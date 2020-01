Hoe komt het dat de ene na de andere wethouder struikelt?

Wat staat er in het onderzoek?

De belangrijkste oorzaak van het hoge aantal gevallen wethouders in 2019 is een ongekend hoog aantal geklapte coalities: 26. De belangrijkste verklaring voor dat hoge aantal lijkt volgens de onderzoekers de onwil en het onvermogen om tot gezamenlijke afspraken te komen. Tekenend is dat in grote en kleine gemeenten als Assen, Den Haag, Westerveld en Zaanstad het vormen van een nieuwe coalitie maanden kost, en dat er soms zelfs aan het einde van het jaar nog geen resultaat is (Almere, Buren, Oldambt, Sittard-Geleen) of dat de coalitie van de ene naar de andere valpartij struikelt (Bergen). Oplopende financiële tekorten en stijgende zorgkosten en als gevolg daarvan de noodzaak tot bezuinigingen zijn vaak voorkomende oorzaken voor coalitiebreuken, bijvoorbeeld in Arnhem, Assen, Bunschoten en Oldambt.

Twintig wethouders kwamen ten val door eigen fouten, zoals een falende bestuursstijl of als gevolg van integriteitskwesties. Behalve de val van Richard de Mos en Rachid Guernaoui in Den Haag – vanwege vermoedens van vriendjespolitiek – trokken de valpartijen van de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser (lekken van een geheime presentatie over een vastgoedproject) en de Diemense wethouder Jorrit Nuijens (verzet tegen een arrestatie onder verdenking van drugsbezit) landelijke aandacht.