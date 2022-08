‘Ik denk dat je moederland niet is waar je geboren bent, maar waar je wordt behandeld als mens’

Zaterdagmiddag is het rustig op het grasveld in Ter Apel. De helft van de mensen die vrijdagavond elders sliep, is inmiddels teruggekeerd. Na een nacht met een dak en en douche zoeken ze hun vaste plekjes op het veld weer op.

Wie hun kleedjes wil betreden voor een gesprekje moet zijn schoenen uittrekken. Soms gepassioneerd, soms schuchter vertellen vluchtelingen over hun leven en het eindeloze wachten op asiel.

Giad Muhammed (55), schilder

Giad Muhammed uit Jemen wacht al twintig dagen op het gras en is inmiddels een vraagbaken voor de andere vluchtelingen in het kamp. Hij is rustig en wordt vertrouwd. Nieuwelingen haken bij hem aan en Muhammed let op waardevolle spullen van andere Jemenieten. “Omdat ik van nature aardig ben tegen anderen, denk ik”, zegt Muhammed. Thuis in de stad Al Bayda’ in Jemen schilderde hij huizen. “De stad staat bekend om de witte huizen. Ik hou van de kleur, het is zo fris, mijn hart is voor altijd wit”, zegt Muhammed.

Op zijn vijftiende begon Muhammed met schilderen. Het liefst gebruikt hij een grote roller en soms een verfspuit. “Maar de lijnen moeten met een grote kwast”, voegt Muhammed eraan toe. Denkend aan de stad Al Bayda’ komen er snel herinneringen naar boven, Muhammed spreekt over warme regenbuien en een wandeling over de markt. Hij heeft gevoel voor een goed verhaal, maar zegt niet veel lange gesprekken te voeren met andere vluchtelingen. “Het contact hier is oppervlakkig. We zitten in dezelfde situatie, maar niemand heeft zin om veel te praten.”

Van andere Jemenieten begreep Muhammed tijdens zijn vlucht via Polen dat Nederland een gastvrij land is. De toestand in Ter Apel kwam als verrassing voor hem. “Dit is geen racistisch land en mensen zijn aardig, daarom wacht ik geduldig af.” Zijn geduld zal mogelijk nog langer beproefd worden, want Muhammed is niet in de bussen gestapt die vrijdagavond vertrokken naar andere opvanglocaties in Nederland. Het Coa zegt dat mensen die dat wel deden vanaf zaterdag voorrang krijgen bij het aanmeldtraject. Muhammed vertelt dat hij op het grasveld bleef zitten omdat hij wachtte op iemand die vrijdagavond bij de IND was voor een gesprek. “Ik had beloofd op zijn spullen te letten”, zegt Muhammed.

Als hij al onder de indruk is de vertraging, laat hij dat in ieder geval niet merken. “Het systeem begint weer te werken, bussen vertrekken en er gaan mensen door het hek. Ik heb geen andere keuze dan hier te blijven. Als ik hier dood ga, dan ga ik hier dood.”

Het tentje van de anonieme Syrische schrijver. Beeld Herman Engbers

Anoniem Syrische vluchteling (59), schrijver en docent literatuur

“Thuis voelt als een droom waar ik naar terug probeer te keren.” De man, gekleed in zwart-gouden Adidas trainingspak, zit in kleermakerszit voor zijn oranje, met panterprint bedrukte tent. Die staat op een heuveltje, een stukje verder van de rest van het kamp. Hij is schrijver, vertelt hij, en wil liever niet met zijn naam in de krant. Hij is klaar met het eindeloze wachten voor de poort van Ter Apel. Hij zit hier al tien dagen en vertrekt binnenkort misschien naar Duitsland. Als de immigratiedienst daar ziet dat hij in Nederland is geweest wordt hij misschien teruggestuurd, maar hij ‘waagt het erop als het hier nog langer zo door gaat’.

“Syrië is een herinnering”, zegt hij. “Alles wat we daar kenden, bestaat niet meer.” Heel soms voelt hij zich ook buiten Syrië weer even thuis. Als hij studenten spreekt bijvoorbeeld, die hem doen denken aan vroeger, toen hij voor de klas stond.

Zijn zoon, een 38-jarige journalist, knikt. Hij zit naast zijn vader op een blauw-wit kleedje met figuren uit de Disneyfilm Frozen erop. Om hen heen zitten nog wat mannen, vrienden inmiddels, mee te luisteren naar het gesprek. “Toen we vertrokken hebben we ons thuis meegenomen.” De zoon wijst naar zijn hoofd. “Het zit hier.”

De twee zijn een paar maanden geleden uit Turkije vertrokken. Hun vrouwen en kinderen zijn nog daar. Ze kunnen nooit meer terug naar Syrië. “Ik schoot foto’s voor de Witte Helmen”, vertelt de zoon, terwijl hij een zelf geschoten sigaret (gemaakt met een sigarettenschieter, red.) pakt uit een kartonnen lunchbox met het logo van hotelketen Van der Valk erop. “Dat is een burgerbeschermingsorganisatie die mensen redde uit gebombardeerde gebouwen en bewijs verzamelde van oorlogsmisdaden.” Hij geeft een sigaret aan de man naast hem. “En de publicaties van mijn vader waren te kritisch op het regime.”

“Ik gebruik veel symboliek in mijn verhalen,” vertelt de vader, terwijl hij rechtop gaat zitten. “Dit boek lijkt te gaan over de geheime liefde tussen een man en een vrouw.” Hij laat een klein wit boek zien. Op de voorkant staat een tekening waarop de rug van een vrouw in een doorschijnende rode jurk te zien is. Tegenover haar zit een naakte man, gehurkt, met zijn armen over zijn knieën. “Maar eigenlijk gaat het over de oorlog. Over de onderdrukkende macht. Over politiek.” Hij grinnikt en strijkt met zijn hand door zijn haar. “Toen we met de boot van Turkije naar Griekenland gingen hebben de smokkelaars niet alleen ons gesmokkeld, maar ook de personages uit mijn boek.”

Op zondagmiddag is de tent verlaten. Vader en zoon zijn te voet richting Duitsland vertrokken.

De identiteit van de geïnterviewde is bij de hoofdredactie bekend.

Omar Ahmed (33) Beeld Herman Engbers

Omar Ahmed (33), handelaar

Een beetje verlegen plukt Omar Ahmed (33) aan zijn baardje. Na twintig dagen op het grasveld moet de Syriër wennen aan een persoonlijk gesprek. Schutterend toont hij foto’s van zijn gezin, dat momenteel in Turkije woont. Ahmed heeft een vrouw die Yasmin heet en drie jonge dochters van drie, vier en zes jaar. “Ik bel ze iedere dag om te vertellen dat alles goed komt. We moeten blijven hopen, het is de enige mogelijkheid”, zegt Ahmed.

Ahmed ontmoette zijn vrouw vlak voordat de oorlog in Syrië uitbrak. Op bezoek bij zijn zusje in Raqqa viel Ahmed’s oog op buurvrouw Yasmin. “Ik sprak haar aan, we wisselden nummers uit, en gingen samen leuke dingen doen”, zegt Ahmed. Na twee jaar trouwde het stel. “Toen was er al oorlog, dus we konden het niet te groot vieren, maar we waren heel gelukkig.” Drie maanden later, in 2015, vluchtte het koppel het land uit. “Vanuit Aleppo zijn we met een smokkelaar naar Turkije gegaan.”

Ahmed liet een leven achter zich dat hij jarenlang zorgvuldig had opgebouwd. Van jongs af aan verkocht hij allerlei spullen. “Van mijn vader geleerd, die leerde het weer van zijn vader. Wij zijn een familie van handelaars.” Die kennis gebruikte Ahmed om een groothandel in zaden, mais en allerlei soorten fruit te beginnen. Het liep goed, geld was lang geen probleem. Ahmed: “Dat betekende onafhankelijkheid. Een gevoel dat ik door de noodsituatie nu erg mis.”

In Turkije kreeg het gezin van Ahmed maar moeilijk voet aan de grond. Veel Syriërs noemen discriminatie in Turkije als reden voor hun vlucht naar West-Europa. Zo ook Ahmed. Na een periode in Turkije maakte hij opnieuw gebruik van een smokkelaar. “Deze keer om met een bootje naar Griekenland te komen”, zegt Ahmed. “De oversteek slaagde pas bij de twaalfde poging.”

Ook op het grasveld in Ter Apel heeft Ahmed tegenslagen te verwerken. Hij heeft wel een groepje om mee op te trekken, maar is ook veel alleen. Soms ligt hij eventjes op het asfalt aan de andere kant van het azc, weg van de rest. Vrijdagavond, toen de bussen van het Coa mensen uit het tentenkamp ophaalde, was Ahmed net naar het dorpje gewandeld. Hij miste de bus en nu krijgen anderen voorrang bij de aanmeldprocedure. Liever denkt Ahmed dan nog maar even terug aan zijn gezin. “De geur van mijn dochters, het gevoel echt samen te zijn. Dat komt snel weer.”

Mohammed Al Ali (27) Beeld Herman Engbers

Mohammed Al Ali (27)

Mohammed Al Ali staat zo’n twintig meter van de poort te wachten. In zijn handen houdt hij zijn aanmeldingspapiertje, met het bewijs dat hij uit Syrië komt erop. Aan zijn voeten staat een gele Jumbo-tas met daarin een slaapzak, een jas en een deken. Er zijn net een paar namen omgeroepen van mensen die in gesprek mogen met de IND, heeft hij gehoord, precies toen hij de stad in was om te lunchen met zijn broer Hussein. Die woont in de Verenigde Staten, maar is hierheen gekomen om zijn broertje Mohammed op te zoeken.

Hussein, die naast hem staat, slaapt in een hotel in de buurt. Het breekt zijn hart om zijn broertje zo te zien. “Het was koud vanochtend, dus ik deed mijn raam dicht. En terwijl ik dat deed dacht ik: Mohammed slaapt vanavond buiten, op de grond. Dat verdient hij niet. Dat verdient niemand.” Maar, hij is wel blij dat hij Mohammed weer kan omhelzen. De laatste keer dat ze elkaar spraken zou de jongste van de twee bijna met de boot van Turkije naar Griekenland vluchten. Dus namen ze afscheid voor altijd, voor het geval dat de boot zou zinken, of er iets anders naars zou gebeuren.

Acht jaar geleden vluchtten ze samen naar Turkije. Mohammed bleef, Hussein vertrok om civiel ingenieur te worden in Amerika. Een paar maanden geleden besloot de jongere Al Ali om ook te vertrekken. “Ik kon niet anders dan vluchten,” vertelt hij. “Ik heb dienst geweigerd in Syrië en in Turkije is het niet fijn voor Syriërs. Hier is het beter, hoop ik.” Hij stopt even met praten als zich wat meer mensen voor het hek verzamelen. Gespannen plukt hij aan het aanmeldingsbandje om zijn pols. “Ik denk dat je moederland niet is waar je geboren bent,” gaat hij verder, “maar waar je wordt behandeld alsof je een mens bent. Met waardigheid en respect.”

Al Ali hoopt dat Nederland zijn moederland kan worden. Hij kuste de grond toen hij hier aankwam. En hij zal geduldig wachten, voor de poort, zo lang als het nodig is. Er klimt iemand van het Coa op het hek van het aanmeldcentrum. “Mohammed Al Ali”, klinkt het. Mohammed sprint weg.

Hussein blijft achter. Springt in de lucht van vreugde. Hij kijkt naar zijn broer, die zich tussen de groep mannen door probeert te wurmen. Hij verbaast zich over de procedure in het kamp. “Waarom is er geen scherm waarop je de namen die worden omgeroepen kan zien?” Maar hij is ook allang blij dat Mohammed verder kan.

Iets later komt Mohammed terug. Langzaam loopt hij over het gras, de gele tas nog steeds in zijn hand. Het was loos alarm. Het ging om een andere Mohammed Al-Ali uit Syrië.

