Hoorn spelen met je tenen? Waarom niet?

Hij houdt van problemen, zegt Felix Klieser. Die heeft hij genoeg, want hij kwam ter wereld zonder armen. Toch koos deze 32-jarige Duitser op zijn vierde voor de hoorn. Hij bespeelt het instrument met zijn tenen. Probleem opgelost.

Inmiddels is het zijn vak, als solohoornist zal hij 2 en 3 augustus optreden in de Royal Albert Hall in Londen, tijdens een concert in de beroemde concertserie The Proms.

In een interview in The Guardian legt hij uit hoe hij de hoorn bespeelt. Hij zet het instrument voor zijn mond op een statief waar een plankje aan vast zit waar zijn voet op kan steunen. Met zijn tenen bespeelt hij de ventielen.

Moeilijk? Nee, met zijn voet spelen was het minst moeilijke om te leren, verklaart hij. Dat ging eigenlijk vanzelf. Hij moest veel harder werken op de klank, de hoge noten, de juiste intonatie.

Klieser denkt dat zijn handicap hem juist heeft geholpen om zo ver te komen. “De meeste mensen geven hun droom op als een probleem ontstaat. Maar volgens mij kun je alle problemen in de wereld oplossen en ik denk dat deze manier van denken belangrijker is dan talent of hoeveel je oefent.”

Klieser is er in elk geval ver mee gekomen. Hij speelt tijdens het concert Mozarts geliefde Hoornconcert.

