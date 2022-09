Hoofdschuddende reacties op kabinetsplannen om jeugdbescherming te redden

Minister Franc Weerwind (rechtsbescherming) moet donderdag in de Tweede Kamer zijn plan presenteren voor de redding van de jeugdbescherming. Veel concreets heeft hij de sector niet te bieden.

Vlak voor het debat kreeg hij alwéér een noodkreet, de zoveelste in een rij. Dit keer van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid. De overheid laat kinderen die thuis te maken hebben met lichamelijke of psychische mishandeling, verwaarlozing en seksueel geweld enorm in de steek, schrijven zij met zoveel woorden aan minister Weerwind en staatssecretaris Van Ooijen (Jeugdzorg).

Unieke stap

Daarbij doen beide inspecties een unieke stap. Omdat ze al sinds 2019 regelmatig waarschuwen en weinig verbetering zien, beperken ze hun toezichtrol. De IGJ zal bijvoorbeeld falende instellingen in de jeugdbescherming geen maatregel meer opleggen als de oorzaak van dat falen eigenlijk elders ligt. Bijvoorbeeld bij het chronisch gebrek aan goede behandelaars of plekken voor beschadigde kinderen. Of aan personeelstekort, al jarenlang een serieus probleem in de jeugdzorg en -bescherming.

Vorige week nog legde een groep Leidse juristen de fundamentele vraag op tafel of een overheid die de zorg zo slecht op orde heeft, wel het recht heeft om in te grijpen in gezinnen. Nu zijn kinderen die uit huis worden geplaatst vaak slechter af dan als ze thuis zouden blijven. Rechters, die moeten beslissen over uithuisplaatsingen of de inschakeling van verplichte hulp aan ouders (gezinsvoogden), klagen bijvoorbeeld over gebrek aan gespecialiseerde hulp of aan opvangplekken.

De minister wacht op andere partijen

Weerwind schrijft in een brief die hij woensdagmiddag naar de Tweede Kamer stuurde dat hij zich sinds zijn aantreden grote zorgen maakt over de jeugdbescherming. Ja, hij neemt graag de regie ter hand, maar benadrukt ook dat dat alleen kan als andere partijen zich ook inzetten voor de jeugdzorg. Zoals gemeenten, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, instellingen voor jeugdbescherming en rechters die beslissen over uithuisplaatsingen of de aanstelling van gezinsvoogden.

In de praktijk betekent dat vooral dat Weerwind allerlei initiatieven die de afgelopen jaren zijn genomen om de jeugdzorg - en bescherming te verbeteren, afwacht. Projecten waarvan de afloop onzeker is en die zeker de diepe crisis van dit moment niet wisten te voorkomen. Het is dan ook de vraag in hoeverre de Tweede Kamer genoegen zal nemen met deze aanpak.

Hoofdschuddende reacties

Bij Jeugdzorg Nederland, de koepel van instellingen voor jeugdzorg en jeugdbescherming, wordt in ieder geval hoofdschuddend gereageerd op de brief van Weerwind. De crisis dateert niet van vandaag of gisteren, die is al jarenlang een feit. ‘We zijn al jaren in overleg met alle betrokken partijen, er liggen stapels rapporten en onderzoeken. Het is dus tijd voor concrete stappen’, schrijft de organisatie in een brief aan de Tweede Kamer.

Helemaal verkeerd valt het aanbod van Weerwind om 10 miljoen jaarlijks uit te trekken voor werkdrukverlichting voor jeugdbeschermers, mits gemeenten daar ook 10 miljoen bijleggen. Volgens Jeugdzorg Nederland is er 100 miljoen nodig, de FNV eist zelfs 400 miljoen.

Veel streven, maar weinig concreets

Ook zwijgt Weerwind over hoe hij de rechtspraak gaat versterken. Weliswaar hoopt hij de instroom van kinderen die slachtoffer zijn van een vechtscheiding (dat geldt voor zes op de tien jeugdbeschermingsklanten) af te remmen, door hen andere zorg aan te bieden. Maar veel concreets daarover valt op dit moment nog niet te melden; het is vooral een streven.

Het officiële beleid is om kinderen met problemen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en uithuisplaatsingen koste wat kost te voorkomen. Dat is goedkoper én beter voor kind en gezin. Maar wie door de wachtlijsten in de ggz of jeugdzorg niet bijtijds de gezinnen daarvoor noodzakelijke hulp kan bieden, hoeft er niet vreemd van op te kijken dat het helemaal misgaat. En dat uiteindelijk het kind daarvan de dupe wordt.

Een reddingsplan voor de jeugdbescherming alleen is dus al snel een halve oplossing. Ook elders zal het kabinet aan de bak moeten. Ook daarvoor zijn er plannen en legio initiatieven, blijkt uit de brief van Weerwind. Maar een direct antwoord op de acute nood, is dat niet.

