Initiatiefwet GroenLinks en PvdA om belasting-sluiproutes voor vermogenden te dichten

“Nederland is rijk genoeg om de klappen van de corona- en Oekraïnecrisis op te vangen, als we de kosten naar draagkracht verdelen”, zegt GroenLinks-partijleider Jesse Klaver.

Partijen komen nu met een initiatiefwet om een aantal legale ‘pretconstructies’ en ‘sluiproutes’ aan te pakken in het belastingstelsel. Het gaat dan om maatregelen waardoor bijvoorbeeld directeuren-grootaandeelhouders minder belastingvoordeel krijgen. Ze moeten eenzelfde belasting gaan betalen als werknemers in box 1. Ook de vrijstelling van erf- en schenkbelasting voor mensen die een bedrijf erven moet fors omlaag in dit wetsvoorstel.

PvdA-kamerlid Henk Nijboer zegt ervoor te willen “zorgen dat ook vermogenden een eerlijke bijdrage gaan leveren aan onze collectieve voorzieningen, zoals onderwijs en zorg. Ons belastingstelsel wordt daardoor eerlijker en socialer.”

Vermogensverschillen mogen niet toenemen

Het kabinet-Rutte “draalt” zelf te lang met het vernieuwen van het stelsel. Ook in het nieuwe regeerakkoord zitten geen concrete voorstellen om de lasten op arbeid en vermogen eerlijker te maken, stellen deze linkse partijen. Toch blijkt uit alle onderzoeken dat in Nederland de lasten op kapitaal de afgelopen 20 jaar zijn gedaald, maar op arbeid juist gestegen. Klaver: “En dat is het gevolg van politieke keuzes.”

Het risico is volgens Klaver groot dat het verschil de komende jaren zelfs nog groter wordt. Het Centraal Planbureau voorspelde afgelopen week bijvoorbeeld dat de lage inkomens meer koopkrachtachteruitgang krijgen dan hogere inkomens.

En door de uitspraak van het Hof in december is de wijze waarop er belasting wordt geheven op vermogen in box 3 naar de prullenbak verwezen. Hierdoor loopt de staatskas miljarden euro’s per jaar mis. Staatssecretaris Van Rij van financiën komt dit voorjaar met een alternatief voor de heffing in box 3, dat hopelijk wel de rechterlijke toets zal doorstaan.

GroenLinks wil voorkomen dat dit gat in de rijksbegroting straks wordt opgevangen door de werkenden, terwijl mensen met vermogen nòg minder belasting gaan betalen.

Zolang het kabinet niet met een grote stelselherziening komt, kunnen er alleen kleine aanpassingen in het huidige belastingstelsel komen. De partijen zijn daarom met een stofkam door de Belastingwetgeving gegaan om te kijken naar maatregelen die op korte termijn effectief te realiseren zijn. De voorstellen in de initiatiefwet zorgen er volgens partijen voor dat er jaarlijks tenminste 750 miljoen euro extra de staatskas binnenkomt.

De plannen van GroenLinks en PvdA • schrappen van een regel waardoor directeur-grootaandeelhouders zichzelf maar een erg laag loon hoeven uit te keren, waardoor een groter deel van hun inkomen als winst wordt belast. Over winst betalen ze een lager belastingtarief. • minimaliseren van de mogelijkheid voor aandeelhouders om excessief te lenen van het eigen bedrijf, in plaats van inkomen uit te keren, en zo de inkomstenbelasting kunstmatig laag te houden. • afschaffen van de mogelijkheid om het betalen van belasting eindeloos uit te stellen na een overdracht, bijvoorbeeld door erfenis of schenking. • de belastingtarieven in Box 2 gelijktrekken met die in Box 1, zodat directeur-grootaandeelhouders niet minder betalen dan werknemers met hetzelfde bruto inkomen. • beperken van de vrijstelling van erf- en schenkbelasting voor mensen die een bedrijf erven of krijgen.

Lees ook:

Den Haag wil het vermogen van Nederlanders wel meer belasten,

maar alle alternatieven hebben voor en nadelen