Hooggerechtshof zit Trump dwars, maar dat kan hem helpen in november

Weerstations moeten het hebben opgevangen: de gelijktijdige zucht van opluchting van 650.000 inwoners van de VS zonder papieren. Het Hooggerechtshof haalde donderdag een streep door een besluit van de regering-Trump dat dreigde te leiden tot hun uitzetting, naar een land dat ze zich niet of nauwelijks herinneren.

Het hof redde daarmee een door de Democratische president Barack Obama ingevoerde regeling voor wie als kind illegaal de VS was binnengebracht. Die groep kreeg destijds voor twee jaar uitstel van uitzetting en een werkvergunning, en dat kon telkens worden verlengd. Daardoor leken ‘Dreamers’, zoals de groep in de wandeling heet, een normaal leven te kunnen leiden.

Donald Trump wilde in 2018 een einde maken aan de regeling, die volgens de Republikeinen illegaal was. Maar dat was te gemakkelijk geredeneerd, oordeelde een krappe meerderheid (5-4) van het Hooggerechtshof. De regering had kunnen kiezen voor reparatie, en had rekening moeten houden met het grote aantal mensen dat erop was gaan vertrouwen.

Blauwtje bij het hof

“Krijgen jullie de indruk dat het Hooggerechtshof mij niet mag?”, twitterde de president klaaglijk na het bekend worden van het oordeel. Het was dan ook al de derde keer in een week dat hij bij het hof een blauwtje liep. Maandag oordeelde het gerechtshof dat discriminatie op seksuele geaardheid op de werkplek hetzelfde is als discriminatie op geslacht. Een bedrijf mag bijvoorbeeld geen man ontslaan omdat die van mannen houdt, aangezien vrouwen die daar werken dat wel mogen. Dat oordeel brengt een enorme verbetering in de rechtspositie van homo’s en transgenders op allerlei terreinen.

Do you get the impression that the Supreme Court doesn’t like me? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 juni 2020

Het hof gaf maandag ook ruim baan aan het verzet van steden en staten tegen het immigratiebeleid van Trump. Veel lokale overheden willen niet dat immigranten zonder papieren zich verschuilen voor sociale diensten en politie, en daarom besloten ze deze inwoners niet aan te geven bij de immigratie-politie.

Behalve voor Trump zelf zijn die uitspraken vooral een klap in het gezicht van de prominente conservatieven, en in hun kielzog de rechtse kiezers, die Trump bij de presidentsverkiezingen in 2016 steunden ondanks twijfels over zijn capaciteiten en karakter. Wat er ook verder op de kandidaat aan te merken was, hij zou rechtgeaarde conservatieven in het Hooggerechtshof benoemen, die misschien zelfs wel abortus weer illegaal zouden maken. Trumps besluit in 2016 om, heel ongebruikelijk, nog voor de verkiezingen een lijst met mogelijke rechters te publiceren, droeg vermoedelijk bij aan zijn overwinning.

Niet alle uitspraken vallen rechts uit

Maar hoewel dankzij de benoemingen van Neil Gorsuch en Brett Kavanaugh een hof ontstond waarin de verhouding conservatief-progressief 5-4 is, vallen lang niet alle uitspraken ook rechts uit. Het oordeel over de Dreamers was opgesteld door de doorgaans conservatief stemmende voorzitter van het hof, John Roberts. En het verbod op homo-discriminatie was zelfs van de hand van Neil Gorsuch. Die is wel conservatief, maar vindt vooral dat je wetsteksten letterlijk moet nemen, hoe dat ook uitpakt.

Kennelijk zitten er nog niet genoeg conservatieven in het hof, concludeerde Trump. En wat dat betreft komen de drie uitspraken, hoe teleurstellend ook, hem misschien best goed uit. Want wat zijn kiezers uit 2016 inmiddels misschien op hem persoonlijk aan te merken hebben, de samenstelling van het Hooggerechtshof zullen ze nog altijd even belangrijk vinden. Uiterlijk 1 september, beloofde Trump donderdag op Twitter, zal hij weer zo’n lijst met kandidaten publiceren. “Gezien de beslissingen die nu vallen, is die lijst belangrijker dan ooit!”

