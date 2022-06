In Herwijnen zijn ze bang voor gezondheidsschade door de radar van defensie

Al jaren vecht het dorpje Herwijnen tegen de plaatsing van een radar van defensie. Er is angst voor gezondheidsschade door straling: in het dorp zijn opvallend veel mensen met de spierziekte ALS. Vrijdag veegde defensie die bezwaren opzij en besloot dat de radar er toch komt. Maar Herwijnen geeft nog niet op.

“We zijn onaangenaam verrast. We zijn ontstemt. Het is onbegrijpelijk. Maar ergens zijn we niet verbaast.” Aan het woord is marketeer Edwin Rijkse. Hij staat met zijn nette schoenen in het lange gras bij een groen hek met prikkeldraad. Er hangt een bordje met ‘verboden toegang’. Achter dat hek ligt een vierkant lapje grond en daar komt ‘ie. Daar komt een geavanceerde luchtverdedigingsradar te staan. Als het aan de krijgsmacht ligt.

Rijkse, lid van de stichting Radar Nee, denkt daar heel anders over, en met hem veel inwoners uit het dorpje Gelderse dorpje Herwijnen, de voltallige raad van gemeente West-Betuwe, evenals de wethouders en de burgemeester. Zij strijden sinds 2018 tegen defensie en tegen de komst van de radar, omdat wetenschappers niet kunnen uitsluiten dat de straling ongezond is.

Vrijdag besloot het kabinet dat deze er, ondanks alle bezwaren, toch komt. De locatie in Herwijnen is het ‘minst slecht’, aldus staatssecretaris van Defensie, Christophe van der Maat (VVD). De hoogwaardige radar, type Smart-L, kan vijandelijke vliegtuigen, raketten en drones op honderden kilometers afstand signaleren en is ‘vanwege het huidige dreigingsbeeld’ snel nodig om het zuidelijk luchtruim te beveiligen. In Friesland staat al zo’n radar.

Landsbelang

De radar komt er via een Rijkscoördinatieregeling (RCR), waarmee het ministerie van Defensie de lokale autoriteiten passeert ‘in het landsbelang.’ Dat is opvallend aangezien een meerderheid in de Tweede Kamer vorig jaar nog een motie aannam om de RCR-procedure in Herwijnen stop te zetten en te zoeken naar een alternatieve locatie voor de radar. De motie werd geïnitieerd door leden van regeringspartijen CDA en ChristenUnie.

Rijkse noemt het besluit van de staatssecretaris onbegrijpelijk. “Dit is geen democratisch proces. Alle vertegenwoordigers van het volk zijn tegen maar de politiek gaat gewoon haar gang. Den Haag walst over ons heen, zoals we ook al in Groningen hebben gezien.” Hij is daarom niet verbaasd. “Defensie gebruikt de oorlog in Oekraïne om de radar er hier nu door te drukken.”

De radar werkt met sterke elektromagnetische straling en die wordt gevreesd door omwonenden. “Wij hebben onze portie straling al wel gehad”, zegt Rijkse. Hij wijst naar een plek achter het groene hek. Daar heeft ruim veertig jaar een grote radar voor de burgerluchtvaart gestaan, tot 2012. Het terrein werd in 2016 gekocht door defensie.

Dan wijst Rijkse de andere kant op, naar een grote witte bol op een enorme betonnen poot. “Die neerslagradar van het KNMI zorgt in Herwijnen ook al voor een bult straling.”

Door al die straling is gezondheidsschade niet uitgesloten, zegt Rijkse. In 2020 dwong de lokale gemeenschap een onderzoek af van de GGD. Hieruit bleek dat de dodelijke spierziekte ALS tot vier keer vaker toeslaat in Herwijnen dan je in een dorp met drieduizend inwoners zou verwachten. Een causaal verband met de radar is niet aangetoond, maar het nieuws sloeg in Herwijnen in als een bom.

Grapje

Toch kan er zaterdag bij buurtbewoners nog wel een grapje vanaf. Leunend op een hark of een fiets maken ze een praatje op een boerenerf, vlakbij de locatie van de oude, en dus ook de nieuwe radar. “Als het donker wordt dan geeft hij licht”, zegt inwoner Wim Niesing over de boer naast hem. En: “Dit wordt het best beveiligde gebied van Nederland.”

Dan serieus: “Al die gevallen van ALS, dat is wel raar. En ik heb ook gehoord dat hier veel mensen kanker hebben”, zegt Niesing. Dat laatste is niet onderzocht.

De wetenschap heeft nog geen antwoord op de vraag hoe schadelijk elektromagnetische straling is voor de volksgezondheid. Dat bleek toen Tweede Kamerleden vragen konden stellen aan deskundigen over de geplande komst van de radar. De antwoorden lagen soms ver uit elkaar, van ‘aannemelijk dat mensen ziek kunnen worden door straling’ tot ‘waarschijnlijk geen gevaar voor de volksgezondheid.’

Er zijn onderzoeken die zinspelen op een verhoogde kans op bijvoorbeeld spierziekte ALS door straling, of een verhoogde kans op kanker. Maar die studies zijn beperkt in hun uitvoering en experts zien daarom nog geen bewezen causaal verband.

Tweespalt

De Belgische hoogleraar Guy Vandenbosch, stralingsdeskundige van de KU Leuven, vatte de tweespalt in de Kamer samen: “Deze discussie heb ik al tientallen keren gezien. We weten gewoon nog niet wat die straling doet met mensen op de lange termijn.”

Zo kan het dat deze Smart-L radar in Nederland voldoet aan de stralingslimieten maar in bijvoorbeeld Italië of België niet op een locatie als Herwijnen zou mogen staan. In negen Europese landen gaat men namelijk uit van het voorzorgsbeginsel, met veel strengere normen dan in Nederland.

Vandenbosch constateerde dat de radar nodig is. “Dus zou ik zoeken naar een plaats die heel afgelegen is. Ver van de bewoning. Want garanties dat de straling geen schadelijk effect heeft kunnen we niet geven.”

Volgens Edwin Rijkse is die alternatieve locatie er wel degelijk. Namelijk: Nieuw Milligen op de Veluwe. Daar staat nu een verouderde radar die dienst doet tot er een nieuwe Smart-L radar staat. Volgens defensie is Nieuw Milligen minder geschikt omdat de Utrechtse heuvelrug het zicht belemmert. Ook zijn er in Flevoland plannen voor windmolens die de radar dwars zitten.

Maar uit documenten die de stichting uit Herwijnen opvroeg blijkt dat defensie Nieuw Milligen al sinds 2018 als ‘back-up’ en een ‘reële optie’ ziet, ondanks de iets mindere dekking. Dat was olie op het vuur voor de stichting tegen de radar.

Zij geven zich dan ook nog niet over, zegt Rijkse. Juridische stappen worden al voorbereid. Ook de gemeente West-Betuwe laat weten alle mogelijkheden om bezwaar te maken met beide handen aan te pakken. Het gevecht om de radar is nog niet voorbij.

