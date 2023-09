In Zoersel moeten buren vaker goeiedag tegen elkaar zeggen

Hoe vaak zegt u ‘goeiedag’ tegen uw buren? Hoe vaak zwaait u naar iemand op straat? Beter een goede buur dan een verre vriend, vindt gemeentebestuur van het Belgische Zoersel, in de provincie Antwerpen. Een campagne moet de inwoners aansporen elkaar wat vaker spontaan te begroeten om de mensen zo wat dichter bij elkaar te brengen.

Het gebeurt regelmatig dat mensen druk zijn met appen, muziek luisteren of gewoon in zichzelf gekeerd zijn en de omgeving niet opmerken. Terwijl elkaar even groeten een klein gebaar is dat het begin kan zijn van een nieuwe ontmoeting of een mooi gesprek. Inwoners van Zoersel kregen deze week een deurhanger aan hun huis met de tekst ‘Goeiedag, zwaaien mag!’

Maar soms hebben mensen een extra duwtje in de goede richting nodig. Daarom zette de gemeente deze week vrijwilligers undercover in om voorbijgangers te begroeten. Zie het als een training, want wie teruggroette kreeg daar een beloning voor in de vorm van een cupcake.

De goeiedag-actie is onderdeel van het project Zorgzame Buurten, dat het gevoel van sociale cohesie en saamhorigheid in heel Vlaanderen moet bevorderen. Als je elkaar kent is de drempel lager om om hulp te vragen als dat nodig is.

De verantwoordelijke wethouder Katrien Schryvers (CD&V) heeft in ieder geval alle vertrouwen in de actie. “Stel u voor dat u ’s ochtends naar de bakker loopt en iedereen die u tegenkomt, wenst u een ‘Goeiemorgen!’ toe. Dat is toch een heerlijk begin van de dag?”

