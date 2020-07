Hoe ver is Oxford met het coronavaccin?

De verwachtingen zijn hoog. Niet voor niets hebben Nederland, Frankrijk Duitsland en Italië gezamenlijk al tot 400 miljoen doses van het vaccin besteld, zonder dat de werking is bewezen.

Maandag zal er meer duidelijk worden als de combinatie AstraZeneca/Oxford de resultaten publiceert van het zogeheten fase I onderzoek. De boodschap zal niet zijn dat het vaccin een geweldige flop is. De onderzoekers zijn namelijk al veel verder; zij zitten in fase II en III van het onderzoek. Wat houden die fases in?

Fase I

In fase I testen onderzoekers het vaccin voor het eerst op een kleine groep mensen. Eigenlijk is fase I niet de eerste fase. Daarvoor zijn al testen gedaan met proefdieren. Die verliepen bij AstraZeneca/Oxford niet helemaal naar wens. De resusaapjes die het vaccin kregen toegediend, bleken net zoveel virusdeeltjes in hun neus te hebben als de niet-ingeënte aapjes. Maar de onderzoekers concludeerden dat het vaccin toch de gewenste afweerreactie uitlokte.

Maandag zal blijken hoe het afweersysteem van mensen reageert op het middel. Ook wordt meer duidelijk over de veiligheid van het vaccin. Dat AstraZeneca en Oxford nu al met publicaties komen over het nieuwe vaccin, is uitzonderlijk. Normaal gesproken duurt het jaren voordat de proefdiertesten en fase I zijn afgerond.

Fase II

In fase II krijgt een grotere groep proefpersonen het vaccin. In deze fase doen AstraZeneca en Oxford hun testen nog in Engeland. In fase II kijken wetenschappers wat het vaccin doet bij verschillende groepen mensen, zoals ouderen en jongeren. Fase II duurt normaal gesproken twee tot drie jaar.

Fase III

In fase III, die gemiddeld twee tot vier jaar duurt, gaan fabrikanten echt grootschalig testen. Dat gebeurt nu in Brazilië en Zuid-Afrika. Duizenden proefpersonen krijgen het vaccin, en een andere groep een placebo. Vervolgens is het afwachten om te zien wie in deze groepen besmet raakt en wie niet. Als het goed is, ligt het aantal besmettingen in de gevaccineerde groep veel lager. Maar ondanks de vaccinatie, zullen er zeker besmettingen zijn. Het vaccin zal namelijk niet voor 100 procent beschermen. Dat is zelfs niet het geval met vaccins die al jaren op de markt zijn en waaraan nog altijd wordt gesleuteld, zoals bijvoorbeeld het HPV-vaccin.

Als de testen klaar zijn, moeten de nationale instanties de vaccins nog goedkeuren. Een proces dat nog eens een jaar vergt. Dat zal nu niet het geval zijn, gezien de enorme druk die er op de ontwikkeling van het vaccin staat.

Nog 160 andere onderzoeken

AstraZeneca en Oxford zijn niet de enigen die een vaccin ontwikkelen. Wereldwijd lopen er ruim 160 onderzoeken. Ongeveer 135 van die onderzoeken verkeren nog in de proefdierfase. Volgens de ‘vaccine tracker’ van de New York Times hebben 15 onderzoeken fase I bereikt, zitten er 11 in fase II en 4 in fase III. Behalve AstraZeneca/Oxford zijn dat het Chinese SinoPharm dat in de Verenigde Arabische Emiraten test, het eveneens Chinese Sinovac dat in Brazilië proefpersonen met het vaccin injecteert en het Australische Murdoch Children’s Research Institute dat in eigen land test.

Er is een vaccin dat al is goedgekeurd. Althans, in één land: China. Het gaat om een middel van het Chinese CanSinoBio. Defensie in China heeft het vaccin voor een jaar goedgekeurd om Chinese soldaten te beschermen tegen het coronavirus.

Lees ook:

Nederland koopt een onbewezen vaccin. Is dat verstandig?

Nederland koopt met Duitsland, Frankrijk en Italië 300 tot 400 miljoen doses van een Brits vaccin waarvan nog moet worden aangetoond dat het werkt en veilig is.

Amerikaans vaccin tegen coronavirus zorgt voor antistoffen

Een Amerikaans experimenteel vaccin tegen het coronavirus heeft goed aangeslagen bij de 45 proefpersonen en heeft bij allen voor antistoffen gezorgd. Daarnaast hebben de proefpersonen geen last gehad van noemenswaardige neveneffecten. Dat stellen Amerikaanse wetenschappers over het vaccin van het farmaceutische bedrijf Moderna.

De vaccinrace: welke variant haalt de eindstreep?

Ruim honderd vaccins tegen het coronavirus worden ontwikkeld. Een overzicht van de kanshebbers.