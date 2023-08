In Charkiv begint het schooljaar ondergronds. ‘Het is doodeng. Mijn benen trillen’

Tot nu toe was fysiek onderwijs taboe in Charkiv, de Oost-Oekraïense stad die zwaar werd gebombardeerd. Nu openen sommige scholen weer hun deuren. ‘De kinderen hebben sociaal contact nodig.’

Hoewel ze al twintig jaar les geeft, was Tatjana Tsjichitsjina nog nooit zo nerveus voor de start van het schooljaar. “Het is doodeng. M’n knieën trillen.” Sinds de invasie, vorig jaar februari, was fysiek onderwijs verboden in Charkiv. De stad ligt dertig kilometer van de Russische grens, wat betekent dat een klas nooit op tijd de kelder bereikt als er een raket wordt afgevuurd.

Nu de oorlog voortduurt staat de stad toch fysiek onderwijs toe; zij het uitsluitend ondergronds. Dus bieden de leraren van de privéschool van Tsjichitsjina vanaf vandaag onderwijs aan in een zaaltje van een parkeergarage. “Mijn grootste angst is dat ik niet meer weet hoe ik moet lesgeven.”

Na de invasie, vorig jaar februari, vluchtten de meeste leerlingen van haar mentorgroep — 28 veertienjarigen — westwaarts. “Hou vol. Vertrouw op je ouders. Je kunt me altijd bereiken”, had Tatjana Tsjichitsjina in de groepschat geschreven.

Twee weken later gaf ze alweer online les aan haar leerlingen, die ze al zeven jaar onder haar hoede had, en die nu over de aarde zijn verspreid. Een deel in West-Oekraïne, een deel in Duitsland, en eenlingen in Nederland, Slovenië, Slowakije, Bulgarije, Mexico en de VS. “Als ik al mijn kinderen zou bezoeken, ben ik pas over een jaar weer thuis.” De leerlingen nodigen hun favoriete lerares allemaal uit.

Avondschool voor gevluchte leerlingen

Het afgelopen jaar gaf Tatjana Tsjichitsjina tweemaal daags les: ’s ochtends aan de vluchtelingen binnen Oekraïne; ’s avonds aan haar leerlingen in het buitenland. De tweede groep leeft in twee realiteiten, vertelt ze. De kinderen gaan ’s ochtend naar de lokale, Europese school en in de avond volgen ze haar lessen.

Het voordeel is dat ze aansluiting houden met het Oekraïense onderwijs, mochten hun ouders willen terugkeren. Het nadeel is dat ze lange dagen maken. “Als ze moe zijn en willen gaan slapen, is dat geen probleem. Mits ze hun huiswerk maken.”

Aan het begin was het wennen. Haar leerling in Mexico — zeven uur tijdsverschil — belde haar ’s nachts op voor uitleg. Dan viel Tatjana Tsjichitsjina overdag achter de computer in slaap.

De beschietingen maken de nachten extra zwaar. In juni nog sloegen er twee raketten in op driehonderd meter van haar huis. Na de eerste explosie vluchtte ze naar het toilet. Bij de tweede klap hoorde ze het glas breken en haar man schreeuwen; de luchtdruk duwde de wc-deur uit de scharnieren. “Het was maar goed dat ik de wc-bril gesloten had; anders zou ik de pot in zijn gezakt.”

‘Mocht de verbinding wegvallen, gedraag je dan’

Ook is er stroomuitval. Toen ze op een ochtend, afgelopen winter, uit voorzorg naar het café wilde gaan – waar een generator is – kwam ze vast te zitten in de lift. Wegens het luchtalarm bleef hulp uit. Dus reikte haar man door een spleet van de deur haar telefoon aan. “Zo gaf ik les, per telefoon, zittend op de vloer van de lift”.

Naast haar schoolwerk is Tatjana Tsjichitsjina als ‘volonter’ aan de slag. Ze brengt voedsel, medicijnen en kogelvrije vesten naar het leger. “Jongens, ik ben onderweg. Mocht de verbinding wegvallen, gedraag je dan”, zegt ze tegen de kinderen. “Als je veilig terug bent, laat je het dan weten?”, vragen ze haar.

Lerares Tatjana Tsjichitsjina in Chrakiv. Beeld Michiel Driebergen

Inmiddels is uitsluitend online onderwijs niet langer te verdedigen, zo is de algemene opinie in de stad. In de metrostations van Charkiv worden inmiddels ruimtes ingericht, goed geventileerd, waar kinderen elkaar tenminste twee, drie keer per week kunnen ontmoeten in schoolverband.

Voor jonge kinderen is dat essentieel, vindt Tatjana Tsjichitsjina, die het afgelopen jaar ook een klas achtjarigen lesgaf. “Ze zitten maar thuis. Ze weten niet hoe ze met leeftijdsgenoten moeten omgaan. Ze hebben sociaal contact nodig.”

Het veelvuldig gebruik van telefoon en tablet leidt tot oogklachten; met de hand schrijven kunnen ze niet. “Je kunt niet van ouders vragen voor te doen hoe hun kind de hand op het papier moeten zetten. Als dat niet lukt, wordt de ouder kwaad en het kind bedrukt.”

Te bang om zelf naar school te komen

Oudere kinderen hebben minder moeite met online les. Maar die leeftijdsgroep keert langzaamaan terug naar Charkiv. “Aljosja, Renata, Aleksandra”, telt Tatjana Tsjichitsjina. Zeven kinderen van haar mentorgroep wonen inmiddels weer in de stad. Het gaat aardig goed met hen, merkt de lerares, die haar pupillen al even ontmoette – al zijn er verschillen. Zo reageren kinderen uit het buitenland, die nooit explosies hoorden, heftig op het luchtalarm.

Sommige kinderen hebben psychische problemen. Een twaalfjarige jongen van haar school was tijdens een bombardement, een jaar geleden, onder de badkuip gedoken en had er de longen uit zijn lijf geschreeuwd. Hij wil niet alleen zijn en plast in zijn bed.

Eén meisje van haar eigen mentorgroep, Mila, bleef al die tijd in Charkiv en bracht maandenlang in de kelder door. Zij is bang om naar school te gaan. “Weet je wat? We doen het zo. Ik kom naar je huis, pik je op en dan gaan we samen”, zo overtuigde Tatjana Tsjichitsjina het meisje.

Ze verheugt zich haar leerlingen weer in levenden lijve te zien, en de telefoon en de computer resoluut aan de kant te schuiven. “Die communicatie, dat contact, die emotie. Ik kan niet uitdrukken hoe geweldig dat is.”

Wel is er angst. In het oostelijke deel van de provincie trekken de Russen langzaam weer richting Charkiv op. Daarom raadt Tatjana Tsjichitsjina ouders in het buitenland een terugkeer voorlopig af. “Blijf alsjeblieft daar, tenminste nog een jaar. De winter wordt heel zwaar.”

