In Twents Siberië hangt de protestvlag overal: ‘Wat een verschrikkelijk gedoo, um de mest van ne koo’

Henk Scholten (86) zit gebogen over een gids vol tractoren in het kantoortje van zijn melkveestal. Als gepensioneerd boer maakte hij bijna alles al eens mee. Zoals een alarmerend kaartje van de overheid. Ruim dertig jaar geleden kleurde zijn bedrijf rood. Hij boerde toen aan de grote weg tussen Haaksbergen en Buurse. Zijn gronden lagen verspreid en zaten de natuur van het Buurserzand in de weg.

Hij kwam een verhuizing overeen: naar Siberië. Dat klinkt verder weg dan het is. De buurtschap ligt een paar kilometer zuidelijker. “En het was wit op de kaart: een gunstig gebied voor de landbouw.” Maar daar komt diezelfde overheid nu van terug. Want vorige maand kwam er weer een alarmerend kaartje, waarop juist Siberië rood kleurt. “Het natuurschoon was hier dertig jaar geleden ook al”, concludeert Scholten. “Dan hadden ze destijds geen vergunning moeten geven. Dat hadden die gestudeerde lui toch vooraf kunnen bedenken?”

Veel koeien

Zoals het Henk Scholten verging, verging het destijds meer bedrijven. Siberië was een plek waar geboerd kon worden. Dat is in het landschap terug te zien. Niet dat hier de door natuurliefhebbers gewraakte eentonige weiden met Engels raaigras overheersen: er liggen vooral redelijk diverse, licht glooiende weiden. Maar koeien staan hier veel. Ook binnen een kilometer van het beschermde Haaksbergerveen.

Of dat zo kan blijven? De onzekerheid daarover maakt dat het verzet tegen de stikstofplannen hier groot en eensgezind is. ‘Geniet nog eam van disse stea (plek - red.), zò ist noa de stikstofplann nig mea’, staat er daarom op een houten bord voor de boerderij van Joan Leppink. Zij nam mede het initiatief voor een serie van tientallen van dit soort stille protestuitingen.

De teksten gaan allemaal vergezeld van een boerenzakdoek en een geplastificeerd A4’tje met vertaling en een korte uitleg. ‘Wat een verschrikkelijk gedoo, um de mest van ne koo.’ “Het is een publieksvriendelijke actie: we beledigen niemand”, benadrukt Leppink. Maar het laat alle recreërende fietsers hier wel de ernst zien, hoopt ze. Die wordt in Siberië, en overal in de omgeving van het dorp Buurse, massaal gevoeld. De omgekeerde protestvlag is er alomtegenwoordig.

Vrees voor voortbestaan gemeenschap

Waar die frustratie vooral zit? Bij de zorg over de eigen toekomst, natuurlijk. Bij het gebrek aan erkenning dat ze ervaren voor het feit dat er in Nederland genoeg te eten is. Maar zeker ook bij het voortbestaan van de lokale gemeenschap. “Als je met een bedrijf iets wil, moet je de milieu-effecten eerst in beeld brengen”, betoogt Leppinks buurman Huub Kamphuis. “Maar nu halen ze hele plattelandsgemeenschappen overhoop zonder dat de sociale en economische gevolgen duidelijk zijn.”

Kamphuis wijst op het veelgebruikte argument dat de bijdrage van de landbouw aan de economie maar beperkt is. “Op de schaal van Nederland is dat misschien zo. Maar als een groot deel van een dorp zijn geld in de agrarische sector verdient. Als de boeren weggaan, heeft dat ook gevolgen voor de dorpsschool en het sportgebouw.”

Nieuwe generatie

Voor het behoud van die gemeenschap willen ze hier strijden. Met vlaggen en borden. “Maar zonder rottigheid. Dan strijk je de mensen tegen de haren in”, vindt gepensioneerd boer Henk Scholten. Voorlopig geniet hij nog van hoe zijn kleinkinderen Koen (23) en Anneloes (18) de boerderij bestieren terwijl hun ouders op vakantie zijn.

Anneloes en Koen Scholten tussen hun koeien in de wei. Beeld Herman Engbers

In Anneloes herkent hij zijn vrouw, die enkele jaren terug overleed. “Dat was ook zo’n koeienliefhebster.” Hij hoopt voor haar dat de soep toch iets minder heet wordt gegeten dan die nu wordt opgediend. “Als een veehouder een koe wil verkopen, vraagt hij ook altijd iets meer. Dat doet de regering misschien ook: het is politiek.”

Door de tegenwind van nu laten broer en zus Scholten zich niet uit het veld slaan. “Ik vind het een gekke discussie”, vertelt Koen. “De bevolking wordt steeds groter. Al die mensen moeten ook eten. Dan is het blijkbaar heel erg als de natuur verandert omdat dat tot extra stikstofuitstoot leidt.” Tegelijkertijd is hij er dan weer de man niet naar om alleen maar in protest te blijven hangen. “Ik heb er uiteindelijk wel vertrouwen in dat we verder kunnen.”

Verhuizen is geen taboe

Maar dan waarschijnlijk wel ergens anders. Juist door de familiegeschiedenis is verhuizen voor de nieuwe generatie Scholten geen taboe. “Het is niet ideaal en het kost ook geld”, weet Koen. “Maar het is toen uiteindelijk netjes geregeld. Hier blijf je tegen de grenzen van de natuur aanlopen. Terwijl we het bedrijf graag samen over willen nemen: dan heb je wel wat koeien nodig om genoeg te kunnen verdienen.”

Eén ding is dan wel duidelijk. Als er later kinderen komen, zullen die niet naar de dorpsschool in Buurse gaan.

