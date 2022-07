Hoewel zeldzaam, verwacht de WHO meer sterfgevallen door apenpokken in Europa

Hoe erg is dit?

De situatie rondom het apenpokkenvirus neemt de laatste tijd toe in ernst. Op dit moment zijn in Nederland 878 mensen besmet met apenpokken, waardoor het in de top vijf van meest besmette landen in Europa staat. Volgens de WHO zijn er sinds begin mei wereldwijd meer dan 18.000 infecties buiten Afrika, waar het virus vooral voorkwam, geteld. De meeste besmettingen komen voor in Europa.

Het RIVM verwacht dat het aantal in Nederland zal blijven oplopen. Het besmettelijke virus verloopt normaal gesproken mild, met eventueel koorts, hoofdpijn, spierpijn of algehele malaise. In sommige gevallen kan een besmetting wel tot serieuze gezondheidsgevolgen leiden.

Beide Spanjaarden die dit weekend overleden waren opgenomen met infecties die hun hersenen aantasten. Een van hen overleed uiteindelijk aan een hersenontsteking. De ander aan een infectie die lijkt op een hersenvliesontsteking. De mogelijkheid bestaat dat de twee Spanjaarden overleden aan een aandoening die zij hadden voordat ze besmet raakten met de apenpokken.

Hoe verspreidt het virus zich?

Er kunnen na een paar dagen blaasjes ontwikkelen op de huid van een besmet persoon. Het vocht uit deze blaasjes, die bijvoorbeeld ook in de mond kunnen voorkomen, is besmettelijk voor anderen. Op dit moment treft het apenpokkenvirus voornamelijk mannen die seks hebben met mannen en vaak wisselende partners hebben. Per toeval, zei viroloog Marion Koopmans eerder.

Het apenpokkenvirus is geen geslachtsziekte. Het is een ziekte die overdraagbaar is door huid-op-huid contact, bijvoorbeeld seks. Het gaat er niet om hoe vaak mensen seks hebben, maar wel hoe vaak zij van partner wisselen binnen de groep waar het virus nu rondgaat.

Hoe staat het met de vaccinaties?

Om de verspreidingskans te verkleinen en daarmee op de remmen van het virus te trappen, raadde de WHO vorige week aan om tijdelijk het aantal seksuele partners te verminderen en seks met nieuwe partners te heroverwegen. De WHO-baas richtte zich voornamelijk tot de groep mannen die seks hebben met mannen, omdat in die groep op het moment de meeste besmettingen voorkomen.

Ook is deze week een vaccinatiecampagne van start gegaan in Nederland voor de mensen die op dit moment het hoogste risico op apenpokken lopen. Komende week kunnen nog een paar honderd gebruikers van het PrEP-medicijn, dat preventief geslikt wordt om een hiv-besmetting te voorkomen, in Amsterdam of Den Haag aanschuiven voor een vaccin.

Het gebruiken van het PrEP-medicijn wordt gezien als indicatie van mannen die wisselende sekspartners hebben. Dat is de groep die het ministerie van volksgezondheid op dit moment probeert te bereiken, omdat het virus binnen die groep op dit het meest moment rondgaat. Hierna zullen ook mensen aan de beurt zijn die leven met hiv of regelmatig een soa-kliniek bezoeken.

Er is veel interesse in het ontvangen van een preventieve prik tegen het virus. Dat geluid klinkt onder andere onder bezoekers van de Amsterdam Pride, die zaterdag van start ging.

