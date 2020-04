Hoe bewaren we thuis de lieve vrede in coronatijd?

Nu de kinderen hele dagen thuis zijn, lopen de spanningen tussen broer en zus op. Hoe zorgen ouders voor harmonie in huis?

Broer (12) en zus (10) hebben niet zoveel met elkaar. Normaal gesproken hebben ze daar niet zo’n last van. Ze hebben ieder hun eigen vrienden, eigen school en sportclubjes. Maar nu zitten ze noodgedwongen dag in, dag uit bij elkaar. En dat is bepaald geen pretje, vinden hun ouders.

Er is voortdurend gekibbel en geruzie, de een klikt over de ander (‘Mam, ze zit op tiktok’) en ze willen allebei het liefst de onverdeelde aandacht van hun ouders. “Om gek van te worden”, vindt hun vader. “Zeker nu ze zo op elkaar zijn aangewezen, zouden we tips willen hoe we zorgen dat het gezelliger is in huis en hoe ze misschien zelfs wat naar elkaar toe kunnen groeien.”

“Nu iedereen veel meer thuiszit, ligt alles onder een vergrootglas”, zegt Caroline Kwint-Schenk, auteur van ‘Boek voor ouders – ontdek in 9 stappen hoe opvoeden makkelijker en relaxter kan’. “Veel ouders willen een quick fix voor meer harmonie in huis. Heel realistisch is dat vaak niet. Deze kinderen konden al niet zo goed met elkaar overweg en de spanning die de huidige situatie met zich meebrengt vergroot dat. Maar er zijn zeker mogelijkheden om de situatie te verlichten.”

Neem per direct ontslag als politie-agent

Veel gezinnen moeten op zoek naar een nieuwe balans, ziet ook psycholoog en opvoedcoach Joyce Akse. “Mijn belangrijkste tip: praat erover met elkaar. Wat doet het met je? Wat vind je vervelend? Laat irritaties niet oplopen, maar bespreek ze direct. Met kinderen van tien en twaalf jaar lukt dat al heel aardig. Het is één grote les in rekening leren houden met elkaar, zo goed en zo kwaad als dat kan.”

“Neem per direct ontslag als politie-agent”, zegt Kwint-Schenk. “Hoe meer je reageert en het van ze overneemt, hoe groter je frustratie wordt. Niet jij, maar zijzelf zijn verantwoordelijk voor hun gedrag.”

Akse is het daarmee eens. “Treed op als gespreksleider: je overlegt, maar je legt het probleem en de oplossing bij de kinderen zelf neer. Dat kost in het begin veel energie, maar je plukt er al gauw de vruchten van. Als je hen de hele tijd uit elkaar haalt en zelf met een oplossing komt, leren ze niet om het samen te rooien.”

Als kinderen klikken over het gedrag van de ander, kun je daar beter helemaal niet op reageren, vindt Akse. “Dan beloon je het klikken. Ouders corrigeren de kinderen als dat nodig is, de kinderen doen dat niet bij elkaar.”

Wees ook mild voor jezelf

Heel belangrijk in deze extreme tijden is om ook mild te zijn voor jezelf, zegt Kwint-Schenk. “Als je voelt dat je bijna je geduld verliest vanwege het gekibbel en geruzie, zeg dat dan ook. Trek je even terug en zorg dat je kunt opladen. Dat heb je nodig en het zal invloed hebben op het gedrag van de kinderen.”

Akse: “Als je even iets voor jezelf doet en voldoende rust neemt, heb je daarna weer energie om er samen iets van te maken.”

Kwint-Schenk ziet nog wel iets positiefs aan de situatie. “Er is nu alle tijd om de relatie van broer en zus op de langere termijn te verbeteren. Ook nu zijn er echt dingen te bedenken, waardoor je als gezin meer verbonden raakt met elkaar en dat heeft ook een positieve uitwerking op de relatie tussen broer en zus. Denk aan een kookwedstrijd in teams of geef hen de verantwoordelijkheid voor bepaalde klussen in huis. Je kunt werken aan meer harmonie en gezelligheid, maar je kunt die niet van de ene op de andere dag opleggen.”

