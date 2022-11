Huiszoeking in Oekraïnes beroemdste klooster wekt woede in Moskou

Het was niet zomaar een inval op zomaar een locatie. De Oekraïense geheime dienst USB heeft dinsdag huiszoeking verricht in het elfde-eeuwse holenklooster, de Petsjersk Lavra, in de hoofdstad Kiev. Dit beroemdste klooster in Oekraïne is naast een religieus bolwerk ook een toeristische attractie, waar de gemummificeerde overblijfselen van heiligen en monniken zijn te bezichtigen.

Voor Rusland geldt het klooster als bewijsstuk voor de verwevenheid van Oekraïne met Rusland. In het gebouwencomplex, dat op de werelderfgoedlijst van Unesco staat, zetelt ook de Oekraïense orthodoxe kerk, die tot voor kort onder het gezag viel van de Russisch-orthodoxe patriarch in Moskou. In mei verbrak de kerk de eeuwenoude banden met Moskou, als reactie op Ruslands grootscheepse inval in Oekraïne. De oorlog heeft wel de zegen van de Russisch-orthodoxe patriarch Kirill.

‘Subversieve activiteiten’

De USB viel ook in de West-Oekraïense stad Korets een aantal kerkgebouwen binnen. Doel van de operatie is het vergaren van ‘informatie’ en het tegengaan van ‘subversieve activiteiten van de Russische geheime diensten in Oekraïne’, aldus de geheime dienst. Ook was de USB op zoek naar illegale wapens, buitenlanders en groeperingen die sabotage plegen.

Gewapende agenten sloten enige tijd de ingangen van het complex in Kiev. Ze controleerden bezoekers op hun identiteitspapieren en doorzochten tassen. Er is geen melding gemaakt van eventuele vondsten.

De zoekacties waren volgens de autoriteiten ook gericht tegen het gebruik van kerkgebouwen als ‘centra voor de Roeski Mir’. Die term verwijst naar het idee dat Oekraïne (en ook Wit-Rusland) onlosmakelijk onderdeel is van een historische, culturele en religieuze eenheid, de ‘Russische wereld’. Daarin schuilt een kern van waarheid: Kiev was eeuwenlang een centrum voor de orthodoxe religie.

Vals bewustzijn

De mix van ultra-nationalistisch en religieus gedachtegoed speelt ook een rol in de argumenten die de Russische president Poetin aanvoert voor de oorlog – naast de strijd tegen het ‘nazi-bewind’ van president Zelenski en de ‘genocide’ op etnische Russen. Bezien door de bril van de Roeski Mir bestaat Oekraïne als land helemaal niet, en zijn Oekraïners in werkelijkheid Russen. Oekraïners die dat niet erkennen lijden aan een vals bewustzijn.

Dat de Oekraïense orthodoxe kerk de banden heeft verbroken vat de Russische moederkerk op als Kievse knevelarij. “Oekraïne, Rusland, Wit-Rusland – samen zijn wij Heilig Rusland”, betoogde patriarch Kirill nog eens in zijn toespraak op de Russische Dag van Nationale Eenheid, 4 november.

Pamfletten

Het lijdt weinig twijfel dat de Oekraïense zusterkerk lang heeft gediend als voertuig voor Russische belangen. En kennelijk heeft niet iedereen in de kerk afstand genomen van Rusland. In een van de kerken op het Kievse kloostercomplex werd eerder deze maand tijdens een dienst een pro-Russisch lied gezongen. Dat leidde tot ophef, schorsing van de verantwoordelijke priester en een strafrechtelijk onderzoek. Vorige week werd een geestelijke in Vinnitsa aangeklaagd voor het verspreiden van pamfletten waarin de Russische invasie vergoelijkt wordt.

De Russische-orthodoxe kerk heeft de invallen dinsdag veroordeeld als een ‘daad van intimidatie’, die “vrijwel zeker onopgemerkt voorbij zal gaan aan degenen die zichzelf de internationale mensenrechtengemeenschap noemen”, aldus een woordvoerder.

