In Georgia is de dreiging voor Trump groter dan waar ook

Hij is al aangeklaagd voor federale rechters in twee zaken. Een aanklacht daarvan is ongeveer gelijk met waar justitie in Georgia hem voor vervolgt: het samenspannen om zijn verlies bij de presidentsverkiezing van 2020 in winst om te zetten. En dan niet alleen in Georgia, maar ook in zes andere staten, en daardoor uiteindelijk in het hele land.

De vervolging die nu Georgia begint zou hem meer kunnen schaden dan al die andere zaken – over de verkiezingen, over achtergehouden documenten, over zwijggeld aan sekspartners – bij elkaar.

Een politiek belangrijke reden daarvoor is dat in Georgia rechtszaken worden gevoerd met camera’s in de zaal. Zonder twijfel zullen alle nieuwszenders elke minuut van de behandeling uitzenden, van de officiële arrestatie en voorgeleiding tot en met het oordeel van de jury en het vonnis – in het geval van een ‘schuldig’, door de rechter. Dat eventuele vonnis is voor Trump en zijn medeverdachten definitiever dan dat van een federale rechter.

Gratie verlenen

Want mocht Trump erin slagen in november 2024 tot president te worden gekozen, dan kan hij zichzelf gratie verlenen voor federale misdaden waarvoor hij is veroordeeld of nog terechtstaat. De Grondwet geeft hem het recht om straffen te verminderen of kwijt te schelden. Of het ook legaal is als de president het op zichzelf toepast, is overigens niet helemaal zeker.

Mocht hij geen president worden, dan kan hij nog hopen dat er snel een Republikeinse president komt die hem gratie verleent – misschien verkozen in 2024 als hijzelf de nominatie niet krijgt, en anders later. Die president zou dat kunnen beloven om de stemmen van Trump-aanhangers te verdienen.

Voor een veroordeling in Georgia geldt dat allemaal niet, aan een veroordeling in een Amerikaanse staat kan een president niets doen.

Dat recht heeft in veel staten wel de gouverneur. Maar niet in Georgia. Daar heeft een speciale commissie die bevoegdheid. En die mag een straf pas verminderen als iemand er vijf jaar van heeft uitgezeten.

Als Trump dus veroordeeld wordt, en dat na een eventueel hoger beroep in stand blijft, dan zal hij zijn straf moeten ondergaan.

Georganiseerde misdaad

En die straf liegt er mogelijk niet om. Het zwaarste feit waar hij voor wordt vervolgd is overtreding van een zogeheten RICO-wet. Dat staat voor Racketeering Influenced and Corrupt Organizations Act, wat zoveel betekent als de wet op de georganiseerde misdaad. Die is van toepassing als een groep mensen minstens twee misdaden pleegt bij het nastreven van een bepaald doel. En er staat een straf op van minimaal vijf jaar en maximaal twintig jaar.

RICO wetten zijn er in veel staten, en op federaal niveau. Daar werd die wet het eerst werd ingevoerd, in 1970, om de maffia te bestrijden. Maar aanklagers hebben hem sindsdien ook toegepast op andere gevallen waarin een groep mensen misdaden beging.

Fani Willis, de aanklager in het district Fulton County in Georgia die nu Donald Trump gaat vervolgen, heeft daar naam mee gemaakt. In 2015 kreeg ze op basis van de RICO-wet een groep van elf docenten in Atlanta veroordeeld die hun studenten hogere examencijfers gaven zodat ze bonussen zouden kunnen opstrijken. Acht van hen kregen gevangenisstraffen tussen de een en zeven jaar.

Met die straffen in het achterhoofd zullen Trumps advocaten hem vandaag op geen enkele manier kunnen geruststellen over wat er in Georgia op hem af komt.

Lees ook:

Georgia klaagt Trump aan voor manipulatie verkiezingsuitslag

Donald Trump stond kennelijk aan het hoofd van een criminele organisatie die de uitslag van de presidentsverkiezingen in Georgia probeerde terug te draaien. Een jury in die staat trok maandagavond die conclusie en startte daarmee de vervolging van de ex-president en 18 medestanders.