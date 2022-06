In Boetsja is de dood nog overal aanwezig

Een straaljager komt laag over Boetsja gevlogen. Inwoner Vladimir loopt zijn huis uit en kijkt naar de lucht. Maar dan ziet hij een paar jongemannen in de straat die enthousiast wijzen naar het oorlogsvliegtuig dat in de verte verdwijnt. “Het is een Oekraïens toestel”, roepen die.

Vladimir, die uit veiligheidsoverwegingen niet met zijn achternaam in de krant wil, geeft toe dat hij even bezorgd was. “De oorlog gaat nog steeds door en wij zitten hier niet zo ver van de Russische grens en de grens met Wit-Rusland af. Het is misschien 160 kilometer en dat is een stukje van niks voor een moderne straaljager.”

Vladimir, een gepensioneerde zeeman, woont aan de rand van Boetsja. Dat is de voorstad van Kiev waar de Russen een maand hebben huisgehouden. Toen zij zich hadden teruggetrokken, na de mislukte poging om Kiev in te nemen, bleken honderden inwoners te zijn vermoord.

Zelfs de antivries is uit de auto gestolen

Vladimir laat zijn huis zien, dat schade heeft van zowel een explosie die het huis aan de overkant verwoestte als van de Russen die een paar weken in zijn huis zaten. “Na twee weken kon ik via een veilige corridor Boetsja ontvluchten. Daarna zijn Russische militairen in mijn huis getrokken. Ze hebben van alles gejat.”

Hij wijst op zijn witte busje onder de carport. Die is deels vernield en ondergespoten met de letter ‘V’. “Daar hebben die idioten zelfs het antivriesmiddel uit gehaald. Zo’n rijk land, zo’n rijk leger, maar geen antivries voor hun strijdmaterieel.”

Vladimir heeft in de eerste twee weken van de oorlog een deel van de executies zelf zien gebeuren. “Vanuit mijn huis zag ik een groepje mensen met witte vlaggen die probeerden om Boetsja te ontvluchten, via de spoordijk hier achter. Toen ze de dijk bereikten, openden de Russen het vuur. Van die groep doodden ze vijf burgers, onder wie drie kinderen.” Het ergste vond Vladimir dat hij niets kon doen.

Inmiddels is in Boetsja een deel van de inwoners teruggekeerd. Er zijn weer wat winkels open en sommige restaurants hebben een levendig terras. De straat die enkele weken geleden helemaal vol stond met uitgebrande en kapotgeschoten tanks en ander Russisch materieel, is weer begaanbaar. Wel zijn bijna alle huizen daar verwoest en zijn er nog weinig tekenen van wederopbouw. Op een soort tank- en autokerkhof aan de rand van de stad liggen de oorlogswrakken op elkaar gestapeld. Even verderop is de gewone begraafplaats met een lange rij nieuwe graven versierd met kransen.

Maar de dood leeft ook nog in de stad. In een buurt wordt de sfeer bepaald door wat zich in maart afspeelde in een garagebox. Daarin hielden acht mensen zich schuil, met de deur aan de binnenkant op slot. Toen de Russen daar aanklopten weigerden ze open te doen, waarna de Russen de deur ook van buiten blokkeerden en de garage in brand staken. Volgens omwonenden was het gegil vreselijk. Een oudere vrouw met een hond loopt zuchtend door als ze weer met het verhaal wordt geconfronteerd. “Ik wil er liever niet meer aan worden herinnerd”, zegt ze.

Intussen wordt er door hulporganisaties ook psychologische ondersteuning aangeboden aan de inwoners. In een cocktailbar liggen kaartjes van Artsen zonder Grenzen op de toonbank, voor wie hulp zoekt. En onder begeleiding van Unicef is op een plein een groot kinderfestijn aan de gang met een animatieteam dat danst en tekent met de kinderen.

In een tent staan psychologen klaar met een intekenlijst, waar ouders zich kunnen melden voor hulp, zowel voor zichzelf als voor hun kinderen. “Ze kunnen erge dingen hebben gezien en meegemaakt tijdens de bezetting, of tijdens hun vlucht”, zegt Tania Potrenko.

Ze is schoolpsycholoog en ziet bij kinderen vooral veel angst voor de toekomst of voor de dood. “Ouders zien soms ander gedrag bij hun kinderen, bijvoorbeeld dat ze steeds bij hen thuis blijven of weinig zeggen. Maar de ouders weten in zo’n instabiele situatie vaak zelf ook niet wat ze ermee aan moeten, eigenlijk moeten ze ook zelf worden geholpen.” Potrenko hoopt dat door deze georganiseerde middag een begin kan worden gemaakt met praten over wat er is gebeurd.

‘Geef anders maar een stuk van Frankrijk aan Rusland’

Zeeman Vladimir denkt dat hij het zonder hulp kan redden. “Ik ben kapitein geweest op een groot containerschip. Een leven met veel verantwoordelijkheden, waarin ook steeds gevaren op de loer lagen. Dat heeft mij wel gevormd. Ik denk dat ik zelf een manier heb om met deze ellende om te gaan.”

Vladimir wil wel nog iets anders kwijt. Het zit hem dwars dat sommige Europese landen open lijken te staan voor concessies aan Poetin. “Dan zeggen ze, geef Poetin maar weer een stuk van Oekraïne. Nou, meneer Macron, geef zelf maar een stuk van Frankrijk aan Rusland, of een stuk van Duitsland of Italië. Waar zijn al die mensen die nu dood zijn of die nog dood zullen gaan, dan voor gestorven?”

De achternaam van Vladimir is bij de hoofdredactie bekend.

