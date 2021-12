Hoekstra haalt hard uit naar politici als Baudet, die chaos vergroten ‘voor eigen gewin’

De CDA-leider haalde zaterdag hard uit naar Thierry Baudet en andere politici die “ronkende verhalen” vertellen over dat Covid maar een griepje is, dat vaccineren overbodig is of zelfs gevaarlijk. “Ze spelen voor hun eigen gewin met de levens van anderen.”

Hoekstra maakte tijdens zijn toespraak voor het online partijcongres duidelijk grote moeite te hebben met deze wijze van politiek bedrijven. Dat is een politiek van ‘wanhoop en cynisme’, die vooral ‘angst en machteloosheid’ oplevert. “Een politiek waarin de mening van een dansleraar evenveel aandacht krijgt als een doorwrocht wetenschappelijk onderzoek.” Volgens Hoekstra gebruiken deze politici “het vergroten van de chaos als politiek verdienmodel”.

Diezelfde destructieve krachten zijn ook in de samenleving bezig, stelde hij. “Een klein deel van Nederland overschreeuwt de grote meerderheid. Zij schreeuwen moord en brand, over alles wat hen is afgenomen. Als je naar het nieuws van de afgelopen weken kijkt, dan lijkt het soms alsof we in een oorlogsgebied leven. Hooligans die, vermomd als demonstranten, er alleen maar op uit zijn om de politie in het nauw te brengen en rellen te schoppen. Dat heeft niets met vrijheid of rechtvaardigheid te maken. Het is precies het tegenovergestelde. En. Dat. Kan. Niet.”

Hoekstra: We zitten in een politiek niemandsland zo vlak voor het formatieakkoord

Volgens Hoekstra moet het CDA een verantwoordelijke politiek van hoop laten zien. “Een politiek die gaat over keuzes maken in het algemeen belang, soms onder moeilijke omstandigheden.” En een politiek die de balans tussen overheid en burger herstelt. De CDA-leider kon - tot zijn eigen spijt - niks zeggen over het coalitieakkoord dat komende week ‘hopelijk’ zal worden gesloten.

We zitten in een ‘politiek niemandsland’ en dat is ‘surrealistisch’, zei hij. “Ik zou u heel graag willen vertellen dat ik er ontzettend trots op ben. Dat het akkoord een stevig fundament legt onder de toekomst van ons land. Dat het ontzettend veel mooie CDA punten bevat, een prachtige basis voor een nieuw CDA.”

Hoekstra beloofde de partijleden dat het CDA zich in een nieuw kabinet Rutte-IV anders gaat opstellen. “We formuleren scherper waar we staan en waarom we daar staan. Compromissen sluiten we vanuit onze CDA-idealen. Ons eigen geluid zal helder en herkenbaar zijn. We laten onze idealen niet ondersneeuwen door de waan van de dag.” Het nieuwe kabinet zal, zo zei hij, voor vooruitgang zorgen waarbij economie én ecologie, welvaart én welzijn, vrijheid én verantwoordelijkheid in de ‘juiste balans’ zijn.

Tijdens het online congres ontraadde Hoekstra de partij om resoluties aan te nemen die zich tegen de coronatoegangspas en invoering van de 2G-maatregel (waarbij mensen alleen toegang tot evenementen of nachthoreca krijgen als ze zijn gevaccineerd of hersteld zijn van covid) uitspreken.

Mona Keizer pleit opnieuw tegen coronapas en 2G

Oud-staatssecretaris Mona Keizer, die dit najaar van premier Rutte moest opstappen uit het kabinet, vanwege haar standpunt hierover, hield tijdens het CDA-congres een fel pleidooi om de ‘individuele vrijheid’ van burgers niet ondergeschikt te maken aan dit type covid-maatregelen. “We hameren met deze maatregelen alles kapot, behalve het virus. Dit probleem moet anders worden opgelost”, zei Keizer.

Maar volgens Hoekstra is er geen makkelijke oplossing. Hij benadrukte dat de fractie hierover ‘gewetensvol’ zou moeten beslissen. Resoluties om het het wettelijk minimumloon en het minimum jeugdloon fors te verhogen, werden ook afgeraden door het partijbestuur. “Heb nog even geduld, wacht het coalitieakkoord af, en kijk dan wat daarover staat. Ook over terugdringing flexibele arbeid of de herinvoering van de basisbeurs”, aldus Hoekstra. De resoluties werden niet aangenomen.

Afscheid interim-voorzitter Marnix van Rij

Het CDA koos zaterdag een nieuw bestuur met oud-Tweede Kamerlid Hans Huibers als opvolger van interim-voorzitter Marnix van Rij. Huibers bedankte Van Rij die de afgelopen maanden de partij door een diepe crisis moest leiden, mede door het verkiezingsdrama en het vertrek van Pieter Omtzigt uit het CDA. “Van Rij heeft de ziel weer teruggebracht in het CDA. Stap voor stap, lijk voor lijk is uit de kast gehaald. Wij hebben ons lesje geleerd”, aldus Huibers.

