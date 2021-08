Jan Rot (63) maakt bekend dat hij ongeneeslijk ziek is. ‘Ik blijf optreden tot ik erbij neerval’

Componist, zanger en vertaler Jan Rot is ongeneeslijk ziek en wordt niet meer beter. Dat schrijft hij op Facebook.

De 63-jarige Rot onderging in mei al een operatie. Er werd een tumor uit zijn maag en darmen gehaald. Nu schrijft hij op Facebook: “Ik mag hersteld zijn van de tumor-operatie, een nieuwe scan windt er geen doekjes om: ik word niet meer beter. Uitzaaiingen alom. Hoeveel tijd ik nog heb wordt vanzelf duidelijk. Het is heel onwerkelijk, ik ben fysiek snel moe, maar heb verder nog weinig last.”

Onder het bericht reageren honderden collega’s en fans. Schrijver Abdelkader Benali schreef: “Ik omhels je vanuit Tanger. En luister naar je muziek.”

Rot is vooral bekend geworden door zijn ‘hertalingen’ van bekende teksten. Zo waagde hij zich in 2006 aan de Mattheüspassie van Bach, waarop wisselend werd gereageerd, maar het album verkocht goed. Hij gaf een zeer eigentijdse draai aan het beroemde muziekstuk. Rot hertaalde ook andere klassieke werken, zoals Schuberts Winterreise. Rot maakte Nederlandse versies van musicals als Hair en Tommy en hij schreef muziek voor onder meer Rob de Nijs, Boudewijn de Groot en Henny Vrienten.

Vorig jaar verscheen een boek met popklassiekers die hij in een Nederlands jasje stak. Hij legde uit hoe je dat aanpakt. Daarbij schuwt hij de humor bepaald niet. Blue Bayou wordt bij Rot Fraai Venray, Wicked Game een Klerestreek en Last Christmas een Snertkerstmis.

Rot is van plan net zo lang met optreden door te gaan als hij kan, in september hoopt hij met zijn theatershow OK Boomer in het theater te staan. Hij schrijft: “Ik blijf optreden tot ik erbij neerval en intussen met veel liefde, rust en een beetje galgenhumor de mokerslag voor mijn prachtgezin te leren aanvaarden. Net als de klap voor vrienden, familie, fans en volgers.”

