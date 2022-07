In deze gaybar vrezen ze de stigmatisering door apenpokken misschien nog wel meer dan de pukkels en quarantaine

Hoe groot het probleem van het apenpokkenvirus voor de gaygemeenschap is, op een schaal van één tot duizend? “Het is minimaal”, zegt Steven Gletsjer, eigenaar van De Spijkerbar, op een zonnige vrijdagavond voor zijn gaybar. “We hebben net corona gehad, dus dit kan er ook nog wel bij”, vervolgt hij, waarna hij bulderend begint te lachen en een trekje van zijn sigaret neemt.

Ja, zegt Gletsjer, twee klanten vandaag kwamen net uit quarantaine, maar die waren niet erg ziek geweest en hadden alleen wat van die lelijke pukkels moeten doorstaan. “Het is een beetje vervelend, maar ik maak me weinig zorgen.”

Tegelijkertijd, aldus andere gasten op vrijdagavond bij de oudste (‘en gezelligste’) gaybar van Amsterdam: het gevaar van het apenpokkenvirus zit hem niet in pukkels en quarantaine, maar meer in de stigmatisering. “Het voelt alsof de gays het weer hebben gedaan”, zegt Dennis Rubrech, een kale man van middelbare leeftijd in een hemdje en met getatoeëerde armen. “Net als met hiv in de jaren ’80.”

Ook Jimmy Kross schrok toen hij twee weken geleden voor het eerst over het virus hoorde, toen werd gesproken van ‘een nieuwe gaykanker.’ Tomas Adamek – mede-eigenaar van de bar, gekleed in hemdje en rode slip – werd vandaag door jongens op straat aangesproken met ‘Heb je de apenpokken?’ Hij noemt de manier waarop homo’s met het virus worden geassocieerd “debiel”.

Uitkijken voor stigma's

Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vinden ze het achteraf gezien ook vervelend hoe de berichtgeving tot stand kwam. Het ANP nam één zin uit een beraad over het virus, een bracht dit vervolgens als nieuws waarin het RIVM zou ‘waarschuwen’ voor ‘intensievere verspreiding’ bij bijvoorbeeld de gaypride. “Wij willen uitkijken voor stigmatiseren”, zegt een woordvoerder. “Tegelijkertijd willen we wel bewustheid over het virus creëren, en het feit is nu eenmaal dat het op dit moment rondgaat onder mannen die seks hebben met mannen.”

Vrouwen en kinderen kunnen net zo goed besmet raken, benadrukt het RIVM. Marion Koopmans noemt het ‘toeval’ dat het gros van de vierhonderd besmette Nederlanders nu overwegend man zijn, en het het virus vaak opliepen door intiem contact met andere mannen. Maar omdat het virus nu vooral in de actieve gayscene rondgaat en het RIVM het wil indammen, ontvangen straks zo’n 32.000 mannen een uitnodiging voor een vaccinatie. Dat zijn onder meer slikkers van een preventief hiv-medicijn (Prep) of mannen die bij een soa-poli bekend zijn.

Normaal zorgt het apenpokkenvirus vooral in Afrika voor uitbraken, nu verspreidt het zich door Europa. Commotie ontstond afgelopen week met name door berichtgeving over het mogelijk afschaffen of aanpassen van de gaypride in augustus, zoals bijvoorbeeld oud-RIVM-baas Roel Coutinho opperde bij Nieuwsuur.

Binnen in café Spijkerbar, de oudste gaybar van Amsterdam. Beeld Martijn Gijsbertsen

‘Krijg toch de apepokken!’

Toch wordt in de Spijkerbar onder de streep vooral gelachen om het virus. Dat het zo lekker Amsterdams klinkt: ‘Krijg toch de apepokken!’ Op een televisiescherm in de hoek van het donkere café staat homoporno aan, bij de toiletten hangt een bordje dat onveilige seks in de darkrooms ‘niet getolereerd’ wordt. Andrew Gatheridge, die zelf de preventieve aidspil slikt, zegt dat hij eigenlijk wel uitkijkt naar de uitnodiging van de GGD. “We moeten oppassen voor stigmatisering, maar ook gewoon naar de feiten kijken”, zegt hij nuchter. “Op dit moment is dit nu eenmaal een virus dat rondgaat in de gayscene.”

Eigenaar Gletsjer – cocktails schuddend achter de bar – denkt overigens dat de pride gewoon als vanouds kan doorgaan. Wel wijst hij naar ‘de olifant in de kamer’: grootschalige seksfeesten, zoals de mogelijke apenpokkenbrandhaard Darklands in Antwerpen, ‘waar tienduizend mensen over elkaar heen glibberen’. Van zulk soort feesten zou hij het best snappen als die even op pauze gaan. Maar, voegt Mario Priemis toe: kijk dan ook naar seksfeesten van hetero’s. “Iedereen neukt. Heel holland bukt. Niet alleen homo’s.”

The eighties all over again

Het zijn met name de wat oudere gasten die een vervelend gevoel krijgen bij de krantenkoppen en televisie-items waarin ‘mannen die seks hebben met mannen’ nu als een soort medische risicogroep worden bestempeld. “It’s the eighties all over again”, zegt iemand hoofdschuddend aan de bar tegen een buurman, met andere woorden: het is alsof we de jaren tachtig weer overdoen.

Onder jongere gasten van de Spijkerbar heerst een wat lichtere houding. “Misschien is de berichtgeving moeilijk voor jongens die net een zware coming-out achter de rug hebben gehad”, denkt Kross, een vrolijke man met donkere haren en een licht shirt. “Tegelijkertijd denk ik dat de vergelijking met de jaren tachtig niet echt opgaat. Vooral ook omdat dit zo’n andere tijd is dan veertig jaar geleden.”

Kross heeft het gevoel dat er anno 2022 veel meer ruimte is in de samenleving ‘om te kunnen zijn wie je wil zijn.’ De homogemeenschap heeft allang niet meer de paria-status die het destijds soms wel toegewezen kreeg. “Dat deze groep nu wordt uitgenodigd voor een prik, voelt voor mij daarom ook niet vervelend.”

