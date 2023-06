In het door de damdoorbraak getroffen gebied wijzen alle vingers naar Rusland

Wat een idioten. Dat was de eerste gedachte van havenondernemer Aleksandr Sloetsky in Mykolajiv, toen hij wakker werd en het nieuws zag over de doorbraak van de dam. “De logica erachter begrijp ik niet.”

Sloetsky houdt kantoor in Mykolajiv, op zestig kilometer van de stad Cherson. Als maritiem inspecteur is het zijn werk om schepen die in havens aanmeren of eruit vertrekken te controleren op de vracht. Omdat veel Oekraïense havens stilliggen, is hij nu vooral actief als vrijwilliger. Zo zamelt hij spullen in voor het leger. Ook hield hij op verzoek van de militairen maandenlang de troepenbewegingen in de regio Cherson in de gaten.

De ondernemer denkt dat de Russen de dam expres hebben opgeblazen. “Ik heb het idee dat de Russen de controle verliezen”, zegt hij. “Aan de andere kant, een verrassing is het niet. Ze schieten ook raketten op Kiev af, zonder militair doelwit. Puur om mensen bang te maken.”

Problemen voor de scheepvaart

Als haven-man concentreert Aleksandr Sloetsky zich op de gevolgen voor de stad Cherson. In de Zuidelijke Boeg, de rivier die langs Mykolajiv stroomt, steeg het water dinsdagmiddag met enkele tientallen centimeters. De kade van de haven in Cherson is anderhalve meter hoog, weet Sloetsky, dus als het waterpeil daaronder blijft, komt het goed. Hij verwacht dat het meeste water langs de linkeroever zal wegstromen. De vermoedelijk blijvend hoge waterstand kan problemen opleveren voor de scheepvaart, maar momenteel is de Dnjepr de frontlinie en dus ligt de scheepvaart al ruim een jaar stil.

Over de oorzaak van de doorbraak heeft iedereen in Mykolajiv zo z’n eigen theorieën. “Misschien wilden ze de dam gecontroleerd laten exploderen, om zo de eilanden bij Cherson te laten onderstromen”, denkt Aleksandr Sloetsky hardop. Hij wijst erop dat het Oekraïense leger onlangs een paar eilanden voor de stad heroverde. “Maar er ging iets mis. Alles explodeerde.”

‘We hebben allemaal belang bij die dam’

Dat Oekraïne achter de vernieling zit, sluit hij uit. “We hebben allemaal belang bij die dam. Maar nu die verdwenen is, kunnen we de situatie misschien in ons voordeel gebruiken.” De Russische verdedigingswerken aan de overkant zullen wel zijn weggespoeld, denkt hij.

Ondertussen houden de inwoners van Cherson zelf het hoofd koel. Zoals Oksana Smiesjko, die in de stad woont en telefonisch reageert. “Zoals verwacht”, was de reactie van de bibliothecaris toen ze het nieuws hoorde. “Zodra bekend werd dat de Russen de dam hadden ondermijnd, wisten we dat er een moment zou komen dat ze hem zouden vernietigen. Dat hadden ze toch niet voor niks gedaan?”

Meeste wijken van Cherson liggen hoog en droog

Zelf is de vrouw niet getroffen. Op twee districten na liggen de meeste wijken van Cherson hoog en droog boven de rivier. Uit de woonwijken aan de rivierzijde waren de meeste bewoners al geëvacueerd.

In november werd de stad weliswaar door het Oekraïense leger bevrijd, maar sindsdien beschieten de Russen de stad - en zeker die wijken - vanaf de overkant met artillerie. Ook nu wordt er geschoten, vertelt Oksana Smiesjko, die zegt dat ze vanaf haar balkon een grote rookwolk ziet opstijgen, ergens aan de overkant van de rivier. “Er klinken knallen, maar ik weet niet precies waar het geluid vandaan komt.” Hoewel het eigenlijk juist vrij stil is deze dagen — wat haar dan ook weer onrust baart. “Als het gedurende de dag stil is, gebeurt er vaak ’s nachts iets ergs.”

Zorgen over bezet gebied

Het meest bezorgd is Oksana Smiesjko over bezet gebied. “Als je ziet wat er in Nova Kachovka gebeurt… Dat vind ik zo erg voor die mensen. Hier, op de rechteroever, krijgen mensen wel hulp. Maar daar zal niemand hen evacueren. Niemand zal voor hen zorgen”, aldus de vrouw.

Havenondernemer Aleksandr Sloetsky ziet de uitoefening van zijn beroep voor lange termijn somber in. Het stuwmeer van Kachovka gaf grote containerschepen via sluizen de gelegenheid stroomopwaarts te varen. Zo kon vracht vanuit de Zwarte Zee naar Kiev worden vervoerd en andersom. Om die mogelijkheid te herstellen, moet of de rivier worden verdiept, of de dam gerepareerd.

Lees ook:

‘Deze overstroming kan, naast het menselijke leed, een voedselcrisis veroorzaken’

Komt het Oekraïense tegenoffensief in gevaar door de verwoesting van de dam over de Dnjepr-rivier? President Volodymyr Zelensky heeft er een nieuw probleem bij, zegt Peter Wijninga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.