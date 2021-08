Hield Nederland zich aan vakantieregels? Deze zomer werden aan de grens maar vijf boetes uitgeschreven

Sinds begin augustus kunnen vakantiegangers van de grenswegen worden geplukt en worden beboet als zij geen geldig coronabewijs bij zich hebben. Opmerkelijk genoeg heeft de marechaussee in deze periode in totaal slechts vijf boetes uitgeschreven. “Dat is niet erg, hoor,” zegt Robin Middel, woordvoerder van het nationale kernteam crisiscommunicatie Covid-19. “Vanaf het begin hebben we gezegd dat het om de preventieve werking van de grenscontroles gaat. We zouden steekproefsgewijs controleren en de pakkans blijft redelijk.” Naast grenscontroles wordt ook ingezet op zelftests om vakantiebesmettingen in toom te houden. Middel: “Als je van vakantie terugkomt, doe dan een zelftest voordat je je weer in groepen mensen begeeft”.

In de trein word je ook niet altijd gecontroleerd

Volgens Middel zijn de meeste mensen begripvol en beginnen ze goed voorbereid aan hun terugreis naar Nederland. “Het feit dat je eruit gepikt kunt worden, geeft mensen net even wat meer motivatie het goed geregeld te hebben. Je checkt toch ook altijd in als je met de trein gaat, zelfs al weet je dat er maar soms wordt gecontroleerd.”

Sinds de maatregel inging op 8 augustus zijn er 156 voertuigen op weg van België naar Nederland aangehouden. Dat kan ook grensverkeer zijn, maar daarvoor geldt: een coronabewijs (een volledige vaccinatie, een herstelbewijs of een negatieve testuitslag) is pas nodig als je langer dan twaalf uur in een geel gebied bent geweest. Uiteindelijk zijn er 433 mensen gecontroleerd op bezit van een geldig coronabewijs. Vijf vakantiegangers hadden dit niet en hebben de boete van 95 gekregen.

De controles moeten de kans verkleinen dat reizigers het coronavirus na een vakantie in een geel gebied mee naar huis nemen. Bijna alle zonnige vakantiebestemmingen, zoals Frankrijk, Spanje en Italië, zijn op het moment geel. Ook als alle schoolvakanties komende vrijdag voorbij zijn, blijven de grenscontroles gelden en kan er nog steeds op luchthavens en treinstations worden gecontroleerd. Middel: “Er is altijd nog vakantieverkeer dat langzaam binnendruppelt na die datum”.

Lees ook:

De marechaussee stelt zich flexibel op bij coronacontroles langs de Belgische grens

Wie na zon en zee in een ‘geel’ vakantieland de Nederlandse grens passeert, moet een geldig coronabewijs bij zich hebben. Volgens de coronaregels die zondag ingingen, dreigt anders een boete.