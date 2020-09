Japanse Suga (71) volgt zoals verwacht Abe op als partijleider

De partijleden van LDP stemden maandag overtuigend voor de 71-jarige Suga. Hij kreeg 377 van de 534 stemmen. Suga nam het op tegen de voormalige minister van defensie Shigeru Ishiba en beleidsmaker van de partij Fumio Kishida. Zij kregen allebei minder dan honderd stemmen.

Eerder kondigde de nieuwe partijleider al aan dat hij vervroegde verkiezingen wil uitschrijven als hij premier is geworden. Yoshihide Suga wordt gezien als een stabiele politieke leider en een belangrijke bondgenoot van Abe binnen de LDP. Toen Suga zich kandidaat stelde, gaf hij al aan op dezelfde voet door te gaan als de aftredende premier.

Nu Suga is gekozen tot partijleider, is het premierschap een logische volgende stap. Volgende week stemt het Japanse parlement over zijn mogelijke benoeming. Aangezien de LDP daar een meerderheid heeft, is de kans zeer groot dat Suga als premier wordt verkozen. En omdat de LDP daar de meeste zetels heeft, lijkt dat een formaliteit.

Suga is de opvolger van Abe (65), die Japan de afgelopen acht jaar leidde. Hij werd daarmee de langstzittende premier van het land. Abe profileerde zich met het versterken van defensie en het aanhalen van de banden met de Verenigde Staten. Twee weken geleden maakte hij bekend dat hij opstapt, vanwege een chronische darmontsteking. In 2007 trad hij af om dezelfde reden en in 2012 werd Abe opnieuw premier.

Smeltkroes

De LDP is al sinds de oprichting in 1955 een smeltkroes van ideeën, waar iedereen die niet links is wel wat van zijn gading kan vinden. De partij is conservatief, maar beweegt voorzichtig mee met sociale veranderingen, heeft een vrijemarktideologie maar voert ook enorme staatsinvesteringen door, en is op buitenlands terrein trouw aan de Amerikaanse bondgenoot maar ondertussen zeer nationalistisch.

Premiers van de LDP leidden het land bovendien naar de gigantische economische groei in de tweede helft van de vorige eeuw. Toch zijn er op dit moment wel degelijk problemen in Japan: de economie hapert, de bevolking vergrijst en de nationale veiligheid staat onder druk, vooral door China.

