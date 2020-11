In het gemeentehuis van Nissewaard waren ze snel gewend aan de mondkapjesplicht: ‘Het is wat het is, hè?’

Het duurde even voor het gloednieuwe bord met ‘mondkapje verplicht’ begin oktober op de juiste plek stond in het gemeentehuis van Nissewaard, een fusiegemeente met bijna 85.000 inwoners onder de rook van Rotterdam. Op de maandagochtend waarop de plicht inging stond het bord met in grote, zwarte letters ‘mondkapje verplicht’ erop weliswaar pontificaal midden in de enorme nieuwbouwhal van het gemeentehuis, maar ook net een beetje uit de loop. “We hebben ’m in het begin wel een paar keer moeten verplaatsen”, glimlacht beveiliger Atilla Özacun, die zelf een fors, grijs mondkapje draagt. “Een stukje opzij, meer naar het midden, een beetje naar links.” Hij knikt. Nee, je kunt je nu echt niet meer om het bord heen. “Sindsdien staat-ie goed.”

Geen kapje? Dan ben je hier niet welkom, is de boodschap. Met die door het college van burgemeester en wethouders genomen maatregel liep deze gemeente maanden voor op de landelijke wet die komende dinsdag ingaat. “De eerste dagen was het wel even wennen”, bekent beveiliger Özacun, een vriendelijke, zachtaardige vijftiger die aan een bureau achter een plexiglas plaat zit. “Liever zonder mondkapjes, hè? Maar het is wat het is, en het is hier niet vervelend geweest. We proberen de mensen op een gemoedelijke manier te bewegen een mondkapje te dragen, en dat lukt ons meestal wel. Met stroop vang je vliegen: met een beetje uitleg kom je een heel eind.”

Mondig en realistisch

Dat de inwoners van dit gebied bekend staan als mondig, was op het gemeentehuis in Spijkenisse ook bekend. “Ze zijn hier zeker mondig, dat weten we, maar onze inwoners zijn ook realistisch”, zegt Sjoerd Elseman, een van de directieleden van de gemeente. “Mensen weten waarom we dit doen. We zijn een overheidsinstantie en geven graag het goede voorbeeld. We willen niet dat het gemeentehuis een corona-brandhaard wordt.”

Toch wilde Elseman niets aan het toeval overlaten. De directie besloot een extra bewaker in te huren die op de naleving moest toezien. Na een paar dagen bleek al dat deze extra beveiliger overbodig was. Een enkeling die protesteerde werd met woorden overtuigd. Uit het gebouw verwijderd werd niemand. “Het was achteraf gezien niet nodig”, zegt hij. “Maar better safe than sorry.”

Verre van ideaal

Niet de bezoeker, maar de werknemer krijgt het hier dus nog het meest voor de kiezen. Die zit ook met mondkapjes op, maar dan de hele dag. “Ons personeel verdient een groot compliment”, benadrukt de directeur. “Er is niet echt gemord. Dit is verre van ideaal, daarom is de ondernemingsraad ook bij de uitvoering betrokken. Maar we nemen onze verantwoordelijkheid met deze plicht, en de medewerkers hebben dat zich ook aangetrokken.”

Alles went, zelfs het urenlang dragen van een mondkapje, vindt gastvrouw Wilma Groenhuis, die door de hal loopt om bezoekers op weg te helpen. Druk heeft ze het deze ochtend niet: gasten komen hier alleen op afspraak en vinden stilletjes zelf hun weg. Er is niemand die het dragen van een mondkapje weigert. Ook de enige jongeman die zonder kapje doorloopt zet er alsnog een op als de gastvrouw vriendelijk zegt dat dat verplicht is. Groenhuis heeft van mondkapjes haar hobby gemaakt, vertelt ze. Ze draagt een witte met vrolijke stipjes. “Zelf gemaakt. Ik ben lekker bezig geweest, ook voor de rest van de familie.”

Het mondkapje is hier steeds gewoner geworden, zegt ze. Ook al is het soms warm en benauwd, zo’n ding, zeker als je aan het werk bent. Even ontsnappen aan de mondkap is soms een fijn vooruitzicht. “Ik ben blij dat ik iedere dag fietsend naar huis kan”, zegt beveiliger Özocan glimlachend. “Even lekker twintig minuten zonder mondkapje in de buitenlucht. Dat is na zo’n lange dag echt lekker.’’

