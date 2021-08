Is er wel plek voor elektrische (deel)step? Grote steden zijn er nog niet over uit

Terwijl gebruik op de weg nog niet is toegestaan, bleek deze week dat er in Nederland toch al zo’n 200.000 elektrische steps zijn verkocht. Het is daarmee één van de belangrijkste varianten in de nieuwe groep trendy e-voertuigen, ook bekend als LEV (Lichte Elektrische Voertuigen).

Naast e-steps gaat het bijvoorbeeld om monowheels (een wiel met twee voetsteunen ernaast), hoverboards (twee wielen aan één treeplank), skateboards (vier wieltjes), een kart hoverboard (kuipstoel met twee wielen achter, eentje voor), fatbikes (dikke banden), choppers (motormodel) en de steeds grotere cargo bikes. En allemaal komen ze de weg op. Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarschuwt dat de meeste modellen alleen in de achtertuin gebruikt mogen worden.

Alleen op het fietspad

Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) adviseert om de LEV’s enkel op het fietspad toe te laten, omdat de snelheid lager is dan die van een auto. Vorige maand stelde ze in een brief aan de Tweede Kamer dat de snelheid voor deze nieuwe categorieën maximaal 25 kilometer per uur moet zijn. De maximumbreedte wordt één meter.

Dat is nodig om extra ongevallen op fietspaden te voorkomen. Het aantal ongelukken op het fietspad stijgt namelijk al jaren, ondanks beleidsvoornemens. Vorig jaar vielen 229 fietsdoden en tienduizenden fietsgewonden. Uit diverse onderzoeken blijkt dat veel fietsongevallen, zelfs de enkelvoudige waarbij niemand anders direct geraakt is, te maken hebben met drukte en grote verschillen tussen snelheden van gebruikers op de fietspaden.

Grote steden bestuderen nu de notitie van de minister en moeten zich ondertussen ook voorbereiden op bedrijven die de populaire elektrische steps gaan aanbieden als deelstep: die kunnen op verschillende plekken in de stad worden opgepakt en achtergelaten. Voorbereiding lijkt geen overbodige luxe, eerder zat Amsterdam met een groot probleem door een teveel aan deelfietsen die diverse bedrijven overal aanboden.

Schaarse ruimte

De hoofdstad is dan ook huiverig voor de nieuwste stepjes. “We maken ons zorgen over de schaarse ruimte en veiligheid op het fietspad”, aldus een woordvoerder. “We zitten niet te wachten op free floating deelsteps, want die geven hinder en verrommeling van de openbare ruimte.” Iets waar veel steden in het buitenland over kunnen meepraten (zie elders op deze pagina).

In Amsterdam bestaat bovendien irritatie omdat deelscooters nogal eens de smalle stoepen blokkeren. Ook op het Scheveningse strand leidt massaal gebruik van deelscooters tot overlast. De steden Rotterdam en Utrecht hebben daarom locatiebeperking op basis van gps-locatie. “Zo is het onmogelijk om uit te checken op het Stationsplein. In de fietskelder onder het plein kan het wel”, aldus een woordvoerder van de gemeente Rotterdam. Utrecht start in oktober met een experiment van 300 e-scooters, die alleen buiten de singels kunnen worden aangezet en ingeleverd om zo de drukke binnenstad te ontzien.

Rotterdam houdt de ontwikkeling van deelvervoer al een paar jaar scherp in de gaten. In juli is besloten dat er 3000 deelscooters (duizend extra) mogen komen, en duizend deelsteps. “Wij staan de steps alleen toe na goedkeuring van de Rijksdienst voor Wegverkeer. Pas daarna kunnen aanbieders een plan indienen”, zegt de woordvoerder. Dat is naar verwachting medio 2022. Rotterdam wil ook draagvlak. “Wij vinden dat de voertuigen een minimaal gebruik moeten hebben, en ook in arme wijken beschikbaar moeten komen. Verder eisen we een goed bereikbare klachtenafhandeling.”

Utrecht dubt nog óf het e-steps zal toelaten als deelvervoer. Ook daar is de ruimte schaars en neemt de drukte op de fietspaden toe. “Wij geven de voorkeur aan actief vervoer”, zegt de gemeente. In 2023 evalueert het ‘of de deelscooters een bijdrage leveren aan een gezonde en bereikbare stad’. Utrecht denkt ook over een maximumsnelheid op het fietspad én aan snelheidsbegrenzers op het deelvoertuig, zoals Oslo doet. “Maar uitgangspunt is dat wij liever groen en leefruimte inplannen, dan verkeer.”

Let op de lokale regels Terwijl de elektrische step in veel Europese steden aan populariteit wint, moeten bewoners en reizigers overal opletten wat de lokale regels zijn. Waar het in de ene stad bijvoorbeeld toegestaan is om op de stoep te rijden, mag dat elders juist niet. In Brussel mag rijden op de stoep, tot een snelheid van maximaal 6 kilometer per uur. Wie sneller wil moet op het fietspad, of als dat er niet is gewoon op straat. Daar rijdt de stepgebruiker dan tussen de auto’s, met maximaal 25 kilometer per uur. In Londen kan rijden op de stoep 50 pond boete opleveren. Elektrische steps kunnen daar alleen gebruikt worden door mensen die zich hebben aangemeld voor een proef. Zij hebben bovendien een Brits brommerrijbewijs nodig. Parijs kent veel stepgebruikers. Zij mogen niet op de stoep (135 euro boete), wel op fietspaden en busbanen. Let op: het gebruik van een koptelefoon is verboden, net als in Madrid. Een helm is daar juist verplicht en bovendien moeten steprijders in Spanje vijftien jaar of ouder zijn. En in Oslo mogen vanaf begin september tussen 23.00 en 05.00 uur geen elektrische steps meer gehuurd worden. De Noorse hoofdstad vermindert het totaal aantal steps met tweederde – van ruim 25.000 nu naar maximaal 8000 – om ongelukken en overlast te voorkomen.

