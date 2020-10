Jaap van Dissel: gedeeltelijke lockdown duurt mogelijk tot december

De maatregelen die 28 september ingingen, waren vooral op aanpassing van gedrag gebaseerd. Dat heeft niet genoeg effect gesorteerd, zoals in het voorjaar wél gebeurde. Toen nam bijvoorbeeld het verkeer op de weg wel tot tachtig procent af, terwijl nu te zien is dat er nog best veel gereden wordt. Ook is er nu meer vliegverkeer dan toen, en wordt er meer gewinkeld. Daardoor moest het kabinet wel met de nieuwe maatregelen komen, die premier Rutte omschrijft als een gedeeltelijke lockdown, namelijk het sluiten van de horeca en een verbod op evenementen en wedstrijden bij amateur teamsporten.

Op de late invoering van die regels is veel kritiek te horen, en zelfs Rutte erkende afgelopen week dat het in september wel steviger had gekund. Inmiddels richt het RIVM zijn hoop op uitbreiding van de testcapaciteit, en stelt het dat eindelijk de IC-opnames bijna direct doorkomen, zonder rapportagevertraging. Dat laatste is gunstig voor het volgen van de effectiviteit van de nieuwe, strenge maatregelen. Een minpunt blijft het beperkte bron- en contactonderzoek. Van slechts 17 procent van de besmettingen is de bron te achterhalen.

Innovaties

Niet duidelijk is hoeveel effect de nieuwe app CoronaMelder zal sorteren. Sommigen weigeren mee te doen uit ongeloof in de ziekte of uit privacy overwegingen. Bovendien blijkt dat degenen met een ouder model smartphone de app niet eens kunnen installeren. Apple en Google ondersteunen alleen toestellen van de laatste vijf jaar. Dat lijkt bij voorbaat veel ouderen en mensen met een krappe beurs uit te sluiten.

Bij deze tweede golf liggen er relatief minder mensen op de intensive care, die er bovendien ook korter liggen. De ouderen, die destijds op grote schaal slachtoffer werden, zijn zichzelf nu meer gaan isoleren. Van Dissel wijst op het risico van het grote aandeel jongeren dat nu besmet is. Zij zouden via hun ouders toch hun grootouders erbij kunnen betrekken. “Dat kan een voorbode zijn van meer belasting in de ziekenhuizen en op de intensive cares”, waarschuwt hij bij de NOS. Van Dissel hoopt op innovaties uit het bedrijfsleven en de horeca, die besmetting moeten kunnen voorkomen.

Lees ook:

Dit kan Nederland leren van de Duitse aanpak van de coronacrisis

Ons buurland in het oosten is beter in het bestrijden van corona én in testen. Wat kan Nederland leren van Duitsland? Alex Friedrich, hoofd infectieziekten van het UMC Groningen: ‘Ga maar kijken, wat is daar nou anders?’