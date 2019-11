Italiaanse scholieren krijgen verplicht klimaatveranderingsles

De bewindsman heeft in interviews met buitenlandse media verteld dat hij druk is met het ontwikkelen van het lesprogramma. De jongste leerlingen zullen over klimaatverandering leren middels internationale sprookjes, zei hij. Op de middelbare school gaan leerlingen eerst in op de technische kant van de materie, later bestuderen ze de VN-klimaatagenda.

De minister wil dat klimaatverandering en duurzame ontwikkeling ook terugkomen in traditionele vakken als natuurkunde en scheikunde, en dat scholieren bij aardrijkskunde leren wat de gevolgen zijn van het menselijk handelen op de planeet. Ook zijn ministerie gaat op de schop om duurzaamheid en klimaat centraal te stellen, zei Fioramonti.

Milieuorganisaties zijn enthousiast. Een enkele woordvoerder voegt toe dat de scholieren óók moeten leren dat er sceptici zijn, voor wie klimaatverandering geen vaststaand feit is.

De Vijfsterrenbeweging was van begin af aan groen. Milieubewust beleid is er, sinds de partij in juni vorig jaar aan de macht kwam, vaak bij ingeschoten omdat andere economische belangen voorrang kregen.

Fioramonti is principiëler dan andere Vijfsterren-ministers. Hij kwam al met het voorstel om belasting te heffen op verpakkingen van plastic. Die omstreden maatregel staat inmiddels in het begrotingsplan voor volgend jaar. Omdat de regering van Italië weer wankel is, is het de vraag of die niet valt vóór de klimaatlessen en plasticbelasting kunnen worden ingevoerd.

