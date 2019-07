Hoge Raad: Nederlandse Staat deels aansprakelijk voor de dood van 350 moslimmannen in Srebrenica

De Nederlandse staat is voor een klein deel aansprakelijk voor de dood van moslimmannen na de val van de Bosnische moslim-enclave Srebrenica in juli 1995. Nabestaanden hebben recht op 10 procent vergoeding van de schade die ze hebben opgelopen.

Daarmee gaat de hoogste rechter deels mee in het oordeel van het gerechtshof uit 2017, maar wordt een lagere compensatie toegekend. Het Hoge Raad gaat ervan uit dat er een overlevingskans was van 10 procent. Daar is de compensatie aan gekoppeld.

Advies advocaat-generaal

‘Stel de Nederlandse staat niet aansprakelijk voor de dood van de 350 moslimmannen in Srebrenica’. Zo luidde het advies van de advocaat-generaal in februari van dit jaar. De Hoge Raad hoefde dit advies niet op te volgen en heeft dit nu dus deels gedaan door een lagere compensatie toe te kennen.

In 2014 oordeelde de rechtbank en later ook het gerechtshof in 2017, dat de Staat deels aansprakelijk is voor de dood van de moslimmannen. Zowel de Staat als de ‘Moeders van Srebrenica’ gingen in hoger beroep. De Nederlandse Staat ontkent alle aansprakelijkheid, omdat ‘de troepen niet konden weten van de genocide omdat ze onder de vlag van de Verenigde Naties (VN) opereerden’. De VN zijn immuun voor vervolging.

Dutchbat

Het Nederlandse bataljon Dutchbat werd in maart 1994 onder de vlag van de VN naar Srebrenica in Bosnië-Herzegovina gestuurd om een moslim-enclave te beschermen. In juli 1995 omsingelde het Bosnisch-Servische leger de enclave en trokken de Nederlanders zich terug op hun basis. Duizenden vluchtelingen werden op die basis opgevangen, onder wie 350 mannen en jongens.

De warmte, het tekort aan water en voedsel en onvoldoende sanitaire voorzieningen zorgden voor een onhoudbare situatie. De VN en Nederland besloten daarom de vluchtelingen te evacueren. Dat gezamenlijke besluit bleek later cruciaal.

