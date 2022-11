Intimidatie en online haat: welke vrouw durft nog de politiek in?

In zekere zin was het een visionair idee. Gemeenteraadslid Tirza de Fockert (GroenLinks) vroeg in 2019 aandacht voor Amsterdammers die niet genoeg geld hebben voor tampons of maandverband. En nu, drie jaar later, bewijzen de cijfers haar gelijk: ruim een kwart van de ondervraagde vrouwen in de hoofdstad ervaart een vorm van menstruatie-armoede, schreef Het Parool onlangs. Toch liet ze haar initiatiefvoorstel destijds op de plank liggen. De reden: ze kreeg een stortvloed aan beledigingen over zich heen, en durfde niet goed door te zetten.

Geen uitzondering

Het verhaal van De Fockert is geen uitzondering. “Er kloppen steeds meer vrouwen bij ons aan met een zelfde verhaal”, zegt Devika Partiman, voorzitter van Stem op een vrouw, een stichting die dankzij voorkeursstemmen het aantal vrouwelijke politici wist te vergroten. Zaterdag organiseert de stichting een congres om politieke partijen aan te sporen de onveiligheid van vrouwelijke politici beter aan te pakken.

Hoewel er nog maar mondjesmaat onderzoek is gedaan naar het fenomeen, blijkt uit cijfers dat vrouwen in de politiek inderdaad vaker te maken krijgen met haatreacties dan mannen. Zo valt in de Monitor integriteit en veiligheid van het ministerie van binnenlandse zaken te lezen dat zo’n 55 procent van de vrouwelijke ambtsdragers zoals ministers en wethouders te maken heeft met (vooral verbale) agressie en geweld, terwijl dat voor ‘slechts’ 46 procent van de mannen geldt.

‘Desastreus effect’

Uit onderzoek van De Groene Amsterdammer bleek vorig jaar al dat vrouwen in de Tweede Kamer – van links tot rechts – veelvuldig het slachtoffer zijn van online haat. Zo ontving alleen Sigrid Kaag (D66) in de vijf maanden voor de verkiezingen al 13.235 haatdragende of agressieve tweets, omgerekend zo’n 88 per dag. In relatieve zin was Kauthar Bouchallikht (GroenLinks) het grootste slachtoffer: tweets aan haar gericht bevatten procentueel het vaakst een belediging.

“Het heeft een desastreus effect op onze democratie”, waarschuwt Liza Mügge, universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. “Vrouwen zijn al ondervertegenwoordigd in de politiek. En als we dit vrouwonvriendelijke klimaat niet aanpakken, dan vrees ik dat het percentage vrouwen in de politiek niet veel meer zal groeien. Zo bereiken we nooit gendergelijkheid.”

Kantelpunt

Sinds de vorige verkiezingen is 40 procent van de Kamerleden en 37 procent van de gemeenteraadsleden vrouw. Dat percentage groeide de laatste jaren mondjesmaat. Het is de vraag of die groei doorzet in dit gure politieke klimaat, beaamt ook een woordvoerder van Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. We staan op een kantelpunt, zegt ze: of we pakken het probleem bij de wortel aan, of de groei van het aantal vrouwelijke politici stokt.

Uit verkennend onderzoek van Atria onder acht vrouwelijke gemeenteraadsleden bleek dat zij door online haat gedemotiveerd raken om hun politieke carrière voort te zetten. Dat is terug te zien in de uitstroom: het aandeel vrouwelijke raadsleden liep in de raadsperiode 2018-2022 terug van 34 naar 31 procent, en ook hier denkt Atria dat misogynie een rol speelt.

Geen ‘zeikwijf’

Sommige vrouwen laten zich monddood maken, bijvoorbeeld door bepaalde onderwerpen niet meer aan te snijden of minder vaak een tweet te plaatsen. Die zelfcensuur gaat wel ten koste van de politieke carrière: een onzichtbare politicus komt niet snel hoger op de ladder. Anderen willen niet als ‘zeikwijf’ te boek staan, en ze schamen zich als ze zich toch laten opfokken. “Je houdt de mensen over die een harnas hebben opgebouwd”, zegt Partiman. “En dan mis je op een gegeven moment alle zachtheid waarmee je dit soort problemen überhaupt kunt oplossen.”

Politieke partijen hebben de verantwoordelijkheid om het probleem aan te pakken, meent Stem op een vrouw. Landelijke partijbesturen moeten het probleem onderkennen en aanpakken. Zo zou Nederland op Europees niveau harder moeten knokken voor betere regelgeving op sociale media, en kunnen politici hun aangevallen collega’s volmondiger beschermen. Ook kan de Tweede Kamer betere afspraken maken over omgangsvormen, omdat een persoonlijke aanval in de Kamer vaak wordt gevolgd door talloze haatreacties op het web.

Optimisme verloren

De Fockert heeft de politiek inmiddels verlaten. Niet vanwege de haatreacties, benadrukt ze, maar vanwege een verhuizing. “Maar ik ben er niet rouwig om. Ik ben mijn optimisme in de democratie en het publieke debat verloren. En ik maak me zorgen om de politici die na mij kwamen.”

Ondertussen twijfelt Partiman wel eens aan haar eigen missie. “Ik sta nog steeds achter onze doelstellingen. Maar soms denk ik wel: kunnen we vrouwen wel de politiek in blijven helpen als die omgeving niet veilig voor ze is? Is dat eigenlijk wel integer? Daarom moeten we gelijktijdig ook die omgeving verbeteren.”

