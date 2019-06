Hitteplan van kracht in grote delen van het land: let op elkaar, drink genoeg en blijf in de schaduw

Maandag wordt op veel plaatsen in Nederland tropisch warm met temperaturen die in het binnenland oplopen tot 36 graden. Aan de kust wordt het 28 tot 30 graden. Vanwege de aanhoudende hoge temperaturen heeft het RIVM het hitteplan afgekondigd.

De extra waarschuwing geldt voor Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Flevoland, Noord-Brabant en Limburg. Ook wordt opgeroepen om extra op elkaar te letten vanwege de hitte.

De nacht van zondag op maandag was een tropisch warme nacht. Het werd niet kouder dan 20 graden. In de loop van de ochtend warmt het ook snel weer op. In het zuidoosten is het al voor het middaguur 30 graden. Komende nacht blijft het ook tropisch warm met minima rond 20 graden.

Kwetsbare groepen

“Vooral voor groepen kwetsbare mensen, zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement brengt hitte gezondheidsrisico’s met zich mee. Deze mensen moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting. Ook baby’s en hele jonge kinderen hebben extra aandacht nodig om koel te blijven en genoeg te drinken”, aldus het RIVM.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) besluit samen met het KNMI of het hitteplan geactiveerd wordt. Volgens het KNMI kan het zondag op sommige plaatsen al meer dan 28 graden worden en vanaf maandag nog warmer. In het zuidoosten lijkt het warme weer de hele week aan te houden, in de kustprovincies lijkt het minder lang te duren.

Ook de nachten blijven warm met rond de 20 graden. Het kan benauwd aanvoelen omdat er weinig wind is en de luchtvochtigheid hoog is, aldus het RIVM. Het Nationaal Hitteplan wordt geactiveerd wanneer er kans is op aanhoudend warm weer, met maximumtemperaturen boven de 27 graden.

Adviezen tijdens het Nationaal Hitteplan

- Drink voldoende

- Draag dunne kleding die enige bescherming biedt tegen verbranding

- Zoek de schaduw op

- Gebruik voldoende zonnebrandcrème

- Beperk lichamelijke inspanning in de middag

- Houd de woning koel door zonwering, ventilator of airconditioning te gebruiken

- Let extra op mensen in je omgeving die zorg nodig hebben

Langdurig aanhoudende hitte, zoals de komende dagen het geval is, kan leiden tot klachten. Vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn, maar ook jeuk, en uitslag. Ook zijn uitdroging en oververhitting een risico. Mensen die een hoog risico vormen, zoals ouderen en zieken, kunnen hieraan overlijden. Let daarom goed op de symptomen: misselijkheid, spierkrampen, uitputting, flauwvallen en bewusteloosheid.

Mensen die de komende dagen de weg op moeten, krijgen het advies voldoende water mee te nemen voor onder meer files en pech. Rijkswaterstaat stelt maandag een hitteprotocol in, als het daadwerkelijk zo warm wordt als nu voorspeld wordt. Dat protocol houdt in dat er extra materieel wordt ingezet om gestrande auto’s zo snel mogelijk bij bijvoorbeeld een tankstation te krijgen.

