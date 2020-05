Hoekstra kocht aandelen Air France-KLM onrechtmatig

De rijksoverheid heeft vorig jaar te veel euro’s op onrechtmatige wijze uitgegeven, oordeelt de Algemene Rekenkamer. Dat komt onder meer door de aankoop van aandelen in Air France-KLM voor 744 miljoen euro, waarover de Tweede Kamer niet van tevoren werd geraadpleegd.

Hoekstra meende overigens zelf ook dat de aankoop onrechtmatig was, concludeert de Rekenkamer, maar op andere gronden. Hij kocht de aandelen zonder de Kamer te informeren omdat niemand vooraf van de transactie mocht weten, waardoor de aankoop viel onder Europese regels tegen marktmisbruik. De Algemene Rekenkamer stelt een gebrek aan vertrouwen vast van de minister in de waarborgen van de Tweede Kamer om informatie vertrouwelijk te houden. De Tweede Kamer keurde de aankoop achteraf goed, waardoor de Rekenkamer geen ‘formele aantekening’ maakt.

Tik op de vingers

De Rekenkamer controleert jaarlijks of belastinggeld doelmatig is besteed, en of over de uitgaven voldoende verantwoording is afgelegd aan de volksvertegenwoordiging. Daarbij geldt een ‘tolerantiegrens’ van 1 procent, die vorig jaar voor het eerst sinds 2008 is overschreden. De Rekenkamer zet daarom een ‘kritische kanttekening’ bij de goedkeuring van het financieel jaarverslag.

Die tik op de vingers voor minister Wopke Hoekstra van Financiën is een serieuze zaak, vindt de Rekenkamer. “Het nakomen van gemaakte afspraken is geen vrijblijvende keuze, maar een voorwaarde voor een goed functionerende democratie. En die regels zijn niet alleen bedoeld voor de makkelijke momenten, maar ook voor crisistijd en crisismaatregelen.”

Die waarschuwing geldt ook nadrukkelijk voor dit jaar, waarin heel veel belastinggeld wordt ingezet om te voorkomen dat de coronamaatregelen bedrijven omver trekken. “Parlement, let op uw saeck”, roept de Rekenkamer op.

Geld voor de NAM

Een andere ‘opvallende uitgave’ volgens de Rekenkamer betreft de verplichting die de minister van economische zaken is aangegaan om een voorschot van netto 90 miljoen euro te betalen aan de NAM, in verband met het sneller beëindigen van de gaswinning uit het Groningenveld. De Algemene Rekenkamer heeft ‘niet vast kunnen stellen of dit bedrag redelijk is bepaald’. “Ook is onduidelijk waarvoor de minister precies heeft betaald.”

