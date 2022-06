Hooggerechtshof VS maakt eind aan grondwettelijk recht op abortus

Dat het Hooggerechtshof die uitspraak nu nietig heeft verklaard, betekent dat vrouwen niet meer grondwettelijk het recht hebben om een abortus uit te laten voeren. Abortus wordt na deze uitspraak waarschijnlijk illegaal in de helft van de Amerikaanse staten.

In het door conservatieven gedomineerde Hooggerechtshof stemden zes van de negen rechters voor het schrappen van het landelijk recht op abortus. Het hof boog zich over de zaak naar aanleiding van een strenge abortuswet van de zuidelijke staat Mississippi. Het is voortaan aan de Amerikaanse staten zelf om te bepalen of abortus mag. Republikeinse staten zijn al bezig om het recht te verbieden of fors te beknotten.

Roe v. Wade

De Amerikaanse abortuswet was gebaseerd op een uitspraak van het Hooggerechtshof in 1973, bekend als Roe vs Wade. Daarin is vastgelegd dat vrouwen het recht hebben te beslissen over hun eigen lichaam. Staten mogen abortus niet verbieden als die wordt uitgevoerd voordat het ongeboren kind levensvatbaar is.

De verwachting is dat met name armere vrouwen in de praktijk vaker een ongewenste zwangerschap zullen voortzetten. Het is voor veel mensen niet financieel of qua planning mogelijk om naar een andere staat te reizen om een abortus te ondergaan, al zijn er wel fondsen die daar geld voor beschikbaar maken.

Een andere ontwikkeling is die van abortus-per-post. Het grootste deel van de abortussen, zeker in de beginfase van de zwangerschap, wordt tegenwoordig met een abortuspil uitgevoerd. Veel activisten maken zich al op om zulke medicijnen per post beschikbaar te stellen.

Lees ook:

Het schrappen van het recht op abortus zou heel Amerika veranderen

Het Hooggerechtshof lijkt met het schrappen van het recht op abortus het leven van vrouwen én het Amerikaanse politieke landschap overhoop te ploegen. Vijf vragen over een hoogst controversiële uitspraak.

Abortus verbieden? Dan wordt Californië een toevluchtsoord. ‘We huren nu al extra personeel in’

Nu het landelijke recht op abortus in de Verenigde Staten op de tocht staat, wil de progressieve staat Californië een zogeheten sanctuary state worden: een toevluchtsoord waar mensen uit andere staten naar kunnen uitwijken als ze ongewenst zwanger raken.