenwerking tussen GroenLinks en PvdA

“Als ik heel eerlijk ben, zou ik heel graag lijsttrekker zijn geworden. Ik heb me heel lang hard gemaakt voor die samenwerking omdat ik er écht in geloof”, aldus Klaver over samenwerking tussen zijn partij en de PvdA.

Toch stelt hij zich niet verkiesbaar. “Als je een nieuwe combinatie begint, moet die ook worden geleid door een nieuw iemand.” Hij nam dit besluit nadat het kabinet was gevallen. “Ik hoop dat mijn stap kiezers het vertrouwen geeft dat we echt bereid zijn onze persoonlijke ambities opzij te zetten voor iets dat groter is.”

Klaver is inmiddels acht jaar fractievoorzitter bij GroenLinks. Hij wil wel graag op de kieslijst, ‘als de partij dat wil', van de nieuwe linkse samenwerking die door Klaver ‘Verenigd Links’ wordt genoemd. “Of dat de aanduiding wordt op de kieslijst, weet ik niet. Ik vind GroenLinks-PvdA ook een prima naam. Maar ik heb het altijd over Verenigd Links, want na zoveel kopjes koffie en zo veel gepraat is het er nu.”

Kort na de val van het kabinet Rutte IV kondigden GroenLinks en PvdA aan met één kandidatenlijst en één programma ‘een links-progressieve doorbraak’ te willen forceren. Wie de lijsttrekker van het nieuwe samenwerkingsverband wel wordt, kan Klaver nog niet zeggen. PvdA-fractievoorzitter Atjje Kuiken heeft nog niet bekendgemaakt of zij het lijsttrekkerschap ambieert.