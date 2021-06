In een gelekt document haalt Pieter Omtzigt 76 pagina’s lang uit naar het CDA

Pieter Omtzigt heeft in een stuk van 76 pagina’s beschreven hoe slecht hij zich in het CDA behandeld voelt. Het stuk is in handen van dagblad De Limburger en is geschreven voor de evaluatiecommissie onder leiding van oud-minister Liesbeth Spies. Die evalueert momenteel de verkiezingsnederlaag van het CDA. Ook GeenStijl heeft het document inmiddels in handen, en in zijn geheel online gezet.

In het document staat dat Omtzigt weet hoe er in interne CDA-appberichten over hem werd gesproken. Daarbij werden woorden gebruikt als ‘gestoord, ziek, teringhond en psychopaat’. Bovendien zouden teleurgestelde CDA’ers op de avond van de verkiezingen – toen de nederlaag van de partij bekendgemaakt was – Hitler-snorren op zijn verkiezingsposter hebben getekend. Zij zouden het verkiezingsverlies aan hem wijten.

Omtzigt haalde echter in zijn eentje bijna een derde van de stemmen voor het CDA binnen; dat is voor een nummer twee op de kandidatenlijst een unieke prestatie. De CDA’er schrijft ook dat kandidaat-Kamerleden die hem steunden geen kans maakten hoog op de CDA-lijst te komen.

Interne verhoudingen allerminst verbeterd

Omtzigt zit sinds eind maart overspannen thuis en heeft laten weten rust nodig te hebben. Hij heeft tijdelijk zijn Kamerlidmaatschap overgedragen. De Limburger noemt het stuk van Omtzigt een ‘bom onder het CDA’, omdat het aantoont dat de interne verhoudingen nog allerminst zijn verbeterd sinds interim-partijvoorzitter Marnix van Rij is aangetreden.

Omtzigt krijgt brede waardering omdat hij met SP-Kamerlid Renske Leijten de toeslagenaffaire boven water heeft gekregen. Tegelijkertijd zorgde zijn aanhoudende stroom vragen ervoor dat hij in het kabinet-Rutte geen vrienden maakte. Partijleider Wopke Hoekstra verklaarde volgens de vrijgegeven kabinetsnotulen dat hij Omtzigt wilde ‘sensibiliseren’.

Premier Rutte zei bij aanvang van de kabinetsformatie tegen de verkenners dat hij zich kon voorstellen dat Omtzigt een ministerpost zou worden aangeboden. Op een gefotografeerde notitie van verkenner Kajsa Ollongren stonden de woorden ‘Pieter Omtzigt, functie elders’. Het Kamerlid heeft daarmee – zij het ongewild – vanaf de eerste dag na de verkiezingen een grote rol gespeeld in deze formatie.

