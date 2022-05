Institutioneel racisme bij de Belastingdienst toegeven? Het kabinet vindt het lastig

Staatssecretaris Marnix van Rij van financiën heeft er al twee keer in het kabinet over gesproken. Na afloop van de ministerraad kon hij melden dat er een ‘klap’ op het besluit is gegeven, maar dat de komende dagen in een brief nog de “puntjes op de i” moeten worden gezet.

De regering zit klem tussen de eis van zowel gedupeerden als de Tweede Kamer om toe te geven dat het gebruik van nationaliteit op de fraudelijsten een vorm van institutioneel racisme is geweest, én de vrees voor een stortvloed aan claims, rechtszaken en schadevergoedingen van mogelijke gedupeerden.

Opzettelijke racistische handelingen

Volgens Van Rij wil het kabinet nu zo dicht mogelijk blijven bij de visie van het College van de Rechten van de Mens over institutioneel racisme. Die spreekt niet alleen over de juridische termen, maar ook over “gedragingen die voortkomen uit onbewuste vooroordelen en onwetendheid”. In dat geval is er geen sprake van opzettelijke racistische handelingen of een doelbewust denkpatroon. Hier wil het kabinet in de brief dan ook naar verwijzen; dat niet alles opzettelijk of doelbewust is gebeurd bij de Belastingdienst.

Uit het onderzoek van PricewaterhouseCoopers bleek in februari dat de fiscus bij haar fraudecontroles jarenlang uitvoerig heeft geselecteerd op afkomst, uiterlijk en nationaliteit. Staatssecretaris Van Rij sprak over ‘zeer ernstige’ bevindingen. Hij noemde de selectiecriteria wel ‘discriminatoir’, maar wilde toen bewust niet spreken van racisme. “Dan gaat het om het stelselmatig en bewust vernederen van een bevolkingsgroep en dat gebeurt hier niet”, zei Van Rij in zijn eerste reactie.

Kamerleden reageerden daar verbaasd op. Ze wilden weten waarom Van Rij dit geen institutioneel racisme noemde. De bewindsman is daarna gaan praten met het college voor de rechten van de mens én met de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Baldewsingh.

Een vorm van compensatie

Baldewsingh noemde het eerder dit jaar in een interview met Trouw een ‘doodzonde’ dat het Openbaar Ministerie niet op de hoogte is geweest van de discriminerende fraudelijsten, en hij vond dat de verantwoordelijken moeten worden vervolgd. “Wanneer er sprake is van processen en regels die mensen systematisch uitsluiten, dan druist dat in tegen artikel 1 van de grondwet. Zij die daar verantwoordelijk voor zijn, moeten rekenschap afleggen.”

Door nadrukkelijk gebruik te maken van nationaliteit op de fraudelijst, werd bijvoorbeeld voor controle van de aftrek van giften in de belastingaangifte vooral gekeken naar ondernemers met een allochtone achtergrond, of naar Nederlanders met tevens een Turkse of Marokkaanse nationaliteit. Ook werd extra gecontroleerd op burgers met een achternaam die eindigt op -ic, wat veel voorkomt in de Balkan.

Op de fraudelijsten stonden 270.000 particulieren en mkb’ers. Al die aangiftes worden nu opnieuw gecontroleerd. Staatssecretaris Van Rij verwacht dat tussen de 5000 en 15.000 burgers hierdoor ook daadwerkelijk zijn benadeeld. Zij kregen bijvoorbeeld geen toegang tot de minnelijke schuldsaneringsregeling omdat ze op deze fraudelijst stonden. Daardoor werden hun problemen nog groter. Voor deze groep wordt een vorm van compensatie voorbereid, verklaarde Van Rij. Hoe die compensatie eruit gaat zien, wordt voor de zomer bekend.

