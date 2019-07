Huis VS veroordeelt verbale aanvallen Trump op Congresleden

Vier Republikeinen en één onafhankelijk congreslid stemden mee met alle Democraten in de veroordeling van de 'tweetstorm' van Trump. Die had afgelopen zondag gezegd dat de vier vrouwen ‘beter terug kunnen gaan naar het land waar ze vandaan komen en zich daar inzetten voor de mislukte en door misdaad geplaagde plaatsen’. Drie van de vier vrouwen, allen van kleur, zijn geboren in de VS.

Rashida Tlaib komt uit Michigan, Alexandria Ocasio-Cortez uit New York, Ayanna Pressley uit Massachusetts. Ilhan Omar kwam op haar twaalfde als vluchteling vanuit Somalië naar Minnesota en is een Amerikaans staatsburger. Congreslid Ocasio-Cortez liet Trump via Twitter weten dat ‘het land waar ik vandaan kom en het land waar wij trouw aan zweren, de VS is'. Daar voegde ze aan toe: “Je bent boos omdat je je geen Amerika kan voorstellen waar wij deel van uitmaken.” Ook Omar, Tlaib en Pressley reageerden. Laatstgenoemde merkte op: “DIT is hoe racisme eruit ziet".

Een dag na zijn oorspronkelijke uitspraken, herhaalde de president zijn opmerkingen nog een keer. Ook liet hij weten absoluut niet racistisch te zijn. De reacties van de Congresleden noemde hij ‘de meest hatelijke dingen ooit'.

Debat

“Deze uitspraken van het Witte Huis zijn schandelijk en walgelijk en ze zijn racistisch”, zei voorzitter Nancy Pelosi, de leider van de Democraten. Met de aangenomen resolutie veroordeelde het Huis de ‘racistische opmerkingen van Trump die angst en haat voor nieuwe Amerikanen en gekleurde mensen legitimeren en versterken.’

De opmerkingen van Pelosi zorgden voor een twee uur durend debat in het Huis, nadat Republikeinen hadden gezegd dat ze te ver was gegaan en de debatregels van het Huis had geschonden.

Kevin McCarthy, de leider van de Republikeinen in het Huis, had zijn partijgenoten opgeroepen tegen de resolutie te stemmen omdat die politiek gemotiveerd was. “Het is allemaal politiek”, zei hij.