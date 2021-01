Het water staat ondernemers nu echt aan de lippen: ‘Meer steun is hard nodig’

Al weken de winkel dicht, maar toch geen steun. Hoe kan dat?

Bij mannenmodezaak Bijnen Mode in Veldhoven komt vanwege de lockdown al weken geen klant meer over de vloer. Maar steun krijgt het bedrijf ook niet. Hoe kan dat?

De kinderen van Dick en Martal Bijnen logeerden de afgelopen weken bij opa en oma. Geen keuze uit luxe: het ondernemerspaar maakte dagen van 14 uur om bestellingen aan huis te bezorgen. Financieel is het amper een doekje voor het bloeden. “We leggen er fors op toe. Maar alle kleding die we verkopen, is meegenomen”, legt Dick uit. “Na het winterseizoen is de collectie bijna niks meer waard.”

Het thuis bezorgen levert ook veel sympathie op van klanten. “We horen dan vaak: gelukkig krijgen jullie steun”, vervolgt Martal. “En dan moeten we uitleggen dat we op dit moment geen cent ontvangen.” Dat komt door een combinatie van pech en een onbuigzaam steunpakket.

Volgens de overheid gaat het bij Bijnen Mode in feite niet slecht genoeg. De omzet van het bedrijf liep in het laatste kwartaal met 14,6 procent terug. Dat terwijl de steunregeling om de salarissen van het personeel door te kunnen betalen (NOW) pas bij minimaal 20 procent omzetverlies wordt uitgekeerd. Een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) of een compensatie voor voorraad die minder waard wordt, volgt pas bij 30 procent minder omzet.

Forse uitbreiding

Voor die relatief beperkte terugval in Veldhoven is een reden: vlak voor de crisis breidde Bijnen fors uit. “In februari hebben we het pand van de buren aangekocht, en geïnvesteerd in een nieuwe collectie.” De omzetdaling is daardoor beperkt, maar de vaste lasten zijn ook fors gestegen. “Als we terugrekenen naar onze oude situatie, komen we wél op ruim 30 procent minder omzet uit.”

Nu gloort er voor wat betreft de NOW-regeling nog wel hoop. Bijnen komt nu voor de laatste drie maanden van vorig jaar niet in aanmerking. Maar een aanvraag over de periode december tot en met februari biedt waarschijnlijk alsnog soelaas. Bij de andere regelingen is dat perspectief er niet.

Voor de TVL en voorraadvergoeding komt Bijnen pas in het volgende kwartaal in aanmerking. “Terwijl we sinds de start van de lockdown op 90 procent minder omzet zitten”, becijfert Martal Bijnen. “Als daar al compensatie voor komt, is het maanden later. Dat is bijna niet vol te houden, juist omdat we net geïnvesteerd hebben.”