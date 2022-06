Huishoudens keren warmtenet de rug toe omdat ook zij de hoge gasprijs voelen

De afhakers vormen nog maar een klein groepje bewoners, maar hun stap illustreert onvrede onder sommige huishoudens die energie ontvangen van een collectief warmtenet, een duurzame manier van verwarming. De prijs van warmte is gekoppeld aan de gasprijs, vanuit het idee bij de overheid dat aardgas de betaalbare norm was. Dat is, zeker sinds de Oekraïne-oorlog, veranderd. De gasprijs explodeerde.

Dat hun energienota meestijgt, terwijl ze gasloos wonen, vinden sommige warmteklanten niet langer te billijken. Ze regelen hun eigen energievoorziening, door de aanschaf van een elektrische warmtepomp. Het bedrijf Heattransformers, een marktleider in de verkoop van warmtepompen, bevestigt dat er interesse ontstaat onder bewoners met een huis op een warmtenet, in totaal een half miljoen Nederlanders. Die prille tendens is opmerkelijk, omdat het Rijk wil dat wijken óf een warmtenet krijgen, of warmtepompen. Onderlinge concurrentie kan de energietransitie frustreren.

“Men wil niet meer aangesloten zijn in verband met de bizar hoge tarieven”, zo verklaart Bart van den Heuvel. Hij woont in de Utrechtse vinexwijk Leidsche Rijn, waar Eneco een warmtenet exploiteert met biomassa (hout) als energiebron. Overstappen naar een andere energieleverancier kan niet. Eneco is monopolist. “Bewoners willen weten hoe en hoe snel ze er vanaf kunnen”, zegt Van den Heuvel, die zich met zijn stichting Stadsverarming kritisch opstelt over de positie van klanten die aan een warmtenet vastzitten.

Hoge afsluitsom

Eneco bevestigt dat en handjevol warmteklanten zich al heeft laten afkoppelen van de stadswarmte. Daar brengt Eneco 423 euro voor in rekening. Als er technisch meerwerk nodig is, dan kan de ‘afsluitsom’ volgens een Eneco-woordvoerder zelfs oplopen tot 2893 euro. Dat is bijna net zoveel als de aanschaf van de warmtepomp die nodig is om er zonder aansluiting op het warmtenet warmpjes bij te zitten.

Eneco, een van de grotere uitbaters van warmtenetten, hoopt dat klanten niet in grote getalen kiezen voor een andere energiebron. Dit zou de businesscase van het energiebedrijf onder druk kunnen zetten. Een warmteleverancier rekent op een bepaald aantal klanten die jarenlang de energierekening betaalt. Daarmee kan een energiebedrijf de miljoeneninvestering in een collectief warmtenet terugverdienen. Dat duurt twintig tot dertig jaar. Mocht de businesscase wankelen, vanwege opstappende warmteklanten, zullen energiebedrijven zich achter de oren krabben voor ze eventueel een warmtenet aanleggen of uitbreiden, aldus Eneco.

In de Tweede Kamer klinkt een roep om de prijs van warmte los te koppelen van de gasprijs. Dat moet ervoor zorgen dat klanten die gasloos en duurzaam wonen niet de rekening betalen voor de mogelijke krapte op de gasmarkt als gevolg van de Oekraïne-oorlog. Nu het Russische Gazprom aan enkele EU-landen, waaronder Nederland, geen gas meer levert, ligt verdere prijsstijging voor de hand.

Handjevol klanten kiest voor warmtepomp

Minister Jetten (klimaat) zegt dat het vanwege benodigde wetswijzigingen zeker het komende jaar niet gaat lukken om de warmteprijs los te koppelen van de gasprijs. Volgens Eneco is het onwenselijk als een brede groep warmteklanten zou kiezen voor een elektrische warmtepomp. De klanten die nog wel op het warmtenet aangesloten zijn zouden mogelijk extra kosten betalen, om de weggevallen inkomsten als gevolg van afhakers goed te maken. Grote energiebedrijven zeggen dat de opzeggingen nog minimaal zijn. Een handjevol klanten koos ervoor om zelf te investeren in een warmtepomp.

Vattenfall laat weten dat dit slechts ‘sporadisch’ gebeurt. Volgens het energiebedrijf, dat in de regio Amsterdam een warmtenet exploiteert, zijn sommige wijken bij uitstek geschikt voor een collectief warmtenet, omdat er veel relatief nieuwe huizen in de buurt van een warmtebron staan, zoals een energiecentrale of een fabriek die (rest)warmte aanbiedt. Andere wijken zouden beter af zijn met een warmtepomp. Maar volgens Stadsverarming zijn de wijken met stadswarmte vaak prima geschikt voor de warmtepomp, omdat ze goede isolatie hebben.

