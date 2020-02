IND blundert met brexitbrieven voor Britten

Duizenden brieven voor Britten in Nederland met daarin informatie over de brexit zijn door de IND naar verkeerde adressen verstuurd. Bij het corrigeren van de fout ging het weer mis. Het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De brexit is in Nederland afgetrapt met een blunder. Duizenden brieven bestemd voor zo’n 7000 Britten en hun familieleden woonachtig in Nederland zijn door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) naar verkeerde adressen verzonden. Dat erkent de IND op vragen van Trouw, dat een tweede brief waarin de IND haar excuses maakt in handen heeft. Omdat persoonsgegevens terecht zijn gekomen bij de onjuiste ontvangers concludeert de IND dat er sprake is van een datalek. De Autoriteit Persoonsgegevens is hiervan op de hoogte gesteld.

Uit de brief in bezit van Trouw blijkt dat veel excuusbrieven vervolgens wederom onjuist zijn verstuurd. Hierin verontschuldigt de IND zich voor het datalek, maar gaat dus opnieuw in de fout. In de envelop met haar eigen brief vond een vrouw uit Amsterdam een excuusbrief voor een man in Utrecht. Veel andere Britten in Nederland lijkt hetzelfde te zijn overkomen. Dat blijkt uit tientallen berichten in een aantal Facebookgroepen waarin Britten in Nederland contact met elkaar hebben. De IND laat weten deze signalen ook te krijgen en de gang van zaken te betreuren.

In de originele eerste brief staat algemene informatie over de situatie van Britten die na de brexit in Nederland wonen, werken of studeren. Dat zijn er ongeveer 45.000. In de brief staat onder meer dat Britten die na 31 december 2020 in Nederland blijven een nieuw verblijfsdocument moeten aanvragen. Bij duizenden Britten is de brief niet aangekomen.

De eerste verzendflater is een menselijke fout

Volgens de IND was er bij de eerste verzendflater sprake van een menselijke fout. Hoe deze vergissing tot stand is gekomen, is nog onduidelijk. Op de originele brieven ontbrak de toevoeging bij het huisnummer.

Hoe het weer mis kon gaan bij het verzenden van de excuusbrieven is nog niet duidelijk. De missers zijn opmerkelijk omdat de IND zich uitvoerig heeft voorbereid op brexit. In januari stelde de IND nog klaar te zijn voor de operatie. In Almere werd een extra loket geopend om alle aanvragen voor verblijfsvergunningen af te handelen, ook bij de gewone IND-locaties kunnen de Britten terecht.

De excuusbrief

Uit een enquête van het ministerie van buitenlandse zaken bleek dat er in aanloop naar brexit veel onrust was onder Britten die hier wonen. Zij kregen daarom begin vorig jaar alvast een brief die veel vragen wegnam. Onduidelijk is of deze brieven wel allemaal juist zijn aangekomen.

Wat ligt er nog meer van mij bij een ander op de mat?

Britten in Nederland reageren de afgelopen dagen geïrriteerd op de flaters bij de IND. Want wat ligt er nog meer van mij bij een ander op de mat?, vragen mensen zich op Facebook af. Andy Haxby ontving een excuusbrief bestemd voor iemand anders. “Het is bijna ludiek dat de IND bij het versturen van excuses over een datalek, weer inbreuk maakt op de privacywet”, zegt hij.

Haxby is cynisch. “Ik vind het grappig dat Britten in Europa met hetzelfde gebrek aan respect worden behandeld als Europeanen in Groot-Brittannië. Met dat verschil dat hier waarschijnlijk geen sprake is van opzet.”

Andere Britten zijn op Facebook kritischer. Een vrouw vertelt dat zij één brief kreeg die voor haar bestemd was, samen met drie excuusbrieven die ook voor haar waren en drie excuusbrieven voor iemand anders. Ze concludeert dat deze excuses aan haar onnodig waren; ze had de informatie al netjes ontvangen. Een andere vrouw schrijft: ‘Wie had verwacht dat Nederlanders, zo goed georganiseerd vergeleken met de rest van de EU als het gaat om brexit, het zo royaal konden verknoeien.’

Lees ook:

Ook na de brexit liggen Brussel en Londen op ramkoers

In de aanloop naar de tweede, moeilijkere fase van het brexit-overleg lijken de kampen mijlenver van elkaar verwijderd.