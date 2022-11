In Den Haag wachten 237 asielkinderen op onderwijs, de wethouder doet een noodoproep

Het lukt nu al amper om schoolklassen te vinden voor asielkinderen. En als er niet snel iets verandert dan lukt het helemaal niet meer om op tijd onderwijs te bieden aan kinderen die zijn gevlucht. Grote lerarentekorten in de randstad en een toename van het aantal asielzoekers vraagt om noodmaatregelen om onderwijs te kunnen bieden.

Dat schrijft de Haagse wethouder van onderwijs Hilbert Bredemeijer namens de gemeente en alle schoolbesturen in Den Haag in een brief aan onderwijsminister Dennis Wiersma. Bredemeijer rept over een ‘noodsituatie.’ Per week komen er in zijn stad 35 kinderen uit een ander land bij die recht hebben op onderwijs. Afgelopen week stonden 237 kinderen van asielzoekers, vluchtelingen en arbeidsmigranten op een wachtlijst voor basisonderwijs in de stad en 81 voor het voortgezet onderwijs.

Die cijfers staan los van kinderen uit Oekraïne. Met vereende krachten is het namelijk wel gelukt om 600 kinderen uit het door oorlog geteisterde land een plek in een Haagse schoolklas te geven. De gemeente Den Haag roept de minister daarom op om uitzonderingen die voor Oekraïense leerlingen gelden ook toe te passen voor andere nieuwkomers.

Wennen aan een schools dagritme

Daarvoor zou de wet moeten worden gewijzigd. Een tijdelijke wet maakt het mogelijk dat studenten en andere onbevoegden maximaal twee jaar les geven aan Oekraïense scholieren. Den Haag oppert om dit ook mogelijk te maken voor asielkinderen en andere leerlingen met buitenlandse ouders.

Daarnaast vraagt de gemeente Den Haag om het opstarten van ‘landingsplaatsen’, waar asielkinderen alvast sociale contacten kunnen opdoen, kunnen wennen aan een schools dagritme en Nederlandse taal en andere vakken kunnen leren. Het alternatief, schrijft Bredemeijer, is dat kinderen thuis zitten of op opvanglocaties waardoor zij emotionele schade oplopen ‘en de afstand tot school en maatschappij groter wordt.’

Amsterdam sluit zich aan bij de noodoproep uit Den Haag, zei wethouder Marjolein Moorman in het AD. Recent bleek uit berichtgeving van Het Parool dat bijna tweehonderd asielkinderen in Amsterdam geen onderwijs krijgen terwijl ze daar wel recht op hebben. Ook in de hoofdstad lopen de tekorten op.

Binnen vier weken toegang tot onderwijs

De brief komt donderdag naar buiten, op de dag dat bij het Hooggerechtshof in Den Haag een belangrijk hoger beroep dient in een zaak over de opvang van asielzoekers in Nederland. Begin oktober beval de rechtbank Den Haag dat de opvang van asielzoekers op veel vlakken verbeterd moet worden zodat deze weer menswaardig wordt.

Onderdeel van dat vonnis is de eis dat uiterlijk binnen vier weken aan minderjarige kinderen toegang wordt verschaft tot onderwijs. Dat lukt nog niet. Volgens de regering zijn de eisen van de rechtbank hier en daar volstrekt irreëel, gezien de crisis in de asielopvang. Die ging daarom in hoger beroep. Daarover buigt donderdag het Hof zich.

