Hoe Rutte en Meloni elkaar vonden in hun strijd tegen migratie

Als je niet wist dat zijn liefde net zo pragmatisch is als de rest van zijn beleid, zou je denken dat Mark Rutte écht voor Giorgia Meloni gevallen is. We like each other, zei hij plompverloren dit voorjaar, toen hij haar in Rome opzocht.

Het was internationale vrouwendag, 8 maart, en Rutte was de eerste Europese regeringsleider die op het vliegtuig naar Rome stapte. Het was nog een beetje aftasten of dat gepast was. Meloni was gekozen op een behoorlijk rechts programma. ‘Post-fascistisch’, schreven de kranten, en daar was geen woord aan overdreven.

Maar Rutte kwam, met een bos bloemen. In het volle zicht van de camera gaf hij haar zelfs een kus op de wang, helemaal met zijn hoofd naar beneden, want tussen zijn 1,93 meter en haar 1,63 meter moet een flinke afstand worden overbrugd. Zij, licht verschrikt, legde haar hoofd in haar nek.

Het kan snel gaan in de Europese politiek. De dag van de kus zagen ze elkaar pas voor de tweede keer. Nu gelden Mark Rutte en Giorgia Meloni als het Europese regeringsduo dat de migratiemaatregelen voortstuwt. Op de Europese top van 29 juni zullen ze in één adem worden genoemd, Rutte-Meloni, als het gaat over de akkoorden die de EU met lidstaten wil sluiten met landen in Afrika.

Uit verveling geboren

De vriendschap werd in februari geboren, min of meer uit verveling. Allebei waren ze in Brussel op een Europese top waar ook de Oekraïense president Zelensky was. Die laatste wilde met een aantal regeringsleiders apart praten. Wie niet was uitgenodigd, moest wachten tot de tête-à-têtes waren afgelopen.

Rutte gebruikte de tijd om de nieuwe Italiaanse, die pas in oktober was aangetreden, apart te nemen. Twee dingen wist Rutte: dat ze te boek staat als heel rechts, maar ook dat ze wil dat de EU meer verantwoordelijkheid neemt om het migratieprobleem op te lossen. Dat had ze vooraf per brief laten weten.

Rutte zag mogelijkheden om samen tot afspraken te komen. “Ik heb lang met Meloni gezeten”, zei hij achteraf. Hij sprak van ‘echt een doorbraak’. “Wat ons twaalf jaar lang in de weg heeft gezeten, wat nooit werd uitgesproken maar altijd voelbaar was, een vorm van wantrouwen, dat hebben we kunnen wegnemen.”

Meloni was wederzijds lovend. “Het is misschien onverwacht, maar ik trof een pragmatisch man met een helder hoofd”, vertelde ze aan journalisten.

Sindsdien is het een team, Rutte en Meloni. “We zijn een tweemotorig voertuig”, zei Rutte in Rome, “die een proces proberen voort te stuwen.”

Eerder een tandem met Merkel

Voor Rutte is het niet de eerste keer. Hij vormde eerder zo’n pilotenduo, toen met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Het ging om hetzelfde dossier: migratie. Destijds, in 2016, kwamen mensen met duizenden tegelijk naar Europa om bescherming te zoeken. “Toen was ik een tandem met Merkel”, zo zegt Rutte dat.

Hij brengt het alsof het niets is – alsof het heel gewoon is om dan weer met de één, en dan weer met de ander samen te werken. Maar er zijn wel degelijk verschillen: in 2016 was Merkel juist degene die vluchtelingen verwelkomde. Die zei dat Europa het kán, ook al komen er miljoenen.

Voor de Italiaanse Meloni telt het lot van de mensen minder zwaar. Haar doel is simpelweg om ervoor te zorgen dat er minder naar Italië komen.

Het tekent hoe in de jaren tussen 2016 en 2023 Nederland en ook de Europese Unie zijn veranderd: van een gebied dat zich vanwege zijn rijkdom verantwoordelijk voelde voor opvang, tot een plek die zich onder leiding van een uiterst rechtse regeringsleider inzet voor zoveel mogelijk maatregelen tegen migratie.

Toen was Merkel degene die bleef hameren op mensenrechten, nu moet Rutte die rol nemen. “Natuurlijk met alle respect voor de mensenrechten", zegt hij nu vaak aan het eind van zijn opsommingen.

Rutte en Meloni vonden elkaar in pragmatisme, maar ook in de noodzaak om meer te doen tegen migratie. Nederland had een overspannen zomer achter de rug met een overvol Ter Apel, Meloni wist zich geen raad met de scheepjes aan haar kusten.

Migranten van elkaar overnemen

Intussen bleef de Europese Commissie maar focussen op de vraag hoe ze landen konden verplichten om migranten van elkaar over te nemen. In de overtuiging dat het anders kon, begonnen Rutte en Meloni ieder aan een andere draad uit de kluwen te trekken.

Rutte beet zich met andere regeringsleiders uit de noordwestelijke Europese hoek vast in de vraag hoe ze ervoor konden zorgen dat asielzoekers niet meteen na aankomst door zouden lopen naar Nederland of Oostenrijk, maar dat ze in hun land van aankomst keurig zouden wachten tot ze wisten of ze konden blijven. Dát was immers de afspraak, uit het Dublin-akkoord dat ooit werd gesloten, al hield niemand zich daar meer aan.

“Is Dublin doodverklaard? dat zullen we nog weleens zien. De Navo is ook wel eens doodverklaard”, zei migratiestaatssecretaris Eric van der Burg namens Nederland. Hij zat toen in Brussel aan het diner met zijn collega’s van geestverwante landen: van België, Denemarken en, onder meer, Oostenrijk.

Hek met gaten

Samen kwamen ze ook daar tot de slotsom dat de discussie breder moest. Het moest niet alleen gaan over het over en weer overnemen van mensen, er moest veel meer gebeuren en alleen de EU kon dat doen.

Oostenrijk klaagde dat zijn asielsysteem was volgelopen met mensen die via Servië waren gekomen, omdat dat land een ander visumbeleid voerde dan de EU. Ook ving Oostenrijk veel mensen op die van Turkije naar Bulgarije waren gekomen, dwars door een grenshek met gaten. De kanselier pleitte voor betere grensbewaking in Bulgarije.

Ze vroegen om een betere registratie, om uitzetregels, om manieren om te voorkomen dat mensen eerst hier, dan daar asiel aanvragen.

Lange lijst aan maatregelen

Niet de ene of de andere maatregel is effectief, je moet ze allemaal nemen, op die lijn zat ook Meloni. Zij is er erg op gebrand om akkoorden te sluiten met landen buiten Europa. Ook die kunnen mensen in nood opvangen, vindt zij, waardoor de praktijk van oversteken naar Europa kan stoppen.

De Europese Commissie pakte alle ideeën op. Er kwam een lange lijst aan maatregelen die snel effect moesten hebben: van betere grenzen in Bulgarije tot een akkoord met Libië en Tunesië, van betere registratie tot snellere uitzetprocedures, van hulp bij de bouw van grenzen tot proefprojecten met uitzetcentra.

“Wanneer gaat de instroom dan naar beneden?”, vroeg RTL-Nieuws-verslaggever Fons Lambie aan Rutte toen hij in februari die hele trits plannen opsomde. Rutte durfde geen beloftes te doen. “Laten we het goed blijven monitoren, u en ik, we gaan het hier nog over hebben in maart en in juni.”

‘Behoorlijk tevreden’

Nu is het juni. Rutte is, zo zei hij op zijn vrijdagse persconferentie in Den Haag, behoorlijk tevreden met wat er is bereikt. “Volgens berichten die we uit Italië krijgen zijn de eerste effecten te zien van de gesprekken die met Tunesië gaande zijn over het verminderen van het aantal migranten. Er zijn minder aankomsten vanuit Tunesië in Italië.”

Ook uit Oostenrijk meldt hij succes. “Daar blijkt toch het eerst effect zichtbaar van het aanpassen van de visumpolitiek op de Balkan.” Ook het grenstoezicht op de grens tussen Bulgarije en Turkije is, zegt Rutte, ‘flink verbeterd’.

Ook de nieuwe uitzetafspraken beginnen te lopen: in een brief aan de Europese leiders zegt Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dat er dit jaar tussen januari en juni 4477 mensen die niet in Europa mochten blijven, naar huis zijn gestuurd.

Nu rest nog het moeilijkste; het maken van afspraken met andere landen. Rutte ging er onlangs voor naar Marokko, dat nu belooft mensen terug te nemen die niet in Nederland kunnen blijven.

“Cruciaal”, noemt Commissievoorzitter dergelijke bezoeken. Zelf ging ze twee weken geleden met Rutte en Meloni naar Tunis, waar ze samen een basis legden voor een akkoord dat afgelopen week rond had moeten zijn.

Kink in de kabel

Het is er nog niet. Terwijl de Italiaanse minister van buitenlandse zaken al had rondgetetterd dat de deal dinsdag zou worden getekend, kwam er toch een flinke kink in de kabel. “De onderhandelingen zijn nog niet rond”, moest de woordvoerder van de Europese Commissie dinsdagmiddag bekennen. “We wilden graag klaar zijn voor de top van donderdag, maar dat kan niet. Vanwege het Offerfeest kunnen we pas maandag weer verder met de gesprekken.”

Het is een tegenvaller, want volgens Von der Leyen moet het akkoord met Tunesië fungeren als blauwdruk voor toekomstige deals met andere landen. Het bestaat uit meer dan alleen afspraken over migratie, maar over het laatste maakte Von der Leyen bekend dat de EU het terugsturen van migranten door Tunesië naar Sub-Sahara-Afrika gaat betalen. Daar is al een begin mee gemaakt: 407 mensen zijn al op EU-kosten uit Tunis gevlogen. De komende zomer krijgt Tunesië radarapparatuur, boten en andere spullen.

Zo kreeg ook Libië’s kustwacht, in afwachting van een akkoord, alvast een zwik patrouilleboten van de EU. Daarmee wist het 7600 mensen op weg naar Europa te onderscheppen. Ook Egypte werd voorzien van patrouilleschepen.

Nieuwe asielprocedure

Voor de lange termijn maakten de EU-migratieministers onlangs afspraken over een nieuwe asielprocedure, waarbij asielzoekers al meteen na aankomst worden verdeeld in twee groepen. De ene groep, die uit landen komt waar veel mensen een succesvolle asielaanvraag doen, komt in de normale asielprocedure. De andere groep, die minder kans maakt, wordt vastgehouden aan de grens en krijgt daar een snellere asielprocedure.

Met een dergelijk uitzetcentrum loopt nu een proef, precies op de twee grenzen waarover Oostenrijk eerder dit jaar nog zoveel klachten had. Het land rapporteert sinds februari iedere maand 30 procent minder asielaanvragen dan in 2022.

“Onze collectieve inspanningen hebben getoond dat de EU in staat is om complexe problemen in de geest van wederzijdse samenwerking en vertrouwen aan te pakken en op te lossen”, schreef Von der Leyen maandag aan de regeringsleiders die donderdag aan tafel zitten. “Het is in die geest dat we voort zullen moeten gaan.”

Aan de VVD beloofde Rutte dat de asielinstroom snel zou dalen. Of het snel genoeg gaat om komende zomer weer een overvol Ter Apel te voorkomen, valt nog te bezien. Maar Giorgia Meloni is haar nieuwe vriend in ieder geval dankbaar: “Dank je, Mark”, zei ze voor de camera in Tunis, terwijl ze naar hem omhoogkeek.

