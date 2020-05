Het gezin van Sofie Govaert uit Breda raakte besmet met het coronavirus. Ze houdt voor Trouw een dagboek bij.

Vandaag ontvang ik voor het eerst weer een leerling aan huis. Ik instrueer mijn huisgenoten de tafel op te ruimen, hun schoenen uit de gang te verwijderen en dan op te hoepelen zodat er zo min mogelijk overbodig contact is. Net op het moment dat ik naar zolder wil gaan, roept mijn oudste dochter: “Een muis!” Ik trek meteen de deur achter me dicht en sprint de trap op. Geen ideale situatie voor de ontvangst van nieuwe leerlingen.

Vijf minuten voor de bel gaat, doet mijn oudste verslag. De muis is door haar ­gevangen en de poes heeft van de hectische situatie gebruikgemaakt door de botervloot leeg te likken. Over jachtinstinct gesproken.

Ondertussen heb ik mijn werkkamer heringericht. Tafel gereinigd, afstand tussen mij en de leerling gecreëerd, helemaal volgens de norm. Tijdens het lesgeven blijkt die norm vooral door mij overschreden te worden. Een schouderklopje bij een goede opgave of een pen overnemen bij een berekening, ik moet mezelf continu corrigeren naar het ‘nieuwe normaal’.

We komen er met z'n zessen niet uit

Ook ons burencontact heeft een nieuw normaal gevonden. Als onze 80+ buren iets willen vertellen, klimmen ze op hun keukentrap in de tuin en verschijnen er twee grijze hoofdjes boven de schutting. Ik ben bang dat deze beklimming meer kans op een enkeltje ziekenhuis meebrengt dan corona. Daarom heb ik liever dat onze kinderen de keukentrap aan onze kant van de schutting beklimmen voor een praatje met ‘de oude buren’, zoals we ze liefkozend noemen.

Hun eigen opa en oma mogen nog niet bezocht worden, want de discussie tussen de rekkelijken en de preciezen in onze familie is nog niet beslist. Ik vind dat thee drinken op afstand in de tuin moet kunnen, maar de officiële richtlijn voor 70+’ers is beperkt bezoek, dus tja. Unaniem of met een meerderheid van stemmen, we komen er met z’n zessen niet uit. Ik vermoed dat deze situatie ook niet in het onlangs aangesmeerde levenstestament van mijn ouders beschreven staat.

Lees hier de eerder columns van Sofie Govaert