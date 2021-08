Jersey Lotz deed onderzoek naar zijn Indische familie en vond een geheim. ‘Ik heb nog zoveel vragen’

Jersey Lotz (26) kent niet anders dan het Limburgse Grashoek. Altijd stond hij met één been in de Nederlandse gemeenschap en met het andere in de Indische. “Maar ook daar voelde ik me niet helemaal op mijn plaats. Zoeken naar waar ik vandaan kom, waar mijn familie vandaan komt, dat geeft mij houvast. Dan weet ik waarom ik hier ben.”

Elk antwoord riep weer nieuwe vragen op

Een stamboomonderzoek naar zijn vaders familie moest hem antwoorden geven, en toenadering tot zijn vader Nico die zelf zo graag meer zou willen weten over zijn eigen vader. Elk antwoord riep weer nieuwe vragen op, al helemaal toen Lotz een oud familiegeheim ontdekte.

25 Limburgse jongeren, waaronder Lotz, onderzochten hun Indische of Molukse wortels onder begeleiding van een gastcurator. Het Limburgs Museum organiseert de tentoonstelling Van Daar & Van Hier, die laat zien hoe de gebeurtenissen tijdens de Japanse bezetting in Indonesië en de gewelddadige periode erna deze jongeren tot op vandaag beïnvloedt. Zondag 15 augustus worden in het museum de slachtoffers van deze periode herdacht. Met een foto van zijn oma en zijn tante op zak is Lotz erbij.

Een verloren dochter

Hij verwachtte meer informatie te vinden over zijn opa, die in Indonesië achterbleef. Lotz wist dat zijn oma naar Nederland was vertrokken met de kinderen – zijn vader was vier – uit angst voor een burgeroorlog. Opa besloot echter in Indonesië te blijven. Wat er daarna met hem gebeurde, is Lotz tijdens het onderzoek niet duidelijk geworden. Maar na weken online krantenarchieven en geboorteregisters doorspitten, stuitte hij op een krantenartikel uit de tachtiger jaren.

“Mijn oma was geïnterviewd en vertelde dat mijn opa schulden had, en dat haar dochter, Pauline, is afgestaan. Dat mijn vader een zus had die verdwenen was, dat wist ik wel, maar afgestaan vanwege schulden? Dit nieuws raakte me in mijn hart. Tot vandaag de dag vraag ik me af hoe mijn opa dat heeft kunnen doen, voor een schuldaflossing.”

Vechtend voor zijn vrijheid

Volgens familieverhalen was het meisje gekidnapt. “Maar ze is dus niet een busje ingetrokken”, zegt Lotz. De familiegeschiedenis zoals hij die kende, met een opa in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, vechtend voor zijn vrijheid, stond plots in een ander licht. Hij was ontdaan. “Ik begon mijn onderzoek met zo veel vragen over mijn opa. Hoe zijn jeugd was, wat er met hem gebeurd is toen mijn oma wegging. Daar zijn nu alleen maar meer vragen bij gekomen. Toen ik mijn vader vertelde over wat ik had gevonden, reageerde hij alsof het gewoontjes was. Voor hem was het niets nieuws. Hij had het ons gewoon nooit verteld.”

Hoe de familie in Limburg terecht kwam en over hoe opa en oma elkaar hadden ontmoet en een gezin waren begonnen, hoorde Lotz wel van zijn vader. “Maar de duistere verhalen, het oorlogsleed, dat wordt verzwegen. Het is pijnlijk om zoiets te delen, dat snap ik, maar oorlog breng je toch mee naar huis.”

Vechten, hard zijn

Open vertelt Lotz over de mishandelingen tijdens zijn vaders jeugd. Die hadden een flinke impact op het gezin. “Mijn vader is opgegroeid in de nasleep van een oorlog. Ze waren dan wel in Nederland, maar ook hier was de mentaliteit: vechten, hard zijn, klaar zijn voor het ergste.” Lang begreep Lotz zijn vader niet, een gesloten man. Hij moest zelf ook hard zijn en vechten. “Ook als er geen reden was te vechten. Maar nu ik dingen leer over de zwarte bladzijden van mijn familiegeschiedenis, los van wat me verteld wordt, snap ik mijn vader steeds beter.”

Toen kwam daar een Facebookbericht van de zus van Lotz’ opa. Puur toeval, hij kan het zelf nog niet geloven. Enthousiast stuitert hij op de bank in de woonkamer van zijn ouderlijk huis. “Ze nam opeens contact met ons op. Nu zijn zij en mijn vader aan het praten met elkaar. Mijn opa blijkt hertrouwd te zijn geweest en mijn vader blijkt een halfzus te hebben. Hopelijk kunnen mijn vader en ik haar en mijn oudtante een keer spreken. Ik wil nog steeds uitzoeken wat mijn opa allemaal heeft gedaan in zijn latere leven, voor en met mijn vader. Dit is pas het topje van de ijsberg.”

Correctie:

In een eerdere versie van dit artikel werd gerefereerd naar een herdenking voor de slachtoffers van de gewelddadige periode na de Japanse capitulatie, en een tentoonstelling die stilstaat bij het geweld tijdens de Japanse bezetting. Zowel de tentoonstelling als de herdenking staan stil bij beide periodes.

